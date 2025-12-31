$42.390.17
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 3226 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 6264 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 11566 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 15968 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 17243 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 15975 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 14845 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13806 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 15134 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Дев'ять моряків, у тому числі двоє громадян України, були звільнені з полону піратів 25 грудня 2025 року. 3 грудня судно під прапором Португалії зазнало нападу піратів у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї, викравши 9 членів екіпажу.

Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі

У Сенегалі звільнили з полону піратів дев'ятьох моряків. Двоє з них - громадяни України, передає УНН із посиланням на Департамент консульської служби МЗС України.

25 грудня 2025 року були звільнені з полону дев’ять моряків, захоплених піратами. Серед них - двоє громадян України! 

- йдеться у повідомленні.

У Департаменті консульської служби також нагадали передісторію: 3 грудня судно під прапором Португалії зазнало нападу піратів у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї. Тоді пірати викрали 9 членів екіпажу, зокрема й двох українців.

Знову сомалійські пірати: біля узбережжя північного сходу Африки атаковано танкер06.11.25, 14:11 • 3510 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоНовини Світу
Сенегал
Португалія
Україна