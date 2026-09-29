В Украине выделили более полумиллиарда гривен на резервные цифровые системы государства на фоне атак рф на дата-центры

Фото иллюстративное

Правительство выделило 518,3 млн грн из резервного фонда на усиление резервных информационных систем государственных органов на фоне российских атак. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

В условиях российских атак на цифровую инфраструктуру Правительство выделило 518,3 млн грн из резервного фонда на усиление резервных информационных систем государственных органов - сообщил Корецкий.

По его словам, средства направят на создание территориально обособленных резервных сред и площадок, облачной инфраструктуры, закупку серверного оборудования, программного обеспечения, систем резервного копирования и восстановления.

Это позволит быстрее восстанавливать работу государственных систем и сервисов в случае повреждений вследствие обстрелов или кибератак. Мы должны быть готовы к различным сценариям, в частности к худшим - подытожил Корецкий.

Удары рф по дата-центрам: оставят ли оккупанты Украину без интернета

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский по итогам Ставки Верховного главнокомандующего анонсировал усиление защиты дата-центров и других объектов в сфере связи.