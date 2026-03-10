Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше

Експерти вважають, що різкого одномоментного стрибка всіх цін не буде, однак овочі, хліб, частина молочної та м’ясної продукції дорожчатимуть і надалі, причому в різних регіонах цей процес проявлятиметься нерівномірно.

У березні 2026 року український ринок харчів увійшов у період посиленого цінового тиску на тлі прискорення інфляції, сезонного скорочення пропозиції овочів, дорожчої логістики та зростання витрат на енергоносії. Найвразливішими категоріями залишаються овочі, хліб, а також частина молочної та м’ясної продукції.

Що буде з цінами на популярні харчі вже найближчими тижнями, УНН розбирався разом із експертами.

Як змінилися ціни на харчі в Україні станом на березень 2026: офіційна статистика

За офіційними даними, які оприлюднила Державна служба статистики України, у січні 2026 року інфляція становила 0,7% до попереднього місяця, а харчові продукти та безалкогольні напої подорожчали на 0,8%. Зокрема, найбільше зростання зафіксували у категорії "Овочі": вони додали в ціні на 14,7%. А от яйця здорожчали дещо помірніше: ціна піднялася лише на 7,7%.

Закцентуємо, що станом на зараз можна оперувати лише даними Держстату за січень та лютий поточного року, оскільки інформація про ціни у березні буде доступна в останні дні місяця – на початку квітня.

Таким чином, користуючись доступними даними від відомства, бачимо, що лютнева інфляція прискорилася до 1,0% м/м, річний показник — до 7,6%.

У результаті у березні ціни стартують з підвищеною місячною швидкістю інфляції, що зазвичай підсилює чутливість продовольчого ринку до сезонних і логістичних шоків.

"Нафтова лихоманка" на Близькому Сході: чи вплине вона на продуктові ціни в Україні

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ексклюзивному коментарі УНН пояснює: паливо закладається у витрати на доставлення, роботу генераторів, виробничі процеси та логістику. Однак масштаби впливу залежать від конкуренції на ринку, структури собівартості конкретного товару, регіональної логістики та сезонних чинників.

Експерт звертає увагу насамперед на глобальний фактор. За його словами, ринок палива відреагував на військово-політичне загострення на Близькому Сході дуже різко.

Зранку ціни були вже майже 120 доларів за барель. Для порівняння, місяць тому ціна була 60 доларів за барель. Це автоматично створює додатковий тиск на ціни в роздрібній торгівлі, адже пальне – універсальна ціна собівартості - пояснює Ус.

Здорожчання пального впливає не лише на заправку автомобілів. Для продовольчого ринку це передусім питання доставляння. Майже кожен товар у магазині проходить через транспортний ланцюг: від виробника або імпортера – до складу, від складу – до торгової точки.

Будь-який товар треба до магазину доставити. А щоб доставити, треба взяти автівку і заправити пальним, і відповідна ціна йде вгору - каже співрозмовник УНН.

Саме тому зростання вартості нафтопродуктів майже неминуче частково переноситься у кінцеву ціну для покупця. На думку економіста, питання вже не в тому, чи буде зростання, а в його масштабі.

У тому, що зростання буде, – питань немає. А ось наскільки, тут треба буде дивитися насамперед - озвучує свій прогноз головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Разом з тим, на його думку, повне автоматичне перекладання витрат на споживача – не гарантований сценарій для українського ринку харчів. Принаймні, цього березня.

Якщо одна мережа різко підніме ціни, а інші обмежать зростання, вона може втратити частину ринку. Тому кожен ритейлер змушений балансувати між потребою компенсувати витрати й необхідністю зберегти покупця - акцентує Іван Ус.

Експерт пояснив, чому насправді зросли ціни на дизельне пальне

Дещо відмінної думки дотримується інший співрозмовник УНН – заступник голови Всеукраїнського аграрної ради Денис Марчук. Експерт переконаний, що нинішнє зростання цін на паливо не має такої сили, щоб миттєво спричинити різке подорожчання всіх продуктів.

Зростання ціни на 3, 5, 6 гривень на паливі не так буде сильно відображатися в ціні продуктів харчування - каже Марчук.

Таку тенденцію він пояснює з погляду структури собівартості. Частка витрат на пальне в різних категоріях товарів різна, і для багатьох продуктів вона не домінантна.

За словами Марчука, відчутніший ціновий ефект був би у разі, якби стрибок на ринку пального досяг 50-60%. Тоді б споживачі швидко відчули суттєвіше здорожчання хліба та овочів на власних гаманцях.

Натомість наразі прямий ефект від здорожчання бензину, газу й дизелю доповнюється іншим, важливішим фактором тиску на ціни — енергетичним.

Фактор енергоносіїв залишається ключовим у формуванні (кінцевої, – ред.) ціни на … харчі - резюмує заступник голови Всеукраїнського аграрної ради.

Як погода, сезонність та попит формують кінцеву ціну на харчі

Березень у продовольчому сегменті часто припадає на період, коли запаси борщового набору та інших овочів зберігання фізично зменшуються,

частка втрат у сховищах зростає, а собівартість зберігання (енергія, обслуговування, сортування) зростає. Усе це не може не позначитися на кінцевій вартості популярних харчів для споживача.

Крім того, не варто забувати й про валютний чинник. Особливо вагомим він буде наразі для імпортної частки продуктів, насіння, засобів захисту рослин, пакування та окремих видів пального. За даними НБУ щодо середнього офіційного курсу за період, середній курс долара США піднявся з 41,6271 грн у жовтні 2025 до 43,1324 грн у лютому 2026; для євро — з 48,4633 грн до 51,0235 грн відповідно.

У прикладному вимірі це означає, що при незмінній валютній ціні імпортних компонентів їх гривневий еквівалент у лютому був вищий, а отже у березні цей тиск може зберігатися в цінах на товари з імпортним. складником або високою залежністю від імпортних матеріалів.

Овочі, хліб, молоко: які продукти опиняться під ціновим ударом вже зараз

Як каже заступник голови Всеукраїнського аграрної ради Денис Марчук, у найближчий період значно здорожчають овочі, на ціну яких тисне сезонний фактор. Адже після зими пропозиція якісної продукції зменшується, тоді як попит зберігається. На цьому тлі ціни отримують додатковий імпульс до зростання.

Овочі фактично можуть здорожчати ще в середньому десь 10-12% до того моменту, поки не будемо бачити овочі під відкритим ґрунтом - прогнозує Марчук.

Також експерт очікує подальше зростання цін на хліб. Він нагадує, що ринок хлібобулочних виробів уже тривалий час демонструє стабільне щомісячне подорожчання в межах 1-2%. Головні причини залишаються незмінними: енергоносії, логістика та витрати на оплату праці. Через дефіцит кадрів виробники змушені підіймати зарплати, а це теж збільшує собівартість.

Щодо м’яса та молочної продукції, тут, за словами економіста, діятиме ще й передсвятковий попит. Після посту та напередодні Великодня цей сегмент традиційно реагує підвищенням цін. Марчук оцінює можливе зростання у межах 3-5%.

Чому ціни на продукти зростають для українців нерівномірно

За словами експерта Івана Уса, що поспілкувався з журналістами УНН, основний чинник, який закладає різницю в кінцевих цінах товарів як на полицях супермаркетів, так і на вітринах маленьких магазинів, – це регіональні відмінності.

Вартість доставлення залежить від відстані між базами постачання, розподільчими центрами та конкретними торговими точками. Чим довша і складніша логістика, тим вищий тиск на ціну. Тому в регіонах, де потрібно долати більшу відстань для постачання, значно більші витрати будуть перекладатися на ціни.

Це означає, що подорожчання може бути помітнішим не лише у віддалених районах, а й там, де логістика в цілому дорожча або менш ефективна.

Крім того, на формування цін впливатиме і конкурентне середовище. Якщо в певному сегменті присутні багато гравців, ритейлери частіше стримуватимуть ціни коштом власної маржі. Якщо ж конкуренція слабша, витрати можуть переноситися на покупця швидше.

Іван Ус прямо вказує на цю залежність:

"Там, де є більша конкуренція, не будуть так сильно перекладати ці витрати, тоді як у сегментах із меншою конкуренцією можливості для підвищення цін будуть ширшими", – пояснює експерт.

Поточна ситуація свідчить, що український продовольчий ринок входить у період точкового, але досить широкого цінового тиску. Пальне не є єдиною причиною подорожчання, однак воно підсилює вже наявні проблеми - дорогу енергетику, сезонне скорочення пропозиції, тиск на логістику та витрати на персонал.

Для споживача це означає, що різкого одномоментного стрибка всіх цін може й не бути, але окремі категорії продуктів дорожчатимуть і далі. Найвразливішими залишаються овочі, хліб, а також частина м’ясної та молочної продукції. Для ринку ж ключовим питанням буде не лише рівень витрат, а й здатність торговельних мереж утримати баланс між рентабельністю та конкуренцією.

