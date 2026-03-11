США знищили 16 іранських мінних загороджувачів через погрози Тегерана заблокувати експорт нафти

$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 15814 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 51778 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 41565 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 29611 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 36160 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 31824 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 49699 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 58038 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 54027 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85823 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Іран почав мінувати Ормузьку протоку - ЗМІ10 березня, 19:37 • 8008 перегляди
Волл-стріт очікує наступного сигналу про тривалість війни з Іраном, американські акції падають - ЗМІ10 березня, 20:35 • 5034 перегляди
Світові ціни на нафту впали на 11% після прогнозів Трампа щодо деескалації з Іраном10 березня, 21:59 • 9320 перегляди
У США вперше за пів століття побудують масштабний нафтопереробний завод у Техасі10 березня, 22:34 • 10550 перегляди
Українська компанія "Аеробавовна" відроджує використання аеростатів для сучасної війни23:16 • 8370 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 23358 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Керолайн Левітт
Лев XIV
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Ізраїль
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 12228 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 14030 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 25012 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 31462 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 32203 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Фільм
Дипломатка

США знищили 16 іранських мінних загороджувачів через погрози Тегерана заблокувати експорт нафти

Київ • УНН

 • 576 перегляди

CENTCOM ліквідував іранські судна в Ормузькій протоці після погроз Тегерана зупинити експорт нафти. Трамп попередив про застосування небаченої сили.

США знищили 16 іранських мінних загороджувачів через погрози Тегерана заблокувати експорт нафти

Американські військові сили ліквідували 16 іранських суден, призначених для встановлення мін у районі Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світового експорту нафти. Центральне командування США (CENTCOM) оприлюднило відеокадри ударів після того, як Іран пообіцяв повністю зупинити відправлення нафти з регіону своїм ворогам, заявивши, що не дозволить вивезти "жодного літра". Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Ці події стали черговою ескалацією на 11–й день повномасштабного конфлікту, що вже спричинив різке зростання цін на енергоносії та скорочення танкерних перевезень у Перській затоці на 95%.

Суперечливі заяви та ультиматум Білого дому

Президент Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу Тегерана, вимагаючи негайно припинити мінування стратегічного водного шляху. Попри те, що CENTCOM підтвердив знищення 16 загороджувачів, Трамп у своїх соцмережах зазначив, що наразі немає прямих підтверджень про успішне встановлення вибухівки безпосередньо в протоці. Він наголосив, що США застосують військову міць "небаченого раніше рівня" та технології, що використовуються в боротьбі з наркокартелями, аби назавжди усунути будь-яку загрозу судноплавству.

Гуманітарні наслідки та міжнародна реакція

Міністр війни США Піт Хегсет анонсував перехід до більш інтенсивних ударів по військовій інфраструктурі Ірану, оскільки кількість поранених американських військовослужбовців продовжує зростати.

Водночас ситуація в самому Ірані залишається критичною: через масовані обстріли великих міст десятки тисяч мирних жителів змушені шукати притулку в сільській місцевості. Окрім прямого протистояння з США, Тегеран посилив атаки проти об’єктів у Бахрейні та ОАЕ, що призвело до людських жертв серед цивільного населення в Манамі та Дубаї.

Трамп заявив про повне знищення десяти іранських мінних суден10.03.26, 22:48 • 3588 переглядiв

