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В Украине выделили более полумиллиарда гривен на резервные цифровые системы государства на фоне атак рф на дата-центры

Киев • УНН

 • 7738 просмотра

Средства направят на резервные среды, облачную инфраструктуру и оборудование. Это должно ускорить восстановление систем после атак.

В Украине выделили более полумиллиарда гривен на резервные цифровые системы государства на фоне атак рф на дата-центры
Фото иллюстративное

Правительство выделило 518,3 млн грн из резервного фонда на усиление резервных информационных систем государственных органов на фоне российских атак. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

В условиях российских атак на цифровую инфраструктуру Правительство выделило 518,3 млн грн из резервного фонда на усиление резервных информационных систем государственных органов 

- сообщил Корецкий.

По его словам, средства направят на создание территориально обособленных резервных сред и площадок, облачной инфраструктуры, закупку серверного оборудования, программного обеспечения, систем резервного копирования и восстановления.

Это позволит быстрее восстанавливать работу государственных систем и сервисов в случае повреждений вследствие обстрелов или кибератак. Мы должны быть готовы к различным сценариям, в частности к худшим 

- подытожил Корецкий.

Удары рф по дата-центрам: оставят ли оккупанты Украину без интернета28.09.26, 17:10 • 57538 просмотров

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский по итогам Ставки Верховного главнокомандующего анонсировал усиление защиты дата-центров и других объектов в сфере связи.

Антонина Туманова

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