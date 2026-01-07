За сутки на фронте произошло 255 боевых столкновений: самые интенсивные бои – на Покровском направлении

Всего с начала этих суток произошло 255 боевых столкновений. Украинские защитники решительно отбивают попытки противника продвинуться вглубь нашей территории. Российские войска нанесли один ракетный и 16 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 66 управляемых авиабомб. Кроме этого, задействовали для поражений 2353 дронов-камикадзе и совершили 2363 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, сообщает Генштаб, передает УНН.

Детали

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Старица, Зеленое, Тихое и в сторону населенных пунктов Вильча, Терновая и Кутьковка, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении агрессор 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска, пять боестолкновений остаются незавершенными.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодези, Заречное, Мирное и Шандриголово. Три боестолкновения продолжаются.

Пять штурмовых действий войск противника отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвинуться вблизи Северска и в сторону Пазено.

Девять вражеских атак отбили наши защитники в районах Васюковки, Миньковки, Часового Яра и в сторону Бондарного на Краматорском направлении.

На Константиновском направлении россияне 19 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 72 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Федоровка, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении в общей сложности было обезврежено 165 оккупантов, из них 128 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили два танка, три боевые бронированные машины, восемь единиц автомобильной техники, 39 БпЛА, также поразили пункт управления БпЛА и семь укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Январское, Степное, Вишневое, Вербовое, Красногорское, Рыбное и Егоровка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 37 боевых столкновений, враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Доброполье, Сладкое, Варваровка, Зеленое, Гуляйполе и Белогорье. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении враг совершил четыре атаки в сторону Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник дважды безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.

Напомним

российские оккупанты пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу: в то же время бойцы Десантно-штурмовых войск отрезают логистику противника.