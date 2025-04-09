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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28137 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В течение суток произошло 191 боевое столкновение, наибольшая активность врага на Покровском направлении, где зафиксировано 69 штурмов. ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и уничтожили 10 танков.

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На фронте 138 боестолкновений: враг нанес 76 авиаударов и задействовал 794 дрона

ВСУ дают отпор попыткам противника продвинуться. Россияне нанесли 76 авиационных ударов, задействовали 794 дрона-камикадзе и совершили 4749 обстрелов.

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Войска рф пытались прорвать оборону в районе Константинополя и Привольного - ОСУВ "Хортица"

Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях, в частности возле Волчанска, Часового Яра и Константинополя. Украинские воины держат оборону.

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259 боевых столкновений за сутки: где горячее всего - карта Генштаба

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Речник ОСУВ "Хортиця" про Торецьк та Часів Яр: складне пекло, але міста тримаються

Виктор Трегубов сообщил о затяжных городских боях в Торецке и Часовом Яре, где ситуация остается сложной. Оккупанты пытаются обойти Часов Яр с севера, но украинские войска продолжают держать оборону.

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«Боевые действия происходят чуть ли не на каждом квадратном метре": МВД показало видео из Часового Яра

Батальон «Донбасс» снял видео с улиц Часового Яра, где продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска продолжают штурмовать украинские позиции в городской застройке при поддержке артиллерии и БПЛА.

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Военный о ситуации в Часовом Яру: враг массово штурмует

Представитель 24 ОМБр сообщил об изменении тактики врага в Часовом Яру. Оккупанты массово используют БМД для штурмов, а также применяют артиллерию и авиацию.

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Тяжелые бои на Покровском направлении и более 200 обстрелов Часового Яра - ОСУВ «Хортица»

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои, россияне сосредоточили основные атакующие усилия. Противник совершил 215 артиллерийских обстрелов Часового Яра, потеряв значительное количество техники.

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В городской застройке Часового Яра и Торецка идут тяжелые бои - ОСУВ «Хортица»

В городской застройке Часового Яра и Торецка продолжаются тяжелые бои. Враг совершил 140 артобстрелов по Часовому Яру и более 80 по Торецку, также потерял технику возле Белой Горы.

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Россияне взорвали в некоторых местах трубы канала Северский Донец: для чего

Враг взорвал трубы канала Северский Донец для создания проходов техники и штурмовых действий. На направлении Часового Яра зафиксированы спецотряды "Ахмат" и "Русич".

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Бои в Часовом Яру продолжаются, но россиянам не удается его захватить - Трегубов

В Часовом Яру продолжаются бои, россияне используют трубы канала для атак, но не могут захватить город.

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В Часовом Яру идут бои в городской застройке - спикер ОСУВ «Хортица»

В Часовом Яру продолжаются бои в городской застройке, хотя за последние сутки боестолкновений не зафиксировано. Российские войска накапливают резервы возле города для дальнейших штурмовых действий, в частности нацеливаясь на завод огнеупорных материалов.

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Оккупанты все еще накапливают резервы возле Часового Яра, чтобы возобновить активные действия

Российские войска накапливают резервы и готовятся к возобновлению активных боевых действий возле Часового Яра. Сейчас там происходят боевые действия, но с меньшей интенсивностью по сравнению с другими направлениями.

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ВСУ провели успешную операцию по зачистке квартала в Часовом яру от оккупантов

Силы обороны освободили квартал Часового Яра от вражеской пехоты, которая ранее пересекла Канал. Противник продолжает штурмовать город, используя походные группы и авиацию.

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Военный о штурмах рф Часового Яра: ситуация достаточно напряженная

российские войска сосредоточили значительные резервы для штурма Часового Яра, который длится более полугода. Ситуация остается напряженной, но силы обороны сдерживают противника на всех участках фронта.

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россияне на Северском направлении стягивают личный состав и технику - пресс-секретарь ОТГ «Луганск»

Оккупанты накапливают технику и личный состав в районе Часового Яра и на Северском направлении. Враг проводит штурмы малыми группами и готовится к городским боям.

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Ситуация на направлениях Часового Яра и Северска остается очень напряженной

На направлениях Часового Яра, Северска и Лиманского сложилась напряженная ситуация из-за активного использования врагом бронированной техники. Противник ищет слабые места и постоянно пополняет потери в технике и личном составе.

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Оккупанты пытаются пересечь канал в Часовом Яру: что происходит на фронте

Российские военные пытаются перебежать за канал в Часовом Яру группами по 2-3 человека и закрепиться в домах. ВСУ успешно перерезают им логистические пути и выбивают с позиций.

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Противник пытается продвигаться: в районе Часового Яра продолжаются бои

Российские войска пытаются продвигаться в районе Часового Яра на Краматорском направлении. За сутки зафиксировано 125 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях.

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Силы обороны держат Часов Яр в Донецкой области

Украинские военные продолжают удерживать Часов Яр в Донецкой области, несмотря на попытки врага прорваться. Оккупанты действуют малыми группами по 200-300 метров друг от друга, преимущественно ночью.

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Ситуация в Часовом Яру сложная, но россияне не смогли пройти канал - пресс-секретарь ОТГ "Луганск"

Пресс-секретарь ОТГ "Луганск" опровергла информацию о прорыве канала Северский Донец российскими войсками в Часовом Яру. Штурмовые группы, пересекающие канал, блокируются и уничтожаются.

Война • 23 октября, 13:06 • 19624 просмотра

Генштаб: более половины боев - на Покровском и Кураховском направлениях, враг бьет авиаракетами по Часовому Яру

За начало суток произошло 73 боя, самые активные на Покровском и Кураховском направлениях. Враг атаковал позиции ВСУ, нанес авиаудары, обстрелял приграничные районы Сумщины и Черниговщины.

Война • 22 октября, 13:28 • 25062 просмотра

Захватчики продвинулись на нескольких направлениях фронта - DeepState

Вражеские войска осуществили продвижение на передовой, в частности в Кругляковке, Максимильяновке и других населенных пунктах.

Война • 20 октября, 00:08 • 54364 просмотра

Враг атаковал 7 населенных пунктов Донетчины за сутки: один погибший и двое раненых

За сутки оккупанты нанесли более 2600 ударов по Донецкой области, повредив 10 гражданских объектов. Атакованы Курахово, Лиман, Северск, Торецк, Часов Яр, Кураховка и Зверево.

Война • 18 октября, 07:59 • 21892 просмотра

Оккупанты ударили дроном, артиллерией и бомбами по 6 населенным пунктам Донетчины за сутки: трое раненых

россияне обстреляли 6 населенных пунктов Донецкой области. 29 гражданских объектов, включая 25 жилых домов, повреждены.

Война • 17 октября, 07:35 • 16943 просмотра

СБУ задержала оператора БПЛА, который наводил вражескую артиллерию на свою бригаду во время боев за Часов Яр

22-летний оператор БПЛА ВСУ был завербован фсб и передавал врагу локации своего подразделения во время боев за Часов Яр. СБУ разоблачила предателя, предотвратив удары по позициям украинских войск.

Война • 15 октября, 07:07 • 16763 просмотра

Ситуация в районе Часового Яра критически сложная - представитель пресс-службы 24-й ОМБр

Представитель 24-й ОМБр сообщил о критической ситуации в районе Часового Яра. Враг ежедневно осуществляет 3-4 штурма, применяя артиллерию, дроны и авиацию, разрушая город КАБами и неуправляемыми ракетами.

Война • 14 октября, 06:48 • 17020 просмотра

Российские атаки унесли жизни еще четырех жителей Донецкой области

За сутки российские войска убили 4 гражданских в Донецкой области: двух в Часовом Яру, по одному в Звановке и Вишневом. Еще трое мирных жителей получили ранения.

Война • 14 октября, 06:15 • 16533 просмотра

Враг продвинулся на нескольких направлениях - DeepState

DeepState сообщает о продвижении врага возле Калиновки, Часового Яра и других населенных пунктов.

Война • 14 октября, 00:13 • 60186 просмотра

Оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Донетчины: три человека погибли, восемь - ранены

российские войска обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, вызвав гибель трех человек и ранения восьми. Зафиксировано 2949 вражеских обстрелов, повреждено 30 гражданских объектов.

Война • 12 октября, 08:40 • 23860 просмотра