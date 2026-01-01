Россия официально призвала США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1
РФ официально обратилась в Госдепартамент США с требованием прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который американские власти считают судном без государственной принадлежности. Танкер, направлявшийся из Ирана в Венесуэлу, в настоящее время пытается оторваться от Береговой охраны США в Атлантическом океане.
Детали
Запрос был доставлен в Госдеп и Совет внутренней безопасности Белого дома поздно вечером 31 декабря 2025 года. Ситуация вокруг танкера Bella 1 создает дополнительную напряженность в дипломатических отношениях на фоне продолжающихся обсуждений мирного урегулирования в Украине.
Обстоятельства инцидента в Карибском море
Американские военные отслеживают танкер в течение почти двух недель. Судно начало свой маршрут из Ирана и направлялось в Венесуэлу для загрузки нефти. Попытка высадки на борт была осуществлена силами США в Карибском море на основании ордера на арест.
Власти Соединенных Штатов утверждают, что Bella 1 не имеет действительного национального флага, что согласно международному праву классифицирует его как судно без гражданства. Это дает право на принудительный досмотр и задержание судна. Однако экипаж танкера отказался выполнять требования и изменил курс в сторону открытого океана, заявив о пребывании под защитой РФ.
Влияние на международные переговоры
Дипломатический спор возник в момент, когда администрация Дональда Трампа пытается продвигать переговорный процесс между Украиной и Россией. Недавняя встреча президента Трампа с Владимиром Зеленским в Mar-a-Lago продемонстрировала осторожный оптимизм относительно завершения войны, однако вопросы гарантий безопасности и территориальных обменов остаются нерешенными.
Просьба России относительно танкера может осложнить дальнейшие контакты, поскольку Bella 1 подозревается в нарушении международных санкций. В настоящее время американские военные продолжают мониторинг перемещения судна в Атлантике, ожидая решения высшего политического руководства США относительно дальнейших действий.
