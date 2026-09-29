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Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия

Киев • УНН

 • 10160 просмотра

Украина встретится с Северной Ирландией 2 октября в Трнаве. У команд по 4 очка, букмекеры называют фаворитом Украину.

Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия

В пятницу, 2 октября, сборная Украины в номинально домашнем матче встретится с Северной Ирландией в рамках третьего тура Лиги наций. УНН рассказывает, что известно перед поединком, где смотреть матч и кто фаворит противостояния. 

Детали 

Поединок третьего тура группы 2 между Украиной и Северной Ирландией состоится уже в эту пятницу, 2 октября. Стартовый свисток на стадионе Антона Малатинского в Трнаве (Словакия) прозвучит в 21:45. 

В настоящее время сборные Украины и Северной Ирландии делят между собой лидерство в группе. После двух туров обе команды имеют по 4 очка. 

Украина на старте Лиги наций победила Венгрию, а во втором матче сыграла вничью с Грузией. 

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Северная Ирландия же в первом туре победила Грузию (1:0), а в матче против Венгрии была зафиксирована сухая ничья. 

История противостояний 

Сборные играли между собой 6 раз. Впервые это произошло в 1996 году в отборе к ЧМ-1998, когда Украина дважды обыграла Северную Ирландию — сначала 1:0, а в ответном матче — 2:1. 

В последний раз команды играли между собой в товарищеском матче в 2021 году. Тогда наша команда одержала минимальную победу благодаря голу Александра Зубкова. 

Всего же Северная Ирландия победила Украину лишь один раз, нанеся болезненное поражение во время Евро-2016 во Франции. Тогда счет был 2:0 в пользу ирландцев. 

Где смотреть, фаворит 

Посмотреть встречу можно будет на OTT-платформе MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех пакетах "MEGOPACK". Кроме того, матч бесплатно покажут на телеканале MEGOGO СПОРТ, доступном в эфире Т2 и кабельных сетях.

Фаворитом в этом поединке букмекеры считают Украину. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 2,05. Ничья — 3,40. Победа гостей — 3,60.

Отметим, что в этом поединке не сыграют защитник Валерий Бондарь и полузащитник Олег Очеретько. 

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Павел Башинский

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