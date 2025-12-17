Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex
Київ • УНН
Громадяни України закликають Міністерство охорони здоров'я та правоохоронні органи відреагувати на численні скарги на клініку Odrex. Люди записали відеозвернення до представників влади та правоохоронців, щоб привернути увагу до системних порушень у клініці. А також створили сайт Stop Odrex для збору нових свідчень та підтримки один одного.
Держава має відреагувати на численні звернення українських громадян, які заявляють про заподіяну їм шкоду в приватній одеській клініці Odrex. Йдеться не про поодинокі скарги, а про масові свідчення родин померлих пацієнтів і людей, які пережили тяжкі ускладнення після лікування там. Чи почує Міністерство охорони здоровʼя та правоохоронці прохання людей про допомогу - читайте у матеріалі УНН.
Українці більше не готові залишатися сам на сам з трагедіями, повʼязаними з лікуванням в клініці Odrex. Люди, що вважають себе постраждалими, вийшли в публічний простір, об’єдналися, звернулися до правоохоронних органів і органів влади, чітко окресливши свою позицію: проблема порушень в "Одрекс" має системний характер і виходить далеко за межі поодиноких медичних помилок.
Символом об’єднання став запуск сайту Stop Odrex – відкритої платформи, де постраждалі можуть анонімно чи публічно розповісти власні історії, надати медичні документи, свідчення та матеріали, дізнатися новини про перебіг інших кримінальних справ постраждалих та підтримати один одного. А також спільне відеозвернення від рідних померлих пацієнтів Odrex. Які звернулися до правоохоронців та влади, з проханням відновити справедливість та попередити нові трагедії.
Люди прямо говорять: самостійно протистояти великій приватній клініці з потужними фінансовими, юридичними й медійними ресурсами – вони не можуть. Йдеться не лише про можливості наймати дорогих адвокатів, а й про системну інформаційну протидію. Мовляв, після того як лікарям Odrex було повідомлено про підозру у справі, пов’язаній зі смертю бізнесмена Аднана Ківана, співвласник клініки начеб-то запустив масштабну кампанію з "відбілювання" репутації медзакладу та підозрюваного у медичній недбалості, що спричинила смерть пацієнта, Віталія Русакова. Який був особистим лікарем Аднана Ківана протягом довгих років. А як розповіла журналіста Зоя Казанжи, ще й отримав у подарунок від Аднана Ківана квартиру з ремонтом та новеньке авто Lexus.
Тож постає логічне питання: чи можуть звичайні громадяни, які втратили близьких і роками борються за правду, протистояти клініці, здатній у короткі строки спрямувати величезні гроші для формування вигідного для себе інформаційного поля? Саме ця очевидна нерівність можливостей і змусила людей об’єднатися й звернутися безпосередньо до держави, яка здатна забезпечити неупереджене розслідування та реальну відповідальність. А головне – здатна захистити українських пацієнтів.
Адже попри різні діагнози, історії людей мають спільні риси – повторюваність медичних помилок та методів ведення бізнесу в Odrex. Люди з різними хворобами, з різних міст, незалежно один від одного, описують схожі події: лікування не за медичними протоколами, різке погіршення стану здоровʼя від моменту перебування в клініці, тиск та залякування з боку адміністрації, стрімке зростання вартості лікування, а після смерті пацієнта – труднощі з отриманням повної медичної документації, фальсифікація підписів рідних пацієнтів, заборона розтину тіла померлого та ритуальна служба "Анубіс" – що без попередження рідних забирає померлих пацієнтів з Odrex. Трагічні історії лікування в клініці Odrex постраждалі та їх родини розповіли у документальному фільмі "Осине гніздо".
Усе це не є судовими вироками і не підміняє собою слідство. Але коли люди масово скаржаться на приватну клініку та заявляють про безпрецедентні порушення – правова держава не може залишити це поза увагою. Перший крок у вигляді відкликання медичної ліцензії Odrex, виданої на ТОВ "Дім медицини" – вже зроблено. Далі має відбутися комплексна перевірка всієї клініки та окремо кожної з юридичних осіб медзакладу, на дотримання ліцензійних умов. Відповідальність за це лежить на МОЗ, як єдиному регулятору медичної сфери в Україні та ліцензіату приватних клінік.
Скандал навколо Odrex давно вийшов за межі однієї смерті. Він стосується довіри до системи охорони здоров’я, ефективності державного контролю та здатності держави захищати громадян у ситуаціях, де баланс сил очевидно нерівний. Якщо люди змушені створювати рух, сайт, публічні звернення та документальні фільми, це означає лише одне: інституційні механізми захисту поки не спрацювали.
Ігнорування цього запиту може мати значно ширші наслідки, ніж репутаційні ризики для окремої клініки. Воно формує небезпечний прецедент – коли навіть у випадках смертей пацієнтів держава залишається осторонь, а громадяни змушені самі виборювати право бути почутими.
Постраждалі наголошують: вони не прагнуть помсти. Вони просять про справедливість, відповідальність і гарантії того, що подібні трагедії не повторяться. І що більше людей наважується говорити відкрито, то очевиднішим стає: проблема може бути значно глибшою, ніж окремі медичні інциденти.