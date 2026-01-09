$42.720.15
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Из-за сложных погодных условий в Украине за минувшие сутки произошло 899 ДТП, из них 153 – с пострадавшими. Ограничения для движения транспорта действуют в Ровенской, Житомирской, Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях.

Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные

Из-за сложных зимних погодных условий до сих пор действуют ограничения для движения транспорта в 5 областях, в Винницкой области они отменены. За прошедшие сутки на фоне непогоды произошло 899 ДТП, сообщил в пятницу первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Бильшицкий в Telegram, пишет УНН

За прошедшие сутки спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП по Украине: 899 вызовов о ДТП, из которых 153 вызова ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть погибшие и травмированные. По Киеву: 124 сообщения о ДТП, 9 из них — с травмированными

- написал Белошицкий.

Сегодня по состоянию на 8:00 спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП:

  • по Украине: 43 вызова о ДТП, из которых 3 вызова ДТП с пострадавшими. Есть травмированные;
    • по Киеву: 4 сообщения о ДТП, предварительно без травмированных.

      По его словам, продолжают действовать ограничения для движения большегрузных транспортных средств, которые были введены вчера на следующих участках:

      • на территории Ровенской области:

        М-06 Киев — Чоп (на г. Будапешт через г. Львов, Мукачево и Ужгород), на отрезке участка с 259 по 434 км, в пределах Ровенской области;

        Н-22 Устилуг — Луцк — Ровно, на отрезке участка со 130 по 156 км, в пределах Ровенской области.

        • на территории Житомирской области:

          М-06 Киев — Чоп (на г. Будапешт через г. Львов, Мукачево и Ужгород) на участке со 152 по 258 км, в направлении Ровенской области;

          М-06 Киев — Чоп (на г. Будапешт через г. Львов, Мукачево и Ужгород) на участке с 68 по 258 км, в направлении Ровенской области.

          • на территории Львовской области:

            М-06 Киев — Чоп (на г. Будапешт через г. Львов, Мукачево и Ужгород), с 432 по 487 км в направлении Ровенской области.

            • на территории Волынской области:

              Н-22 Устилуг — Луцк — Ровно, на отрезке участка с 94 по 130 км.

              • на территории Ивано-Франковской области:

                на автомобильной дороге Р-24 Татаров — Косов — Коломыя — Борщев — Каменец-Подольский со 134 по 170 км.

                Ограничения отменены на территории Винницкой области: М-30 Стрый — Умань — Днепр — Изварино (через г. Винницу, Кропивницкий) с 441 по 417 км (от г. Немиров, Винницкой области до границы Черкасской области); Р-33 Винница — Турбов — Гайсин — Балта Великая Михайловка — M-16 со 121 по 170 км (от г. Гайсин до с. Ободовка Гайсинского района Винницкой области).

                В то же время глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил в Telegram утром, что "движение на автодороге Киев – Чоп полностью восстановлено".

                На всех участках работают патрульные и снегоуборочная техника, отметил Белошицкий.

                "Призываем водителей воздержаться от дальних поездок без острой необходимости из-за сложных погодных условий!" - указал он.

                Дополняется...

                Юлия Шрамко

                Алексей Белошицкий
                Морозы в Украине
                Дорожно-транспортное происшествие
                Снег в Украине
                Национальная полиция Украины
                Львовская область
                Ровненская область
                Винницкая область
                Ивано-Франковская область
                Житомирская область
                Черкасская область
                Волынская область
                Днепр
                Будапешт
                Украина
                Ужгород
                Мукачево
                Кропивницкий
                Винница
                Львов
                Киев
                Умань