Знову сомалійські пірати: біля узбережжя північного сходу Африки атаковано танкер

Біля узбережжя Сомалі судно під мальтійським прапором зазнало обстрілів з кулеметів та гранатометів, а згодом озброєні нападники піднялися на борт постраждалого корабля. Передає УНН із посиланням на UKMTO, Oceans Beyond Piracy та ВВС.

Деталі

Біля узбережжя Сомалі озброєні люди захопили танкер під мальтійським прапором. Рейд,за даними інспекції британського флоту (UKMTO), стався приблизно за 560 морських миль на південний схід від сомалійського міста Ейл. Нападники стріляли з автоматів і гранатометів, а потім піднялися на борт танкера, що прямував з Сікки в Індії до Дурбана в Південній Африці.

Напад на судно, зареєстроване на Мальті, стався близько 11:48 за місцевим часом (08:48 за Гринвічем). За її словами, судно було танкером, що перевозив бензин, повідомляє Latsco.

Приватна охоронна фірма Ambrey заявила, що нападниками, ймовірно, були сомалійські пірати, які діяли в регіоні останніми днями.

Грецька судноплавна компанія Latsco Marine Management також підтвердила напад, заявивши, що всі 24 члени екіпажу судна "в безпеці та на місці", і "ми підтримуємо тісний зв'язок з ними".

"Капітан судна повідомив, що до нього наблизилося одне невелике судно з корми. Невелике судно відкрило вогонь зі стрілецької зброї та РПГ у бік судна", – йдеться у заяві UKMTO.

Доповнення

Напад стався на тлі відродження піратства в регіоні, яке скоротилося після піку понад десять років тому.

Піратство біля узбережжя Сомалі досягло піку у 2011 році, коли було зареєстровано 237 нападів. За даними моніторингової групи Oceans Beyond Piracy, сомалійське піратство в регіоні коштувало світовій економіці близько 7 мільярдів доларів США у 2011 році.

За даними Міжнародного морського бюро, у 2024 році біля узбережжя Сомалі було зареєстровано сім інцидентів. З початку року сомалійські пірати захопили кілька риболовецьких суден.

Нагадаємо

Сомалійські пірати звільнили захоплене бангладешське вантажне судно MV Abdullah після того, як отримали від власників судна викуп у розмірі 5 мільйонів доларів.

Міністерство судноплавства Греції заявляло декілько років тому, що танкер "Happy Lady" знаходився в двох морських милях від порту Лімбо в Камеруні, коли був атакований озброєними людьми.

Американські військові здійснили авіаудар по судну, що перевозило наркотики у східній частині Тихого океану, внаслідок чого загинуло двоє осіб.