Алі Хаменеї, ймовірно, живий - глава МЗС Ірану Арагчі
Київ • УНН
Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що верховний лідер аятолла Алі Хаменеї живий, спростовуючи чутки після ударів США та Ізраїлю. Він також розкритикував атаки на тлі переговорів щодо ядерної програми.
Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї, ймовірно, є живим. Про це в коментарі NBC News заявив очільник МЗС країни Аббас Арагчі, передає УНН.
Деталі
Алі Хаменеї, наскільки мені відомо, все ще живий. Усі високопосадовці живі. Тож усі зараз на своїх місцях, ми справляємося з цією ситуацією, все гаразд
Міністр також розкритикував США та Ізраїль за те, що вони розпочали атаку попри триваючі переговори щодо ядерної програми.
Контекст
У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) показала перші кадри "Ревіння лева" - так називаються удари по Ірану.
Внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану було знищено резиденцію аятолли Алі Хаменеї в Тегерані. Де наразі перебуває верховний духовний лідер Ірану - невідомо.
Також Ізраїль повідомив, що командувач Ісламської революційної гвардії Ірану Мохаммад Пакпур та міністр оборони Амір Насірзаде, ймовірно, загинули. Уряд Ірану не коментував цю ситуацію.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану. Головною причиною атаки він назвав необхідність забезпечити спокій американських громадян, а також те, що терористичний режим Ірану ніколи не повинен мати ядерну зброю.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також підтвердив операцію США та Ізраїлю в Ірані, зазначивши, що не можна допустити, щоб іранський режим озброївся ядерною зброєю.
Вигнаний наслідний принц Ірану Реза Кір Пехлеві, син останнього Шаханшаха Ірану - Мохаммеда Рези Пехлеві - подякував президенту США Дональду Трампу за "гуманітарну інтервенцію".