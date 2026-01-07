$42.560.14
Эксклюзив
16:27 • 9138 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 13758 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 12654 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 15830 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 20151 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 26788 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 25302 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 26575 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 19285 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17816 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
публикации
Эксклюзивы
публикации
За сутки на фронте произошло 255 боевых столкновений: самые интенсивные бои – на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 114 просмотра

С начала суток произошло 255 боевых столкновений, враг нанес ракетные и авиационные удары. Украинские защитники отбивают попытки продвинуться вглубь территории.

За сутки на фронте произошло 255 боевых столкновений: самые интенсивные бои – на Покровском направлении

Всего с начала этих суток произошло 255 боевых столкновений. Украинские защитники решительно отбивают попытки противника продвинуться вглубь нашей территории. Российские войска нанесли один ракетный и 16 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 66 управляемых авиабомб. Кроме этого, задействовали для поражений 2353 дронов-камикадзе и совершили 2363 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, сообщает Генштаб, передает УНН.

Детали

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Старица, Зеленое, Тихое и в сторону населенных пунктов Вильча, Терновая и Кутьковка, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении агрессор 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска, пять боестолкновений остаются незавершенными.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодези, Заречное, Мирное и Шандриголово. Три боестолкновения продолжаются.

Пять штурмовых действий войск противника отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвинуться вблизи Северска и в сторону Пазено.

Девять вражеских атак отбили наши защитники в районах Васюковки, Миньковки, Часового Яра и в сторону Бондарного на Краматорском направлении.

На Константиновском направлении россияне 19 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 72 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Федоровка, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении в общей сложности было обезврежено 165 оккупантов, из них 128 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили два танка, три боевые бронированные машины, восемь единиц автомобильной техники, 39 БпЛА, также поразили пункт управления БпЛА и семь укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Январское, Степное, Вишневое, Вербовое, Красногорское, Рыбное и Егоровка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 37 боевых столкновений, враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Доброполье, Сладкое, Варваровка, Зеленое, Гуляйполе и Белогорье. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении враг совершил четыре атаки в сторону Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник дважды безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.

Напомним

российские оккупанты пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу: в то же время бойцы Десантно-штурмовых войск отрезают логистику противника.

Павел Башинский

