Оксана Пекун вышла за рамки: певица кардинально изменила свой музыкальный стиль

Украинская певица Оксана Пекун представила новую песню "Весно" - композицию о любви, внутреннем пробуждении и ощущении обновления. Новый трек сочетает в себе украинский мелос, современное звучание и энергию ритма, которая, по словам артистки, должна дарить слушателям светлые эмоции и ощущение движения вперед. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу артистки.

"Весна - это обновление, развитие, движущая сила природы, которая пробуждает и дает энергию. Именно такими чувствами и заряжена моя песня. Я хотела подарить слушателям эмоцию радостной встречи — одновременно нежной, но и бурной весны с ее солнышком, первыми цветами и, конечно же, влюбленностью", - рассказывает знаменитость.

В центре композиции - история влюбленной девушки, которая стремится к любви и делает все, чтобы быть рядом с любимым. Она вспоминает советы матери, проживает свои чувства искренне и открыто, а все события разворачиваются именно весной - во время, когда оживает не только природа, но и внутренний мир человека.

В этой песне - история девушки, которая очень хочет любви и не боится за нее бороться. Она нежная, влюбленная, немного мечтательная, но в то же время сильная в своих чувствах. Мне хотелось, чтобы эта история звучала именно весной, когда и природа, и мир вокруг нас просыпаются и начинают дышать по-новому

Работая над треком, Оксана сознательно сделала ставку на более современное, трендовое звучание. Услышав первоисточник песни, она решила придать ей новое дыхание и обратилась к аранжировщику Геннадию Пугачеву. Автором музыки стал Игорь Танчак, а текст - поэзия корифея украинского слова Андрея Демиденко. По словам артистки, результат стал для нее приятным творческим открытием.

Я всегда стараюсь быть в трендах современной жизни и искусства. Мне нравится экспериментировать и удивлять - я не могу стоять на месте, я хочу двигаться. Когда я впервые услышала предварительное сведение, мне сразу захотелось представить этот трек на большой денс-вечеринке. Очень хочется, чтобы эта песня дарила людям позитив и желание радоваться жизни - не только весной, а всегда