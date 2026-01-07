За добу на фронті відбулося 255 бойових зіткнень: найінтенсивніші бої - на Покровському напрямку

Загалом від початку цієї доби відбулося 255 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території. Російські війська завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів, застосували дві ракети й скинули 66 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 2353 дронів-камікадзе та здійснили 2363 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, повідомляє Генштаб, передає УНН.

Деталі

На Південно–Слобожанському напрямку противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча, Тернова й Кутьківка, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку агресор 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська, п’ять боєзіткнень залишаються незавершеними.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове. Три боєзіткнення тривають.

П’ять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Сіверська та у бік Пазено.

Дев’ять ворожих атак відбили наші оборонці в районах Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку росіяни 19 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 72 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 165 окупантів, із них 128 – безповоротно. Також українські воїни знищили два танки, три бойові броньовані машини, вісім одиниць автомобільної техніки, 39 БпЛА, також уразили пункт управління БпЛА та сім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Степове, Вишневе, Вербове, Красногірське, Рибне та Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 37 бойових зіткнень, ворог намагався просунутись в районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір’я. Вісім боєзіткнень точаться дотепер.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив чотири атаки в бік Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник двічі безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо

російські окупанти намагаються накопичити ресурси у Серебрянському лісі: водночас бійці Десантно-штурмових військ відрізають логістику противника.