Россия направила подводную лодку для сопровождения ржавого танкера, который бежит от США - WSJ

Россия направила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения пустого, ржавого нефтяного танкера, который стал новой «горячей точкой» в отношениях между США и Россией, со ссылкой на слова американского чиновника сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Танкер, ранее известный как Bella 1, уже более двух недель пытается обойти блокаду США в отношении подсанкционных нефтяных танкеров вблизи Венесуэлы. Судно не смогло пришвартоваться в Венесуэле и загрузить нефть. Хотя судно пустое, Береговая охрана США преследует его в Атлантике, пытаясь подавить флот танкеров, перевозящих незаконную нефть по всему миру, включая нефть с черного рынка, которая продается Россией, пишет издание.

Экипаж судна отбил попытку США подняться на борт в декабре и вышел в Атлантику. Когда Береговая охрана США преследовала его, экипаж небрежно нарисовал российский флаг на борту, изменил название на Marinera и изменил регистрацию на российскую, отмечает издание.

Россия обеспокоена изъятиями США танкеров, которые перевозят ее незаконную нефть по всему миру и питают ее экономику, и она сделала необычный шаг, позволив танкеру зарегистрироваться в России без проверки или других формальностей, говорят эксперты.

По словам трех других американских чиновников, Россия попросила США прекратить преследование судна. Во вторник министерство иностранных дел России заявило, что «с беспокойством» следит за ситуацией вокруг танкера, сообщили росСМИ.

Белый дом не ответил на запрос о комментарии, но Южное командование вооруженных сил США заявило во вторник в социальных сетях, что готово «противостоять санкционным судам и субъектам, проходящим транзитом через этот регион».

США приостановили захват танкера Bella 1 из-за наспех нарисованного российского флага на борту

Береговая охрана США продолжает следить за судном в Восточной Атлантике, где оно сейчас плывет примерно в 300 милях к югу от Исландии в направлении Северного моря, согласно данным позиционирования AIS.

РосСМИ опубликовали видео, снятое, очевидно, с палубы нефтяного танкера, на котором видно, как катер Береговой охраны США следует за судном. Также в росСМИ заявили, что США пытались перехватить танкер, который направлялся в Мурманск в России, несмотря на его «четкий гражданский статус».

Конфликт вокруг танкера, как указано, происходит на фоне дипломатических споров между Вашингтоном и Москвой относительно войны в Украине, «что угрожает осложнить переговоры». Россия еще не приняла мирное соглашение, предложенное США и Украиной.

США, как отмечается, уже задержали два очень больших танкера для перевозки нефти, Skipper и Centuries, которые являются частью флота, перевозящего незаконную нефть, и чиновники заявили, что возможны еще больше изъятий.

Вторжение России в Украину — и последующие западные санкции — спровоцировали быстрое расширение глобального «теневого флота», армады из более чем 1000 танкеров с неизвестными владельцами и без западного страхования, по словам некоторых аналитиков. Суда скрывают свою роль в перевозке нефти, используя обманчивые тактики, такие как выключение радиосигналов, чтобы скрыть свои перемещения, и перегрузка грузов на другие суда в плохо контролируемых водах. Большинство этих танкеров имеют возраст более 15 лет, что вызывает опасения относительно крупных разливов и столкновений.

На момент, когда США начали преследование танкера, Bella 1 был судном без государства, плававшим под фальшивым флагом, и подлежал судебному аресту, по данным Белого дома. США наложили санкции на Bella 1 за якобы перевозку иранской нефти с черного рынка от имени определенных США террористических организаций, связанных с Тегераном.

Однако, по словам экспертов, новая российская регистрация судна теперь усложняет юридическое обоснование для США относительно его изъятия.

«После того, как оно будет законно зарегистрировано, оно получит защиту флага» согласно международному праву, сказал отставной контр-адмирал Фред Кенни, бывший директор по правовым вопросам и внешним связям Международной морской организации, добавив: «Это не имеет обратной силы, вы не можете сказать, что оно было безгосударственным две недели назад, поэтому мы скажем, что оно безгосударственное сейчас».

Эксперты говорят, что шаг США по принудительной высадке на судно также может открыть двери для мести со стороны России и союзных стран, таких как Иран.

«Будет ли Россия регулярно вмешиваться и защищать «теневой флот»? Это подорвет аргумент о наличии у них законных связей с этими судами, — сказал Уильям Баумгартнер, бывший главный военный юрист и главный юрисконсульт Береговой охраны США. — Если они повторят это, возникнет вопрос, является ли это законным изменением в реестре, или это делается из корыстных побуждений».

Россия официально призвала США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1