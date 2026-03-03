Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ

В конце прошлой недели Иран нанес сотни ударов БПЛА по арабским государствам Персидского залива. Это произошло после ударов США и Израиля по Тегерану и другим иранским городам - в то же время, эксперты отмечают, что иранские войска применили российскую тактику ударов по городам Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Иран имеет ограниченный запас баллистических ракет, считается, что он обладает арсеналом в тысячи беспилотных летательных аппаратов и имеет возможность производить их. Главное преимущество БПЛА заключается в том, что массовое производство является относительно простым и эффективным, и их можно запускать как с моря, так и с суши - заявил Дэнни Ситринович, бывший сотрудник военной разведки Израиля, а ныне старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве.

Отмечается, что до этого россияне неоднократно использовали иранские дроны, в частности Shahed-136, для ударов по Украине. В рф эти дроны назвали "Герань-2" - они летают низко и медленно, издавая громкий звук, похожий на мопед или мотоцикл на расстоянии.

Дроны Shahed стали символом глобального значения Ирана для рф и Китая. Тегеран экспортировал тысячи таких летательных аппаратов в россию, а впоследствии помог построить завод на юге россии для их внутреннего производства - говорится в публикации.

Также сообщается, что Иран выпустил 541 беспилотник по ОАЭ, 283 беспилотника по Кувейту, 136 "шахедов" и девять беспилотников других типов по Бахрейну, 12 беспилотников по Катару и десятки беспилотников других типов по Иордании. Эти дроны были использованы для атак на американскую военно-морскую базу в Бахрейне, аэропорты в Абу-Даби и Кувейте, высотные башни в Дубае и Бахрейне, а также морские порты в странах Персидского залива.

Украине и Израилю потребовалось время, чтобы научиться эффективно защищаться от угрозы беспилотников со стороны Ирана или рф. Израиль сначала испытывал трудности с противодействием БПЛА, которые запускала ливанская организация "Хезболла", поскольку годами строил свои системы противовоздушной обороны для противодействия более традиционным ракетным угрозам. Сначала он использовал дорогие системы, такие как Iron Dome и истребители F-16, чтобы сбивать дешевые беспилотники. В то же время, после четырех лет полномасштабной войны Украина научилась выявлять российские дроны, например, с помощью дешевых беспилотников, которые могут атаковать дроны Shahed после их обнаружения - говорится в публикации.

По мнению экспертов, население стран Персидского залива не привыкло к войне с Ираном, но, вероятно, со временем научится эффективнее защищаться. Страны Персидского залива должны обмениваться разведданными о приближении БПЛА Shahed и создавать многоуровневые системы обороны, способные противодействовать дронам - в свое время так поступили украинцы.

Напомним

Во время ударов по Ирану США впервые использовали в бою недорогие одноразовые ударные беспилотники. Эту же тактику впервые применила Украина во время отражения полномасштабного российского вторжения в 2022 году.