Знову сомалійські пірати: біля узбережжя північного сходу Африки атаковано танкер

13:00 • 562 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів
12:47 • 1598 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 3708 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 10058 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
08:00 • 29553 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
07:22 • 28702 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 34145 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 48388 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38341 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32068 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років6 листопада, 03:32
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду07:34
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 09:24
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів09:50
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделей10:56
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделей10:56
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів09:50
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
08:00 • 29550 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 50229 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 49874 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Руслан Тихонченко
Андрій Кудряшов
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Данія
Норвегія
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду07:34
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвоката5 листопада, 15:25
Зірка "Месників" Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Опалення

Знову сомалійські пірати: біля узбережжя північного сходу Африки атаковано танкер

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Біля узбережжя Сомалі танкер під мальтійським прапором був обстріляний з кулеметів та гранатометів, після чого озброєні нападники піднялися на борт. Грецька судноплавна компанія підтвердила напад, заявивши, що всі 24 члени екіпажу перебувають у безпеці.

Знову сомалійські пірати: біля узбережжя північного сходу Африки атаковано танкер

Біля узбережжя Сомалі судно під мальтійським прапором зазнало обстрілів з кулеметів та гранатометів, а згодом озброєні нападники піднялися на борт постраждалого корабля. Передає УНН із посиланням на UKMTO, Oceans Beyond Piracy та ВВС.

Деталі

Біля узбережжя Сомалі озброєні люди захопили танкер під мальтійським прапором. Рейд,за даними інспекції британського флоту (UKMTO), стався приблизно за 560 морських миль на південний схід від сомалійського міста Ейл. Нападники стріляли з автоматів і гранатометів, а потім піднялися на борт танкера, що прямував з Сікки в Індії до Дурбана в Південній Африці.

Напад на судно, зареєстроване на Мальті, стався близько 11:48 за місцевим часом (08:48 за Гринвічем). За її словами, судно було танкером, що перевозив бензин, повідомляє Latsco.

Приватна охоронна фірма Ambrey заявила, що нападниками, ймовірно, були сомалійські пірати, які діяли в регіоні останніми днями.

Грецька судноплавна компанія Latsco Marine Management також підтвердила напад, заявивши, що всі 24 члени екіпажу судна "в безпеці та на місці", і "ми підтримуємо тісний зв'язок з ними".

"Капітан судна повідомив, що до нього наблизилося одне невелике судно з корми. Невелике судно відкрило вогонь зі стрілецької зброї та РПГ у бік судна", – йдеться у заяві UKMTO.

Доповнення

Напад стався на тлі відродження піратства в регіоні, яке скоротилося після піку понад десять років тому. 

Піратство біля узбережжя Сомалі досягло піку у 2011 році, коли було зареєстровано 237 нападів. За даними моніторингової групи Oceans Beyond Piracy, сомалійське піратство в регіоні коштувало світовій економіці близько 7 мільярдів доларів США у 2011 році.

За даними Міжнародного морського бюро, у 2024 році біля узбережжя Сомалі було зареєстровано сім інцидентів. З початку року сомалійські пірати захопили кілька риболовецьких суден.

Нагадаємо

Сомалійські пірати звільнили захоплене бангладешське вантажне судно MV Abdullah після того, як отримали від власників судна викуп у розмірі 5 мільйонів доларів.

Міністерство судноплавства Греції заявляло декілько років тому, що танкер "Happy Lady" знаходився в двох морських милях від порту Лімбо в Камеруні, коли був атакований озброєними людьми.

Американські військові здійснили авіаудар по судну, що перевозило наркотики у східній частині Тихого океану, внаслідок чого загинуло двоє осіб. 

Ігор Тележніков

Кримінал та НПНовини Світу
Сутички
Індія
Сомалі
Бангладеш
Південно-Африканська Республіка
Греція
Сполучені Штати Америки