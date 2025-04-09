В винницком лицее учитель ударил ученика 10 класса из-за того, что тот не реагировал на замечания. Полиция открыла уголовное производство и проводит следственные действия.
В Украине заработали центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести. Помощь будут оказывать региональные представители и другие специалисты.
2 апреля в Винницкой области произошло ДТП: столкнулись Tesla и Honda. В результате аварии погиб 51-летний пассажир Honda, водители с травмами госпитализированы.
С 1 апреля выводы ВВК будут создаваться онлайн и автоматически попадать в реестр "Оберіг". Больше не нужно будет лично относить их в ТЦК.
39-летнюю женщину подозревают в краже вещей с могилы Назария Гринцевича, самого молодого защитника "Азовстали". Ей грозит до трех лет лишения свободы.
Суд отправил под стражу должностное лицо Винницкого ТЦК и ее сообщника без права залога. Их подозревают в избиении военнообязанного, у которого было бронирование.
В Виннице полиция расследует кражу ритуальных вещей с могилы Назария Гринцевича. Исчезли деревянная булава из Закарпатья и три драгоценные свечи.
В винницком ТРЦ обвалилась металлическая конструкция потолка, в результате чего пострадала посетительница. Полиция начала расследование по факту нарушения требований пожарной безопасности.
Укрзализныця частично компенсирует неудобства из-за кибератаки. Пассажиров с бумажными билетами ждут бесплатные залы ожидания и чай.
Наталья Калмыкова задекларировала 567 322 грн дохода за прошлый год. Она владеет землей, домом в Винницкой области, двумя квартирами в Виннице и автомобилем CITROEN C3.
6 апреля в Черкассах состоится благотворительный забег Run4Victory Полумарафон. Собранные средства пойдут на поддержку 118 отдельной бригады ТрО и местных воинских частей.
24-летний винничанин провалился под лед, катаясь на коньках. Мужчину спасли прохожие, которые вытащили его из воды раньше, чем прибыли спасатели.
Сергей Жадан, Ахтем Сеитаблаев и другие деятели культуры присоединились к проекту #нечитані_вірші. Инициатива имеет целью возродить творчество малоизвестных поэтов, уничтоженных в 1920-30-х годах.
В детском саду Винницкой области произошел пожар из-за неисправности печного отопления на чердаке. Спасатели оперативно потушили огонь, пострадавших нет.
СБУ задержала руководителя коммунального учреждения и двух врачей, которые за $6500 оформляли фиктивные медсправки для уклонистов. Задержанным грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
22-летний водитель Mercedes-Benz совершил наезд на двух 19-летних пешеходов на переходе в центре Винницы. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы и лишение прав на 3 года.
22-летний водитель Mercedes совершил наезд на двух 19-летних девушек на нерегулируемом пешеходном переходе в Виннице. Пострадавшие госпитализированы, а водителю грозит до 8 лет лишения свободы.
В Виннице мужчина провалился под лед на реке Южный Буг, пытаясь переехать ее на велосипеде. Спасатели ГСЧС вытащили пострадавшего из воды и передали медикам.
В Виннице произошел конфликт между полицией, ТЦК и прохожими при задержании 40-летнего мужчины, который сбежал от военкомата. Во время схватки полицейский выпустил табельное оружие из-за толчков со стороны прохожего.
13 января в западных, северных и Винницкой областях Украины ожидается гололедица на дорогах. Объявлен I уровень опасности (желтый), что может осложнить движение транспорта.
В Крыжополе произошел взрыв в кабинете руководителя предприятия, когда туда зашел бывший работник. В результате инцидента погибли три человека, еще один получил травмы.
В Волынской, Полтавской, Львовской, Черновицкой, Винницкой и Ивано-Франковской областях отменили графики отключений света. Решение будет действовать до отдельного распоряжения Укрэнерго.
На автодороге между селами Тарасовка и Чечеловка столкнулись автомобили Geely и Subaru. В результате аварии погибли четыре человека, еще двое получили ранения.
Российские войска ночью атаковали энергетическую инфраструктуру Винницкой области. Благодаря оперативной работе энергетиков, электроснабжение всех потребителей было восстановлено.
В небе над Киевской областью зафиксировано движение вражеских беспилотников. Силы противовоздушной обороны работают над нейтрализацией угрозы.
В Винницкой области водитель Opel Zafira во время разворота выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo. В результате аварии погибли трое пассажиров, четыре человека госпитализированы.
Силы противовоздушной обороны в Винницкой области успешно сбили 7 ракет и 5 беспилотников во время массированной атаки. Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.
В Тульчине во время пожара пострадали женщина и ее 11-летняя внучка. В Виннице три человека, включая двух детей, отравились угарным газом.
В результате вражеского ракетного удара в Винницкой области повреждены жилые дома и хозяйственное здание, загорелся автомобиль. Пострадавшая женщина ей оказывают медицинскую помощь.
Ракеты зафиксированы в направлении Тернопольщины, Львовщины, Луцка, Винницы, Хмельницкой области.