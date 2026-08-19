В Виннице начал работу мотопатруль, количество экипажей увеличат

С сегодняшнего дня в Виннице начал работать мотопатруль, сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.

"Мотопатруль в Виннице с сегодняшнего дня. Это еще один шаг в усилении нашей мобильности и оперативности, чтобы быстрее реагировать на вызовы и эффективнее обеспечивать безопасность на дорогах города", — написал Белошицкий.

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Он отметил, что на сегодняшний день 88 мотопатрульных уже несут службу в Ровенской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Полтавской, Волынской и Хмельницкой областях, а также в Киеве и Измаиле.

Также Белошицкий анонсировал увеличение числа мотопатрулей.

Напомним

В Украине стартовал сезон работы вело-, мото- и конных патрулей. Такие экипажи снова патрулируют улицы Киева и других городов.