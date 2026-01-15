Що буде з цінами на продуктовий кошик - відповідь експерта

Найближчим часом крупи можуть здорожчати на 5%, додаватимуть в ціні, як очікується, й хліб, яйця, овочі, і тенденція зберігатиметься аж до моменту, поки не буде сезонних овочів. Про це під час брифінгу у четвер сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише УНН.

Деталі

"Тенденція така, говорить про те, що крупи, напевно, що на відсотків п'ять найближчий час можуть здорожчати. Ситуація з м'ясом більш менш стабільна, але (…) через здорожчання виробництва також можуть бути скачки з ціноотворенням, наприклад, на мясо свинини, яловичини. Підросла ціна, в найближчий час можуть зрости яйця, там січень-лютий, десь порядку плюс 10%", - зазначив Марчук.

Також дорожчають і овочі, через подорожчання вартості зберігання.

"Здорожчала собівартість зберігання овочів, якщо ми констатували, що в грудні ціна на них залишається більш менш стабільною, то зараз деяка категорія овочів, вона почала ріст за рахунок здорожчання утримання їх в зберігальних системах. Дорожчі стали тепличні овочі, які ми вже зараз в цей сезон не виробляємо, а те, що виробляємо, зрозуміло, за таких обставин воно є наддорогим, і відповідно імпорт є дорогим в закупці. І зараз ми бачимо, що огірки, томати вони є досить такими коштовними", - зазначив експерт.

"Вартість хліба щомісяця також зростає в ціні, на десь порядку 1,5-2 відсотки щомісяця, також будемо спостерігати через ці безпосередні удари, які здійснює ворог по інфраструктурі, - вів далі Марчук.

На 26-й рік, на жаль, ситуація така, що ми будемо бачити планове здорожчання через ці обстріли, удари. До моменту, поки не будуть з'являтися безпосередні овочі, наприклад, які ми будемо вирощувати під відкритим грунтом, на який не буде впливати зберігання, затрати на електроенергію, як в тепличних умовах, відповідно тоді пропозиція буде збільшуватися, відповідно ціна буде меншати - відповів експерт, чи зростатиме в цілому вартість продуктового кошика.

