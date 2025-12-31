Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі

У Сенегалі звільнили з полону піратів дев'ятьох моряків. Двоє з них - громадяни України, передає УНН із посиланням на Департамент консульської служби МЗС України.

25 грудня 2025 року були звільнені з полону дев’ять моряків, захоплених піратами. Серед них - двоє громадян України! - йдеться у повідомленні.

У Департаменті консульської служби також нагадали передісторію: 3 грудня судно під прапором Португалії зазнало нападу піратів у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї. Тоді пірати викрали 9 членів екіпажу, зокрема й двох українців.

