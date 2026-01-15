$43.180.08
14:15 • 2484 перегляди
Що буде з цінами на продуктовий кошик - відповідь експерта
Ексклюзив
13:18 • 8590 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 38944 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 51353 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 29831 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 30466 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 49209 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40273 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 41079 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 35244 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Що буде з цінами на продуктовий кошик - відповідь експерта

Київ • УНН

 • 2488 перегляди

В Україні очікується зростання цін на крупи до 5%, а також на хліб, яйця та овочі. Тенденція збережеться до появи сезонних овочів.

Найближчим часом крупи можуть здорожчати на 5%, додаватимуть в ціні, як очікується, й хліб, яйця, овочі, і тенденція зберігатиметься аж до моменту, поки не буде сезонних овочів. Про це під час брифінгу у четвер сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише УНН.

"Тенденція така, говорить про те, що крупи, напевно, що на відсотків п'ять найближчий час можуть здорожчати. Ситуація з м'ясом більш менш стабільна, але (…) через здорожчання виробництва також можуть бути скачки з ціноотворенням, наприклад, на мясо свинини, яловичини. Підросла ціна, в найближчий час можуть зрости яйця, там січень-лютий, десь порядку плюс 10%", - зазначив Марчук.

Також дорожчають і овочі, через подорожчання вартості зберігання.

"Здорожчала собівартість зберігання овочів, якщо ми констатували, що в грудні ціна на них залишається більш менш стабільною, то зараз деяка категорія овочів, вона почала ріст за рахунок здорожчання утримання їх в зберігальних системах. Дорожчі стали тепличні овочі, які ми вже зараз в цей сезон не виробляємо, а те, що виробляємо, зрозуміло, за таких обставин воно є наддорогим, і відповідно імпорт є дорогим в закупці. І зараз ми бачимо, що огірки, томати вони є досить такими коштовними", - зазначив експерт.

"Вартість хліба щомісяця також зростає в ціні, на десь порядку 1,5-2 відсотки щомісяця, також будемо спостерігати через ці безпосередні удари, які здійснює ворог по інфраструктурі, - вів далі Марчук.

На 26-й рік, на жаль, ситуація така, що ми будемо бачити планове здорожчання через ці обстріли, удари. До моменту, поки не будуть з'являтися безпосередні овочі, наприклад, які ми будемо вирощувати під відкритим грунтом, на який не буде впливати зберігання, затрати на електроенергію, як в тепличних умовах, відповідно тоді пропозиція буде збільшуватися, відповідно ціна буде меншати

- відповів експерт, чи зростатиме в цілому вартість продуктового кошика.

Юлія Шрамко

ЕкономікаФінанси
