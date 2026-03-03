Оксана Пекун вышла за рамки: певица кардинально изменила свой музыкальный стиль

$43.100.11
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 25601 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 30305 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 25063 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 25478 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 25832 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 15183 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 15918 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 16343 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 35069 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 17372 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
Эксклюзив
2 марта, 16:02
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 25599 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожая
2 марта, 13:28
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники Odrex
2 марта, 11:52
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
2 марта, 11:19
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 35068 просмотра
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войне
2 марта, 15:14
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летием
2 марта, 13:09
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты
2 марта, 12:03
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставки
28 февраля, 09:42
Актуальное
Оксана Пекун вышла за рамки: певица кардинально изменила свой музыкальный стиль

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Украинская певица Оксана Пекун представила новую песню "Весно", которая сочетает украинский мелос с современным звучанием. Композиция рассказывает историю влюбленной девушки и должна дарить слушателям светлые эмоции.

Оксана Пекун вышла за рамки: певица кардинально изменила свой музыкальный стиль

Украинская певица Оксана Пекун представила новую песню "Весно" - композицию о любви, внутреннем пробуждении и ощущении обновления. Новый трек сочетает в себе украинский мелос, современное звучание и энергию ритма, которая, по словам артистки, должна дарить слушателям светлые эмоции и ощущение движения вперед. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу артистки.

Детали

"Весна - это обновление, развитие, движущая сила природы, которая пробуждает и дает энергию. Именно такими чувствами и заряжена моя песня. Я хотела подарить слушателям эмоцию радостной встречи — одновременно нежной, но и бурной весны с ее солнышком, первыми цветами и, конечно же, влюбленностью", - рассказывает знаменитость.

В центре композиции - история влюбленной девушки, которая стремится к любви и делает все, чтобы быть рядом с любимым. Она вспоминает советы матери, проживает свои чувства искренне и открыто, а все события разворачиваются именно весной - во время, когда оживает не только природа, но и внутренний мир человека.

В этой песне - история девушки, которая очень хочет любви и не боится за нее бороться. Она нежная, влюбленная, немного мечтательная, но в то же время сильная в своих чувствах. Мне хотелось, чтобы эта история звучала именно весной, когда и природа, и мир вокруг нас просыпаются и начинают дышать по-новому

- делится певица.

Работая над треком, Оксана сознательно сделала ставку на более современное, трендовое звучание. Услышав первоисточник песни, она решила придать ей новое дыхание и обратилась к аранжировщику Геннадию Пугачеву. Автором музыки стал Игорь Танчак, а текст - поэзия корифея украинского слова Андрея Демиденко. По словам артистки, результат стал для нее приятным творческим открытием.

Я всегда стараюсь быть в трендах современной жизни и искусства. Мне нравится экспериментировать и удивлять - я не могу стоять на месте, я хочу двигаться. Когда я впервые услышала предварительное сведение, мне сразу захотелось представить этот трек на большой денс-вечеринке. Очень хочется, чтобы эта песня дарила людям позитив и желание радоваться жизни - не только весной, а всегда

- говорит Оксана Пекун.

Первым новую композицию услышал муж и продюсер певицы Владимир Коваленко, и его реакция стала для нее важным знаком, что творческий эксперимент удался. "Весно" уже доступна для слушателей и, по замыслу артистки, должна стать саундтреком к сезону обновления, легкости и влюбленности.

Напомним

Украинский исполнитель Хайат выпустил сингл "Мотив" из нового мини-альбома "Триптих", состоящего из трех песен о войне.

Станислав Кармазин

Культура
Музыкант
Тренд