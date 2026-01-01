Россия официально призвала США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1

$42.350.03
49.790.06
ukenru
1 января, 13:04 • 26500 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 33341 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 31353 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 30281 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 125590 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 127322 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 45886 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 41404 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 35860 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 28950 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3.6м/с
75%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 31545 просмотра
Пьяного "Санту" на Mercedes задержали в новогоднюю ночь возле РовноVideo1 января, 12:07 • 4906 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 20552 просмотра
Без шампанского и коньяка: для украинского вина и другого алкоголя заработали новые правила15:37 • 9148 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы17:58 • 10482 просмотра
публикации
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы17:58 • 10611 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 31699 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 125597 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 74243 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 103417 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Австралия
Турция
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 20664 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 30108 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 31207 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 74249 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 30739 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
YouTube
Золото

Россия официально призвала США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1

Киев • УНН

 • 226 просмотра

РФ официально обратилась в Госдепартамент США с требованием прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который американские власти считают судном без государственной принадлежности. Танкер, направлявшийся из Ирана в Венесуэлу, в настоящее время пытается оторваться от Береговой охраны США в Атлантическом океане.

Россия официально призвала США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1

Российская Федерация обратилась в Государственный департамент США с официальным дипломатическим запросом о прекращении преследования нефтяного танкера Bella 1. Судно, которое американские власти считают не имеющим государственной принадлежности, в настоящее время пытается оторваться от Береговой охраны США в Атлантическом океане. Об этом сообщает NYT, пишет УНН.

Детали

Запрос был доставлен в Госдеп и Совет внутренней безопасности Белого дома поздно вечером 31 декабря 2025 года. Ситуация вокруг танкера Bella 1 создает дополнительную напряженность в дипломатических отношениях на фоне продолжающихся обсуждений мирного урегулирования в Украине.

Обстоятельства инцидента в Карибском море

Американские военные отслеживают танкер в течение почти двух недель. Судно начало свой маршрут из Ирана и направлялось в Венесуэлу для загрузки нефти. Попытка высадки на борт была осуществлена силами США в Карибском море на основании ордера на арест.

США задержали уже третий танкер вблизи Венесуэлы - Bloomberg21.12.25, 18:48 • 5382 просмотра

Власти Соединенных Штатов утверждают, что Bella 1 не имеет действительного национального флага, что согласно международному праву классифицирует его как судно без гражданства. Это дает право на принудительный досмотр и задержание судна. Однако экипаж танкера отказался выполнять требования и изменил курс в сторону открытого океана, заявив о пребывании под защитой РФ.

Влияние на международные переговоры

Дипломатический спор возник в момент, когда администрация Дональда Трампа пытается продвигать переговорный процесс между Украиной и Россией. Недавняя встреча президента Трампа с Владимиром Зеленским в Mar-a-Lago продемонстрировала осторожный оптимизм относительно завершения войны, однако вопросы гарантий безопасности и территориальных обменов остаются нерешенными.

Береговая охрана США не может захватить венесуэльский танкер из-за нехватки спецназовцев – Reuters24.12.25, 19:51 • 10187 просмотров

Просьба России относительно танкера может осложнить дальнейшие контакты, поскольку Bella 1 подозревается в нарушении международных санкций. В настоящее время американские военные продолжают мониторинг перемещения судна в Атлантике, ожидая решения высшего политического руководства США относительно дальнейших действий.

США приостановили захват танкера Bella 1 из-за наспех нарисованного российского флага на борту31.12.25, 15:26 • 3738 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Венесуэла
Атлантический океан
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран