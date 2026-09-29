В Украине выделили более полумиллиарда гривен на резервные цифровые системы государства на фоне атак рф на дата-центры
Киев • УНН
Средства направят на резервные среды, облачную инфраструктуру и оборудование. Это должно ускорить восстановление систем после атак.
Правительство выделило 518,3 млн грн из резервного фонда на усиление резервных информационных систем государственных органов на фоне российских атак. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.
В условиях российских атак на цифровую инфраструктуру Правительство выделило 518,3 млн грн из резервного фонда на усиление резервных информационных систем государственных органов
По его словам, средства направят на создание территориально обособленных резервных сред и площадок, облачной инфраструктуры, закупку серверного оборудования, программного обеспечения, систем резервного копирования и восстановления.
Это позволит быстрее восстанавливать работу государственных систем и сервисов в случае повреждений вследствие обстрелов или кибератак. Мы должны быть готовы к различным сценариям, в частности к худшим
Удары рф по дата-центрам: оставят ли оккупанты Украину без интернета28.09.26, 17:10 • 57538 просмотров
Напомним
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский по итогам Ставки Верховного главнокомандующего анонсировал усиление защиты дата-центров и других объектов в сфере связи.