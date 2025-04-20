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Відкриття NASA, пов'язане з розп'яттям Ісуса може вказувати його точну дату смерті

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Моделі NASA показали місячне затемнення 3 квітня 33 року н.е., ймовірну дату розп'яття Ісуса. Це відкриття підтверджує біблійні згадки про затемнення та "кривавий" місяць після події.

Відкриття NASA, пов'язане з розп'яттям Ісуса може вказувати його точну дату смерті

Дослідники з Оксфордського університету вважають, що відкриття NASA  може підтвердити біблійну розповідь про розп’яття Ісуса. Про це УНН повідомляє з посиланням на Mail Online.

Деталі

У Біблії сказано, що сонце перетворюється на темряву, а місяць — на кров, що, на думку деяких учених, стосується подій, що відбулися після смерті Христа.

Зазначається, що моделі NASA, які відстежують положення Землі, Місяця та Сонця протягом історії, показують, що місячне затемнення відбулося в п’ятницю, 3 квітня 33 року нашої ери — рік, який традиційно пов’язують зі смертю Ісуса.

Космічну подію можна було б побачити в Єрусалимі незабаром після заходу сонця, а положення Місяця надало б їй червонуватого відтінку.

Біблійні історики вважають, що місячне затемнення, ідентифіковане NASA, було таким же, про яке написано в Біблії.

Відкриття NASA було зроблено в 1990-х роках, але зараз стає вірусним у TikTok.

У християнських текстах згадується, що Місяць перетворився на кров після розп’яття Ісуса — можливо, це стосується місячного затемнення, під час якого Місяць набуває червонуватого відтінку

- зазначили в NASA.

Американське космічне агентство додало, що вчені звузили можливу дату розп’яття до п’ятниці, 3 квітня 33 року нашої ери.

Біблійний вірш, у якому обговорюється місяць, з'являється в Дії 2:20, де говориться: "Сонце перетвориться на темряву, і місяць — на кров, перш ніж настане великий і славний день Господній".

У Святому Письмі докладно описується, як апостол Петро поділився словами через 50 днів після розп'яття, що змусило деяких експертів повірити, що згадував події, свідками яких він був під час смерті Ісуса.

Однак багато істориків стверджують, що цей уривок призначався для пророцтва про друге пришестя Ісуса.

Це тому, що Петро цитував Йоіла 2:28–31, уривок, який говорить про космічні знаки та духовне пробудження: "Сонце обернеться на темряву, а місяць на кров, перш ніж настане день Господній, великий і страшний". Оскільки Книга Йоіла була написана за століття до розп’яття, багато вчених вважають, що Петро пояснював, як Йоіл раніше пророкував розп’яття

- пише Mail Online.

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Колін Хамфріс і В. Грем Уоддінгтон, біблеїсти з Оксфордського університету, використали висновки NASA разом із текстовими посиланнями на розп’яття, щоб стверджувати, що Місяць насправді зробив червону кров після смерті Ісуса.

Вони припустили, що Петро не давав пророцтво про прихід Ісуса, а говорив натовпу, що пророцтво Йоіла  збулося.

Згідно з Євангелієм, темрява опустилася на землю з полудня до 15:00, коли Ісус висів на хресті, що, на думку дослідників, дуже збігається з образами, описаними в пророцтві Йоіла.

Хамфріс і Веддінгтон стверджували, що використання Петром фрази "сонце обернеться на темряву" посилається на Матвія 27:45: "Від полудня до третьої години дня темрява покрила всю землю".

Дослідники також вказали на менш відомі тексти в апокрифах Нового Завіту, які містять записи про життя Ісуса, такі як його немовля, божественна природа та стосунки з його сім'єю та учнями.

Однак апокрифи Нового Завіту не були включені до традиційного біблійного канону, оскільки не вважалися божественно натхненими.

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Проте Хамфріс і Уоддінгтон виділили вірш, так званий звіт Пілата, як ще один доказ незвичайних небесних подій під час розп’яття.

Під час його розп'яття сонце затьмарилося; з'явилися зірки, і в усьому світі люди запалювали світильники від шостої години до вечора; місяць з’явився, як кров

- йдеться у вірші.

Таким чином, за їхніми словами, надається більше доказів того, що Ісус помер у день давнього місячного затемнення.

Християни всього світу відзначають Страсну п’ятницю в пам’ять про розп’яття та смерть Ісуса.

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Страсна п'ятниця завжди припадає на два дні перед Великодньою неділею, яка визначається першим повним місяцем після першого дня весни, а потім це перша неділя після повного місяця.

Цей метод походить від ранніх християнських спроб узгодити свято з єврейською Пасхою та астрономічними подіями.

Вважається, що Ісуса розіп’яли під час свята Пасхи, що базується на єврейському місячному календарі.

Згідно з Євангелієм, Ісус воскрес із мертвих наступної неділі після Пасхи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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