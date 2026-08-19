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В Виннице начал работу мотопатруль, количество экипажей увеличат

Киев • УНН

 • 1574 просмотра

В Виннице начал работать мотопатруль для более быстрого реагирования и обеспечения безопасности на дорогах. В настоящее время в Украине служат 88 мотопатрульных.

В Виннице начал работу мотопатруль, количество экипажей увеличат

С сегодняшнего дня в Виннице начал работать мотопатруль, сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН

"Мотопатруль в Виннице с сегодняшнего дня. Это еще один шаг в усилении нашей мобильности и оперативности, чтобы быстрее реагировать на вызовы и эффективнее обеспечивать безопасность на дорогах города", — написал Белошицкий. 

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Он отметил, что на сегодняшний день 88 мотопатрульных уже несут службу в Ровенской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Полтавской, Волынской и Хмельницкой областях, а также в Киеве и Измаиле.

Также Белошицкий анонсировал увеличение числа мотопатрулей. 

Напомним 

В Украине стартовал сезон работы вело-, мото- и конных патрулей. Такие экипажи снова патрулируют улицы Киева и других городов. 

Павел Башинский

Общество
Алексей Белошицкий
Черновицкая область
Львовская область
Хмельницкая область
Ровненская область
Николаевская область
Полтавская область
Одесская область
Волынская область
Измаил
Украина
Винница
Киев