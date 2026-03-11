США знищили 16 іранських мінних загороджувачів через погрози Тегерана заблокувати експорт нафти

Американські військові сили ліквідували 16 іранських суден, призначених для встановлення мін у районі Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світового експорту нафти. Центральне командування США (CENTCOM) оприлюднило відеокадри ударів після того, як Іран пообіцяв повністю зупинити відправлення нафти з регіону своїм ворогам, заявивши, що не дозволить вивезти "жодного літра". Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Ці події стали черговою ескалацією на 11–й день повномасштабного конфлікту, що вже спричинив різке зростання цін на енергоносії та скорочення танкерних перевезень у Перській затоці на 95%.

Суперечливі заяви та ультиматум Білого дому

Президент Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу Тегерана, вимагаючи негайно припинити мінування стратегічного водного шляху. Попри те, що CENTCOM підтвердив знищення 16 загороджувачів, Трамп у своїх соцмережах зазначив, що наразі немає прямих підтверджень про успішне встановлення вибухівки безпосередньо в протоці. Він наголосив, що США застосують військову міць "небаченого раніше рівня" та технології, що використовуються в боротьбі з наркокартелями, аби назавжди усунути будь-яку загрозу судноплавству.

Гуманітарні наслідки та міжнародна реакція

Міністр війни США Піт Хегсет анонсував перехід до більш інтенсивних ударів по військовій інфраструктурі Ірану, оскільки кількість поранених американських військовослужбовців продовжує зростати.

Водночас ситуація в самому Ірані залишається критичною: через масовані обстріли великих міст десятки тисяч мирних жителів змушені шукати притулку в сільській місцевості. Окрім прямого протистояння з США, Тегеран посилив атаки проти об’єктів у Бахрейні та ОАЕ, що призвело до людських жертв серед цивільного населення в Манамі та Дубаї.

