В Винницкой области легковушка врезалась в грузовик на встречной: трое погибших, четверо раненых

В Винницкой области водитель Opel Zafira во время разворота выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo. В результате аварии погибли трое пассажиров, четыре человека госпитализированы.