Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

США начали процесс конфискации танкера Skipper и почти 2 млн баррелей венесуэльской нефти

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Министерство юстиции США подало иск о конфискации танкера Skipper и 1,8 млн баррелей нефти, задействованных в схеме обхода санкций для финансирования Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Судно систематически скрывало маршруты и подделывало данные о местонахождении.

США начали процесс конфискации танкера Skipper и почти 2 млн баррелей венесуэльской нефти

Министерство юстиции США подало иск в Окружной суд округа Колумбия с требованием передать в собственность государства захваченный супертанкер Skipper вместе с грузом в 1,8 миллиона баррелей сырой нефти. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно официальному заявлению ведомства, судно было задействовано в масштабной схеме обхода санкций для финансирования Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Американские власти утверждают, что в течение последних лет танкер систематически скрывал свои маршруты и подделывал данные о местонахождении, перевозя миллионы баррелей топлива иранского и венесуэльского происхождения.

Схемы обхода санкций и маскировки маршрутов судна

Расследование установило, что Skipper использовал тактику подделки сигналов и вывешивал флаги разных стран, в частности Гайаны, не имея на это законных оснований. Конфиденциальный источник сообщил американскому правительству, что только за последние два года танкер загрузил около семи миллионов баррелей иранской нефти в интересах подсанкционных структур.

россия направила подводную лодку для сопровождения ржавого танкера, который бежит от США - WSJ07.01.26, 09:56 • 6623 просмотра

После задержания экипаж судна подтвердил, что изначально направлялся на Кубу, однако впоследствии получил приказ срочно изменить курс в направлении одной из азиатских стран для реализации незаконного груза.

Усиление военно-морского давления на режим Мадуро

Захват танкера вблизи берегов Венесуэлы в декабре стал частью более широкой стратегии США, направленной на ограничение финансовых ресурсов Николаса Мадуро. По данным Пентагона, американские военные силы с декабря перехватили уже десять подобных судов, три из которых были задержаны в Индийском океане после длительного слежения из Карибского бассейна. Конфискация имущества Skipper без выплаты компенсаций является очередным шагом в прекращении контрабандных операций, поддерживающих иранские и венесуэльские государственные компании вопреки международным ограничениям.

"Теневой флот" ищет защиты в россии после захвата танкеров США - Bloomberg14.01.26, 09:10 • 5752 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Николас Мадуро
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Куба
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Reuters
Венесуэла
Индийский океан
Соединённые Штаты
Иран