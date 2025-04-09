СБУ задержала оператора БПЛА, который наводил вражескую артиллерию на свою бригаду во время боев за Часов Яр

22-летний оператор БПЛА ВСУ был завербован фсб и передавал врагу локации своего подразделения во время боев за Часов Яр. СБУ разоблачила предателя, предотвратив удары по позициям украинских войск.