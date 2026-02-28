Одна людина загинула в Абу-Дабі після ракетного обстрілу з Ірану - ЗМІ
Київ • УНН
В Абу-Дабі загинула одна людина після перехоплення ракет, запущених з Ірану. Катар також перехопив дві іранські ракети після спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.
У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі загинула одна людина після початку бойових дій між Іраном з одного боку та США і Ізраїлю - з іншого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.
Деталі
За попередніми даними, щонайменше одна людина загинула в Абу-Дабі після того, як було перехоплено кілька ракет, запущених з Ірану.
Додатково
Влада Катару повідомила про перехоплення двох іранських ракет системою Patriot після спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.
Також Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала нових ударів по західній частині Ірану.
Контекст
У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.
Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.
Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.
Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану. Головною причиною атаки він назвав необхідність забезпечити спокій американських громадян, а також те, що терористичний режим Ірану ніколи не повинен мати ядерну зброю.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також підтвердив операцію США та Ізраїлю в Ірані, зазначивши, що не можна допустити, щоб іранський режим озброївся ядерною зброєю.