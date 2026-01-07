За добу на фронті відбулося 255 бойових зіткнень: найінтенсивніші бої - на Покровському напрямку

$42.560.14
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 13651 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 12587 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 15766 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 20100 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 26742 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 25264 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 26533 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 19267 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17806 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Популярнi новини
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 24584 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 19672 перегляди
Десант США захоплює російський танкер "Marinera" - Reuters7 січня, 13:09 • 5124 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 7138 перегляди
Трамп стверджує, що росія захопила б Україну без його втручання15:10 • 4162 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 19729 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 24645 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 26739 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 71267 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 108729 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 7220 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 40145 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 59851 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 102219 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 93671 перегляди
За добу на фронті відбулося 255 бойових зіткнень: найінтенсивніші бої - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Від початку доби відбулося 255 бойових зіткнень, ворог завдав ракетних та авіаційних ударів. Українські захисники відбивають спроби просунутися вглиб території.

За добу на фронті відбулося 255 бойових зіткнень: найінтенсивніші бої - на Покровському напрямку

Загалом від початку цієї доби відбулося 255 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території. Російські війська завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів, застосували дві ракети й скинули 66 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 2353 дронів-камікадзе та здійснили 2363 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, повідомляє Генштаб, передає УНН.

Деталі

На Південно–Слобожанському напрямку противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча, Тернова й Кутьківка, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку агресор 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська, п’ять боєзіткнень залишаються незавершеними.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове. Три боєзіткнення тривають.

П’ять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Сіверська та у бік Пазено.

Дев’ять ворожих атак відбили наші оборонці в районах Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку росіяни 19 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 72 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 165 окупантів, із них 128 – безповоротно. Також українські воїни знищили два танки, три бойові броньовані машини, вісім одиниць автомобільної техніки, 39 БпЛА, також уразили пункт управління БпЛА та сім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Степове, Вишневе, Вербове, Красногірське, Рибне та Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 37 бойових зіткнень, ворог намагався просунутись в районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір’я. Вісім боєзіткнень точаться дотепер.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив чотири атаки в бік Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник двічі безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо

російські окупанти намагаються накопичити ресурси у Серебрянському лісі: водночас бійці Десантно-штурмових військ відрізають логістику противника.

Павло Башинський

