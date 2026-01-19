В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"

Новая песня украинской исполнительницы Тины Кароль, которую она на днях обнародовала в TikTok, вызвала активные дискуссии в соцсетях, пишет УНН.

Детали

В песне звучит: "У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро". Клип снят в двух вариациях, оба певица обнародовала в соцсети. На одном она в помещении без света с чашкой в руках, а в другом - при свете в помещении, где на стенах - что-то похожее на электрощитки.

И такие слова и видеоряд вызвали оживленное обсуждение.

Один из пользователей указал: "Свет в комнате пришлось выключить, чтобы клип снять". Были и другие комментаторы, которые порой шутливо и с высмеиванием реагировали на клип.