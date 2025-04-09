В течение суток произошло 191 боевое столкновение, наибольшая активность врага на Покровском направлении, где зафиксировано 69 штурмов. ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и уничтожили 10 танков.
ВСУ дают отпор попыткам противника продвинуться. Россияне нанесли 76 авиационных ударов, задействовали 794 дрона-камикадзе и совершили 4749 обстрелов.
Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях, в частности возле Волчанска, Часового Яра и Константинополя. Украинские воины держат оборону.
В течение суток произошло 259 боевых столкновений. РФ нанесла 2 ракетных и 74 авиаудара, совершила более 5000 обстрелов, задействовала 2285 дронов-камикадзе.
Виктор Трегубов сообщил о затяжных городских боях в Торецке и Часовом Яре, где ситуация остается сложной. Оккупанты пытаются обойти Часов Яр с севера, но украинские войска продолжают держать оборону.
Батальон «Донбасс» снял видео с улиц Часового Яра, где продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска продолжают штурмовать украинские позиции в городской застройке при поддержке артиллерии и БПЛА.
Представитель 24 ОМБр сообщил об изменении тактики врага в Часовом Яру. Оккупанты массово используют БМД для штурмов, а также применяют артиллерию и авиацию.
На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои, россияне сосредоточили основные атакующие усилия. Противник совершил 215 артиллерийских обстрелов Часового Яра, потеряв значительное количество техники.
В городской застройке Часового Яра и Торецка продолжаются тяжелые бои. Враг совершил 140 артобстрелов по Часовому Яру и более 80 по Торецку, также потерял технику возле Белой Горы.
Враг взорвал трубы канала Северский Донец для создания проходов техники и штурмовых действий. На направлении Часового Яра зафиксированы спецотряды "Ахмат" и "Русич".
В Часовом Яру продолжаются бои, россияне используют трубы канала для атак, но не могут захватить город.
В Часовом Яру продолжаются бои в городской застройке, хотя за последние сутки боестолкновений не зафиксировано. Российские войска накапливают резервы возле города для дальнейших штурмовых действий, в частности нацеливаясь на завод огнеупорных материалов.
Российские войска накапливают резервы и готовятся к возобновлению активных боевых действий возле Часового Яра. Сейчас там происходят боевые действия, но с меньшей интенсивностью по сравнению с другими направлениями.
Силы обороны освободили квартал Часового Яра от вражеской пехоты, которая ранее пересекла Канал. Противник продолжает штурмовать город, используя походные группы и авиацию.
российские войска сосредоточили значительные резервы для штурма Часового Яра, который длится более полугода. Ситуация остается напряженной, но силы обороны сдерживают противника на всех участках фронта.
Оккупанты накапливают технику и личный состав в районе Часового Яра и на Северском направлении. Враг проводит штурмы малыми группами и готовится к городским боям.
На направлениях Часового Яра, Северска и Лиманского сложилась напряженная ситуация из-за активного использования врагом бронированной техники. Противник ищет слабые места и постоянно пополняет потери в технике и личном составе.
Российские военные пытаются перебежать за канал в Часовом Яру группами по 2-3 человека и закрепиться в домах. ВСУ успешно перерезают им логистические пути и выбивают с позиций.
Российские войска пытаются продвигаться в районе Часового Яра на Краматорском направлении. За сутки зафиксировано 125 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях.
Украинские военные продолжают удерживать Часов Яр в Донецкой области, несмотря на попытки врага прорваться. Оккупанты действуют малыми группами по 200-300 метров друг от друга, преимущественно ночью.
Пресс-секретарь ОТГ "Луганск" опровергла информацию о прорыве канала Северский Донец российскими войсками в Часовом Яру. Штурмовые группы, пересекающие канал, блокируются и уничтожаются.
За начало суток произошло 73 боя, самые активные на Покровском и Кураховском направлениях. Враг атаковал позиции ВСУ, нанес авиаудары, обстрелял приграничные районы Сумщины и Черниговщины.
Вражеские войска осуществили продвижение на передовой, в частности в Кругляковке, Максимильяновке и других населенных пунктах.
За сутки оккупанты нанесли более 2600 ударов по Донецкой области, повредив 10 гражданских объектов. Атакованы Курахово, Лиман, Северск, Торецк, Часов Яр, Кураховка и Зверево.
россияне обстреляли 6 населенных пунктов Донецкой области. 29 гражданских объектов, включая 25 жилых домов, повреждены.
22-летний оператор БПЛА ВСУ был завербован фсб и передавал врагу локации своего подразделения во время боев за Часов Яр. СБУ разоблачила предателя, предотвратив удары по позициям украинских войск.
Представитель 24-й ОМБр сообщил о критической ситуации в районе Часового Яра. Враг ежедневно осуществляет 3-4 штурма, применяя артиллерию, дроны и авиацию, разрушая город КАБами и неуправляемыми ракетами.
За сутки российские войска убили 4 гражданских в Донецкой области: двух в Часовом Яру, по одному в Звановке и Вишневом. Еще трое мирных жителей получили ранения.
DeepState сообщает о продвижении врага возле Калиновки, Часового Яра и других населенных пунктов.
российские войска обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, вызвав гибель трех человек и ранения восьми. Зафиксировано 2949 вражеских обстрелов, повреждено 30 гражданских объектов.