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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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В винницком ТРЦ обвалилась металлическая конструкция потолка, в результате чего пострадала посетительница. Полиция начала расследование по факту нарушения требований пожарной безопасности.

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