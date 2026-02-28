США начали процесс конфискации танкера Skipper и почти 2 млн баррелей венесуэльской нефти
Министерство юстиции США подало иск о конфискации танкера Skipper и 1,8 млн баррелей нефти, задействованных в схеме обхода санкций для финансирования Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Судно систематически скрывало маршруты и подделывало данные о местонахождении.
Министерство юстиции США подало иск в Окружной суд округа Колумбия с требованием передать в собственность государства захваченный супертанкер Skipper вместе с грузом в 1,8 миллиона баррелей сырой нефти. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Согласно официальному заявлению ведомства, судно было задействовано в масштабной схеме обхода санкций для финансирования Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Американские власти утверждают, что в течение последних лет танкер систематически скрывал свои маршруты и подделывал данные о местонахождении, перевозя миллионы баррелей топлива иранского и венесуэльского происхождения.
Схемы обхода санкций и маскировки маршрутов судна
Расследование установило, что Skipper использовал тактику подделки сигналов и вывешивал флаги разных стран, в частности Гайаны, не имея на это законных оснований. Конфиденциальный источник сообщил американскому правительству, что только за последние два года танкер загрузил около семи миллионов баррелей иранской нефти в интересах подсанкционных структур.
После задержания экипаж судна подтвердил, что изначально направлялся на Кубу, однако впоследствии получил приказ срочно изменить курс в направлении одной из азиатских стран для реализации незаконного груза.
Усиление военно-морского давления на режим Мадуро
Захват танкера вблизи берегов Венесуэлы в декабре стал частью более широкой стратегии США, направленной на ограничение финансовых ресурсов Николаса Мадуро. По данным Пентагона, американские военные силы с декабря перехватили уже десять подобных судов, три из которых были задержаны в Индийском океане после длительного слежения из Карибского бассейна. Конфискация имущества Skipper без выплаты компенсаций является очередным шагом в прекращении контрабандных операций, поддерживающих иранские и венесуэльские государственные компании вопреки международным ограничениям.
