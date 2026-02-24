Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войны

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, с кадрами из кабинета, маленькой комнаты в бункере на Банковой, где были его первые разговоры с лидерами мира в начале войны, и указал, что очень хочет однажды прийти сюда с президентом США, пишет УНН.

Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня. И вот это на самом деле очень много говорит о нашем сопротивлении, о том, как же борется Украина все это время. За этими словами – миллионы наших людей. За этими словами – большая смелость, очень тяжелая работа, выдержка и большой путь, который Украина преодолевает с 24 февраля - сказал Зеленский.

Президент указал:

Этот кабинет, эта маленькая комната в бункере на Банковой, – здесь были первые мои разговоры с лидерами мира в начале войны. Я здесь говорил с Президентом Байденом и именно здесь услышал: "Владимир, есть угроза, вам надо срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь". И я здесь ответил, что мне нужно оружие, а не такси

"И не потому, что мы все такие бесстрашные или такие стальные. Мы все – живые люди, и в тот день всем нам, всем украинцам, было и страшно, и больно, и у многих был шок, и многие не знали, что сказать, но на каком-то… на каком-то невидимом уровне все мы знали, что другой Украины у нас нет. Это наш дом, и все мы понимали, что надо делать", - продолжал Глава государства.

По его словам, "это был такой выбор". "Выбор, который тогда сделали миллионы украинцев и украинок. Наши люди не подняли белый флаг, а защищали сине-желтый. И оккупанты, которые думали, что здесь их встретят очереди с цветами, увидели очереди в военкоматы. Наши люди выбрали сопротивление. И воины наши – они стояли крепко, и гражданские защищали города, защищали наши села, улицы, дворы, обычные люди, абсолютно, живой стеной останавливали колонны техники. И все вместе подсказывали заблудившейся России единственную верную дорогу", - указал Президент.

"Все понимали: каждое завтра надо добывать. Украина должна была стоять, стоять государство несмотря ни на что. И несмотря ни на что должна была работать наша Украина. Многое делалось именно здесь – мы никогда раньше не показывали этот объект. Сейчас он пустой, понятно, а в начале войны… в начале войны здесь были сотни людей", - рассказал Зеленский.

"Я работал здесь, потом я поднимался наверх, я обращался к вам, к людям. Здесь была наша команда, правительство, ежедневные совещания с военными, звонки, поиск решений – все необходимое для того, чтобы Украина выстояла. Надо было доставлять оружие. Доставляли лекарства, доставляли еду в заблокированные врагом города. Чтобы была жизнь, за которую Украина так отчаянно борется", - указал Глава государства.

По его словам, "честно говоря, ну, бывало по-разному, и здесь звучала и официальная речь, и нелитературная, потому что каждый пакет помощи, каждые санкции против России, каждую партию оружия – все это надо было реально… реально выгрызать". "Выгрызать веру в Украину. Сделать так, чтобы мир включился", - отметил он.

"И это был ключевой посыл обращений к европейским странам, к Конгрессу США, к большинству парламентов мира. И к людям, безусловно, к обычным людям, к миллионам во всем мире: будьте с нами, будьте с Украиной, верьте в нас, stand with Ukraine, be brave like Ukraine! Эти призывы сработали, потому что украинцы боролись так, что захватывало дух. И сопротивление это было видно из космоса. Это вдохновляло, абсолютно, поэтому совсем скоро все увидели это сине-желтое море – тысячи людей с нашими флагами на площадях Европы и мира", - сказал Зеленский.

"И так постепенно, тяжело, шаг за шагом, по кирпичику Украина", по словам Президента, "возводила ту опору, которая позволила выдержать: когда мы выстояли первый день войны, самый длинный в жизни". "А потом еще один. И еще один. А дальше неделя. Две. А потом… а потом – месяц. И мы увидели весну", - указал он.

Мы завоевали ее тогда, когда казалось, этот февраль не закончится никогда. Мы добыли свою первую весну во время большой войны. Это был переломный момент, и впервые тогда у каждого промелькнула мысль такая: сможем. Украина сможет - сказал Зеленский.

"Мне очень нравится фраза, которую в то время репостил каждый. Такой своеобразный итог первого этапа полномасштабной войны, когда Украина сказала: "Ты думаешь, я стала на колени? Я только завязала берцы"", - отметил он.

"А впереди", по его словам, "был путь". "И даже в этом протяженном тоннеле не вместить и миллионную часть той боли, которую Украина пережила за это время. Боли, которую Россия принесла в каждую нашу семью, в каждое украинское сердце", - указал Президент.

"Буча. Ирпень. Бородянка. Братские могилы. Гостомель. "Мрия". Харьков. Николаев. ОГА. Каховская дамба. Запорожская АЭС. Кременчуг и Кривой Рог. Тернополь и Львов. Оленевка. Часов Яр. Киев. "Охматдет". Краматорск. Вокзал. Игрушка. Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети". Одесса. Многоэтажка. Девочка. Три месяца. Вольнянск. Роддом. Младенец. Два дня…", - отметил Глава государства.

"Мужчины так не воюют. Люди так не поступают. Украинцы этого не забудут. И пусть эти кадры видят все, кому не давит совесть, кто до сих пор протягивает руку российскому злу и до сих пор покупает у Путина нефть", - продолжал Президент.

"Но все это время мы не даем гневу съесть нас изнутри, украинцы превращают собственную ярость в энергию для борьбы и доказывают: можно заставить нас спуститься в убежище, но невозможно загнать Украину под землю навсегда. Мы непременно поднимаемся, возвращаемся, мы продолжаем бороться, потому что боремся мы за жизнь. За право стоять на своей земле, дышать своим воздухом. И Украина хорошо знает эти ощущения, когда несмотря ни на что после отбоя мы поднимаемся наверх и когда из бомбоубежища вместе с нами поднимается надежда, летит к небу всегда, когда вверх поднимается украинский флаг – когда он возвращался и возвращается туда, где должен быть по праву", - указал Зеленский.

"И это следующий важный этап нашей борьбы, когда Украина не только выстояла и не только держит оборону, а когда Украина дает сдачи. Когда историю творили целые города. Города-герои. Города героев. Которые шли вперед. Были первые наступления, первые успехи и то, что невозможно забыть: первые глаза – глаза украинцев, которые дождались своих. Балаклея, Изюм, Купянск, Херсон. И все видели, как гнали оккупантов из Киевщины, гнали из Сумщины, Черниговщины. И все узнали об украинском телепорте для врагов на тот свет – Чернобаевку. Видели, как российские ультиматумы становились жестами доброй воли. Как Змеиный снова стал нашим", - отметил Зеленский.

"Как слово "хлопок" получило новое значение, и как мы радовались, когда первый "хлопок" услышали на России. Это не злорадство, просто так по-украински звучит справедливость. Звучит "стугной", "ольхой", "нептуном" и грохотом, с которым крейсер "Москва" шел на дно. Тогда это было событие, впоследствии – традиция. И мало что еще греет украинцам душу так, как кадры горящих военных объектов врага и его НПЗ. Когда это произошло впервые, это были большие новости. Сейчас – почти ежедневные. И то, что раньше казалось фантастикой, теперь стало нормой. "Патриоты", "айрисы", "насамсы", F-16. И кое-что больше: наше оружие, наша дальнобойность", - заметил Зеленский.

И добавил: "Просто осознайте: Украина прошла путь от точки, когда нам передавали "броники", до точки, когда мы сами делаем более 3 миллионов FPV-дронов в год. От времен, когда мы восхищались "джавелинами" и "байрактарами", до дня, когда у нас есть свои "сичень", "гор", "вампир", "паляница", "пекло", "рута", "фламинго". От просьбы закрыть небо до способности сбивать сотни "шахедов" за ночь. От ежей и укреплений на улицах Киева до Курской операции и "Паутины"".

Но и этого недостаточно – мы будем делать больше, потому что Россия не останавливается, к сожалению, и воюет всеми методами против мира, против нас, против людей - сказал Зеленский.

"Путин понимает, что не способен победить Украину на поле боя, и "вторая армия мира" воюет с многоэтажками и электростанциями. И сейчас украинцы преодолевают самую тяжелую зиму в истории. И террор почти каждую ночь. И я не знаю, кто бы еще такое выдержал, не посыпался, не пошатнулся. Украинцы это делают. Это большая усталость, безусловно. Какой еще народ может так? Несмотря на войну, все эти атаки, все испытания побеждать зло, побеждать уныние, отчаяние. И держаться. И держаться в единстве", - отметил Глава государства.

"И при всем этом – добиваться результатов везде. Каждый раз после атак восстанавливаться. Каждый раз наполнять ракетами нашу ПВО. Каждое утро идти на работу. Постоянно держать позиции. Говорить с миром на равных. Получать кандидатство в ЕС, возвращать домой тысячи наших пленных. И каждую международную площадку – от Давоса до ООН – делать проукраинской. Делать голос Украины в мире громким, побеждать на "Евровидении", забирать "Оскар" и "Бафту", быть абсолютными чемпионами мира по боксу и доказывать, что украинцы имеют честь высшей пробы – намного дороже, чем любое золото этого безхребетного МОК. Из каждого такого поступка, из всех таких шагов, достижений, маленьких побед складывается великая Украина. Великая, потому что у нее есть вы. Люди, которые вдохновляют планету", - подчеркнул Зеленский.

Он указал, что "мы помним, как первые иностранные лидеры прибывали в Украину в начале этой войны". "И термин "официальный визит" даже на йоту не может передать, чем были эти встречи для нас. Мы поняли, кто нам действительно брат и друг, кто не побоялся, не засомневался, кто сохранил имя и не переживал, как не сердить Путина. Я хочу поблагодарить каждого лидера, который выбрал светлую сторону истории – выбрал Украину. В Европе, США, Канаде, Японии, Австралии. Всем, всем, кто с нами", - сказал Президент.

И я очень хочу однажды прийти сюда с Президентом США. Я точно знаю: только побывав в Украине и увидев своими глазами нашу жизнь и борьбу, почувствовав наших людей и вот это море боли, – только так можно понять, о чем эта война на самом деле. И из-за кого. Кто здесь агрессор. На кого нужно давить. Понять, что Украина защищает жизнь, воюет именно за это. И это не уличная драка. Это нападение больного государства на суверенное, и понять, что Путин и есть эта война. Он – причина начала и преграда для ее окончания. И ставить на место надо именно Россию, чтобы настоящий мир был - подчеркнул Зеленский.

"Говорят, время лечит. Я не уверен. По крайней мере, я не знаю, сколько времени нужно, чтобы залечить все наши раны. Все эти болезненные вопросы "сколько?", от которых жжет внутри. Сколько выплакано слез? Сколько атак, коварных ударов? Сколько шрамов на сердце? Сколько флагов на наших кладбищах? Сколько имен? Да Винчи. Гренк. Джус. Жека. Тихий. Норд. Петриченко. Мациевский. Матрос Виталий Скакун. Летчик Александр Оксанченко. Дарья Лопатина, Дельта. Лана Черногорская, Сати. Юлия Березюк. Маргарита Половинка. Тысячи, тысячи героев, которые отдали жизнь, чтобы жила Украина. Наши воины-защитники. Наши ангелы-хранители", - отметил Президент.

Глава государства указал, что "уверен, они точно рассказали Богу всю правду об этой войне". "О том, как мы защищаемся. Защищаем свою землю, жизнь, независимость, свою культуру, историю, свою Софию, своих людей. Тысяча четыреста шестьдесят два дня полномасштабной войны. Двенадцать лет с начала агрессии России. Для кого-то – целая жизнь. Безусловно, мы все хотим, чтобы война закончилась. Но никто не позволит, чтобы закончилась Украина. Мы хотим мира. Сильного, достойного, долгого. И перед каждым раундом переговоров я даю нашей команде очень четкие директивы. Это всегда идет закрытыми указами, но точно не раскрою государственную тайну, если скажу главный мой посыл: не обнулить все эти годы, не обесценить всю борьбу, отвагу, достоинство, все, что Украина прошла. Нельзя, нельзя это отдать, забыть, предать. Именно поэтому столько раундов переговоров и битва за каждое слово, за каждый пункт, за реальные гарантии безопасности, чтобы соглашение было сильным. История смотрит на нас внимательно. Соглашение должно быть не просто подписано, должно быть принято – принято украинцами", - продолжал Зеленский.

"Дорогой народ! Сила, которая держит нас все эти годы, – это вы, наши люди. Наше сопротивление – это вы. Украинцы. Украинки. Каждый, кто не сдается. Может, глаза наши и утомлены, но спины непоколебимы. Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто держит на своих плечах независимость. Каждому воину – за силу. Вашим родителям, детям, женам, мужьям – за выдержку. Я благодарю всех, кто своим трудом делает Украину сильнее. Кто возвращает в наш дом свет и тепло. Кто лечит, волонтерит, кто учит. И кто учится в университете или в школе. И учится самого главного – быть людьми, быть украинцами. Я горжусь вами. Я верю в каждого и каждую. Во всех, к кому без всякого преувеличения я имею честь обращаться: великий народ великой Украины", - указал Президент.

По его словам, "вспоминая начало вторжения и глядя на сегодняшний день, мы имеем полное право сказать: мы защитили независимость, мы не проиграли государственность, Украина существует, и не только на карте". "Украина – субъект международных отношений. Наша столица есть, стоят Харьков, Сумы, Чернигов, Днепр, Запорожье, Краматорск, Одесса, Львов, другие города. Путин не достиг своих целей. Не сломал украинцев. Не победил в этой войне. Мы сохранили Украину, и мы сделаем все, чтобы добыть мир. И чтобы была справедливость", - указал Зеленский.

До весны меньше недели. Мы преодолеваем самую тяжелую зиму в истории. Это факт. И это очень непросто. Непросто всем вам. Но так же, как в первый день войны, мы продолжаем строить свое завтра – шаг за шагом, дело за делом, достижение за достижением. И каждый результат, каждый успех, каждое наше "Украина смогла" – заслуга всех вас. Украинского народа. Слава Украине! - подчеркнул Зеленский.

