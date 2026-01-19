В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"
Киев • УНН
Тина Кароль обнародовала новую песню в TikTok со словами «У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро». Видеоряд и слова вызвали активные обсуждения среди пользователей соцсетей.
Новая песня украинской исполнительницы Тины Кароль, которую она на днях обнародовала в TikTok, вызвала активные дискуссии в соцсетях, пишет УНН.
Детали
В песне звучит: "У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро". Клип снят в двух вариациях, оба певица обнародовала в соцсети. На одном она в помещении без света с чашкой в руках, а в другом - при свете в помещении, где на стенах - что-то похожее на электрощитки.
@tinakarol Ніколи не думала, що цей трек опублікую. Нехай ця пісня стане вам у негоді підтримкою та розвіє смуток #тінакароль #tinakarol ♬ оригінальний звук - Tina Karol
@tinakarol Та в нас є добро #тінакароль #tinakarol ♬ оригінальний звук - Tina Karol
И такие слова и видеоряд вызвали оживленное обсуждение.
Один из пользователей указал: "Свет в комнате пришлось выключить, чтобы клип снять". Были и другие комментаторы, которые порой шутливо и с высмеиванием реагировали на клип.