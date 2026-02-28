$43.210.03
США розпочали процес конфіскації танкера Skipper та майже 2 млн барелів венесуельської нафти

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Міністерство юстиції США подало позов про конфіскацію танкера Skipper та 1,8 млн барелів нафти, залучених до схеми обходу санкцій для фінансування Корпусу вартових Ісламської революції Ірану. Судно систематично приховувало маршрути та підробляло дані про місцезнаходження.

США розпочали процес конфіскації танкера Skipper та майже 2 млн барелів венесуельської нафти

Міністерство юстиції США подало позов до Окружного суду округу Колумбія з вимогою передати у власність держави захоплений супертанкер Skipper разом із вантажем у 1,8 мільйона барелів сирої нафти. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційною заявою відомства, судно було залучене до масштабної схеми обходу санкцій для фінансування Корпусу вартових Ісламської революції Ірану. Американська влада стверджує, що протягом останніх років танкер систематично приховував свої маршрути та підробляв дані про місцезнаходження, перевозячи мільйони барелів палива іранського та венесуельського походження.

Схеми обходу санкцій та маскування маршрутів судна

Розслідування встановило, що Skipper використовував тактику підробки сигналів та вивішував прапори різних країн, зокрема Гаяни, не маючи на це законних підстав. Конфіденційне джерело повідомило американському уряду, що лише за останні два роки танкер завантажив близько семи мільйонів барелів іранської нафти в інтересах підсанкційних структур.

росія направила підводний човен на супровід іржавого танкера, який тікає від США - WSJ07.01.26, 09:56 • 6623 перегляди

Після затримання екіпаж судна підтвердив, що спочатку прямував на Кубу, проте згодом отримав наказ терміново змінити курс у напрямку однієї з азійських країн для реалізації незаконного вантажу.

Посилення військово-морського тиску на режим Мадуро

Захоплення танкера поблизу берегів Венесуели в грудні стало частиною ширшої стратегії США, спрямованої на обмеження фінансових ресурсів Ніколаса Мадуро. За даними Пентагону, американські військові сили з грудня перехопили вже десять подібних суден, три з яких були затримані в Індійському океані після тривалого стеження з Карибського басейну. Конфіскація майна Skipper без виплати компенсацій є черговим кроком у припиненні контрабандних операцій, що підтримують іранські та венесуельські державні компанії всупереч міжнародним обмеженням.

"Тіньовий флот" шукає захисту у росії після захоплення танкерів США - Bloomberg14.01.26, 09:10 • 5752 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Санкції
Ніколас Мадуро
Міністерство юстиції США
Куба
Міністерство оборони США
Reuters
Венесуела
Індійський океан
Сполучені Штати Америки
Іран