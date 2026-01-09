Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні

Через складні зимові погодні досі є обмеження для руху транспорту у 5 областях, на Вінниччині вони скасовані. За минулу добу на тлі негоди сталося 899 ДТП, повідомив у п'ятницю перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Telegram, пише УНН.

За минулу добу спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП по Україні: 899 викликів про ДТП, з яких 153 виклики ДТП з потерпілими. На жаль, є загиблі та травмовані. По Києву: 124 повідомлень про ДТП, 9 з них - з травмованими - написав Білошицький.

Сьогодні станом на 8:00 спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП:

по Україні: 43 виклики про ДТП, з яких 3 виклики ДТП з потерпілими. Є травмовані;

по Києву: 4 повідомлення про ДТП, попередньо без травмованих.

З його слів, продовжують діяти обмеження для руху великовагових транспортних засобів, які були запроваджені вчора на таких ділянках:

на території Рівненській області: М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачево і Ужгород), на відрізку ділянки з 259 по 434 км, в межах Рівненської області; Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, на відрізку ділянки із 130 по 156 км, в межах Рівненської області.

на території Житомирській області: М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці із 152 по 258 км, в напрямку Рівненської області; М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці з 68 по 258 км, в напрямку Рівненської області.

на території Львівської області: М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачево і Ужгород), з 432 по 487 км в напрямку Рівненської області.

на території Волинської області: Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, на відрізку ділянки з 94 по 130 км.

на території Івано-Франківської області: на автомобільній дорозі Р-24 Татарів — Косів — Коломия — Борщів — Кам’янець-Подільський з 134 по 170 км.

Обмеження скасовані на території Вінницької області: М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине (через м. Вінницю, Кропивницький) з 441 по 417 км (від м. Немирів, Вінницької області до межі Черкаської області); Р-33 Вінниця — Турбів — Гайсин — Балта Велика Михайлівка — M-16 із 121 по 170 км (від м. Гайсин до с. Ободівка Гайсинського району Вінницької області).

Водночас голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив у Telegram вранці, що у межах Рівненської області "рух на автодорозі Київ – Чоп повністю відновлений".

На усіх ділянках працюють патрульні та снігоприбиральна техніка, зазначив Білошицький.

"Закликаємо водіїв утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби через складні погодні умови!" - вказав він.

