Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли

Європейські лоукост-авіакомпанії готуються повернутися в Україну, щойно буде підписано мирну угоду, яка дозволить українським аеропортам знову відкритися для мандрівників, на тлі того, як вони прогнозують бум "катастрофічного туризму", а також повернення людей до країни, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Wizz Air заявила, що планує розмістити 15 літаків у країні протягом двох років після укладення мирної угоди, і ця кількість зросте до 50 через сім років, тоді як Ryanair заявила, що може відновити послуги протягом двох тижнів від будь-якої угоди.

Ми це спланували, щойно повітряний простір відкриється, ми дуже швидко відновимо свою діяльність. Відновлення роботи буде для нас значною можливістю – сказав генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді Financial Times.

Окрім хвилі повернення українців та значних робіт з реконструкції, Вараді передбачив хвилю "катастрофічного туризму" в країні, коли мандрівники відвідують райони, постраждалі від техногенних або стихійних лих. "Коли впала Берлінська стіна, мільйони людей поїхали туди, щоб побачити її", – сказав він.

Wizz, штаб-квартира якої знаходиться в Угорщині, була найбільшою неукраїнською авіакомпанією, що працювала в країні до того, як вторгнення москви у 2022 році змусило міжнародні авіакомпанії припинити свою діяльність. Здійснивши понад 5000 рейсів до України у 2021 році, група була третім за величиною перевізником після російського "аерофлоту" та Windrose, української чартерної групи, того року.

У 2019 році, що стало піком авіаперевезень до пандемії, до України прилетіло близько 15 мільйонів пасажирів. За даними авіаційної консалтингової компанії Cirium, у 2021 році, за рік до вторгнення росії, авіакомпанія перевезла близько 10,8 мільйона людей.

Керівники Ryanair відвідали ключові українські аеропорти з планом збільшити кількість пасажирів до 4 мільйонів. До закриття українських аеропортів авіакомпанія перевозила близько 1,5 мільйона людей на рік до Києва, Львова та Одеси.

Ми розпочнемо продаж рейсів протягом двох тижнів, питання лише в тому, коли буде безпечно літати – сказав головний виконавчий директор Едді Вілсон в інтерв'ю цього тижня.

Він сказав, що авіакомпанія, яка має літаки, що базуються в 95 аеропортах по всій Європі, може відкрити маршрути з будь-якої зі своїх баз, не порушуючи роботу решти своєї мережі, що дозволить перевізнику рухатися швидше, ніж конкуренти з меншою кількістю баз.

"Ви можете літати з Дубліна, Шеннона, Корка, через всю Велику Британію чи Європу, у вас може бути три, чотири, п'ять рейсів на тиждень. Ви можете легко змінити напрямок в Україні, - сказав він. - Не буде жодних труднощів з перевезенням туди 4 мільйонів пасажирів".

EasyJet, яка раніше не літала до України, також вивчає можливість відкриття маршрутів туди. Головний виконавчий директор Кентон Джарвіс сказав, що країна обіцяє стати "найбільшим будівельним проєктом Європи", а люди "захочуть повернутися додому, коли вдома буде безпечно".

"Це відсутня частина Європи зараз", – сказав він.

З операційної точки зору, управління повітряним рухом може бути розпочато досить швидко, все залежить від стану аеропортів та злітно-посадкових смуг, а також від забезпечення того, щоб термінали та злітно-посадкові смуги працювали відповідно до найвищих стандартів безпеки - зазначив він.

На відміну від Wizz та Ryanair, авіакомпанія не планує базувати літаки в Україні найближчим часом.

Управління авіаційної безпеки ЄС наразі радить авіакомпаніям не літати над повітряним простором України або не приземлятися в країні.

"Повітряний простір та критична інфраструктура, включаючи аеропорти, піддаються військовим діям, що створює ризики для безпеки цивільних літаків. Зокрема, існує ризик як навмисного націлювання, так і неправильної ідентифікації цивільних літаків", - попереджають там.

У 2014 році, зауважує видання, рейс MH17 Malaysia Airlines був збитий під час польоту над східною Україною.

"Дані Cirium показують, що лише одна авіакомпанія - російський бюджетний перевізник Smartavia - реєструвала рейси до країни за останні два роки", - ідеться у публікації.

