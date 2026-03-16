Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католики

У 2026 році католики та православні християни святкуватимуть одне з найбільших релігійних свят - Великдень - в один місяць, але в різні дні.

Чому так відбувається, як та чому щороку змінюється найголовніша для християн дата та коли святкуватимуть Воскресіння Христове у 2026 році — розповідає УНН.

Коли святкують Великдень у 2026 році в Україні

Для римо-католицької церкви Великдень припадає на неділю, 5 квітня. Для православних церков, а також для Української греко-католицької церкви в Україні, Пасха припадає на 12 квітня.

Чому Великдень у православних і католиків буває в різні дні

Причина незбігу в датах святкування Великодня у християн різних обрядів історична та пов'язана як із релігійними нюансами, так і з історичним літочисленням.

У старозавітний час святкування Пасхи відбувалося завжди 15 числа місяця нісана за місячним календарем.

Різниця в датах святкування Пасхи між Сходом і Заходом з’явилася після того, як у XVI столітті західна церква перейшла на григоріанський календар. Відтоді на Заході Пасху обчислюють за новим стилем, а у східній традиції й далі орієнтуються на юліанський календар, тому й відлік ведеться від різних дат весняного рівнодення.

Через те що повня, до якої прив’язане святкування Пасхи, щороку припадає на різні числа, різниця між східною і західною Пасхою теж постійно змінюється. Найчастіше західна Пасха буває на тиждень раніше, досить часто дати збігаються, а інколи розрив становить чотири або навіть п’ять тижнів. При цьому різниці у два чи три тижні між ними не буває.

Чому не всі католики святкують Великдень в один день

У масовій свідомості католики часто сприймаються як одна спільна традиція з єдиною датою святкування. Але в Україні є римо-католики, які у 2026 році святкуватимуть Великдень 5 квітня. Проте є також Українська греко-католицька церква, яка належить до Католицької церкви, проте живе за східною традицією в обчисленні дати Пасхи. Саме тому віряни УГКЦ в Україні у 2026 році відзначатимуть Великдень 12 квітня, разом із православними.

Чому у 2025 році всі святкували Воскресіння разом, а у 2026 році - ні

Додаткову плутанину створює те, що у 2025 році дата Великодня в різних християнських традиціях збігалася. Через це в багатьох могло скластися враження, що так буде й надалі. Але це не так.

Збіг дат трапляється лише в окремі роки. Уже у 2026 році церкви знову святкуватимуть Великдень у різні дні. Тобто спільна дата у 2025 році була винятком, а не новим постійним правилом.

Наступного разу православні та католики святкуватимуть Великдень разом у 2028, 2031, 2034 та 2037 роках.

Різниця в датах пояснюється тим, що західна і східна церковні традиції по-різному обчислюють Великдень: на Заході орієнтуються на григоріанський календар, а на Сході — на юліанський. Через це дати Великодня можуть як збігатися, так і відрізнятися на кілька тижнів.

Але головний посил свята в обох християнських традиціях залишається незмінним, і для вірян уже майже два століття Великдень залишається днем урочистості надії, життя та перемоги над смертю.

