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Лига наций: Украина сыграла вничью с Грузией и сохранила лидерство в группе

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Украина завершила матч Лиги наций с Грузией вничью. После двух туров команда набрала четыре очка и возглавляет группу.

Лига наций: Украина сыграла вничью с Грузией и сохранила лидерство в группе

Сборная Украины по футболу сыграла вничью в матче второго тура Лиги наций против сборной Грузии, передает УНН

Детали

Сборная Грузии могла открыть счет уже на 3-й минуте после ошибки Валерия Бондаря, однако Отар Китеишвили пробил в руки Трубину. Уже через пару минут Матвей Пономаренко вышел на оперативный простор, однако пробил мимо дальнего угла Георгия Мамардашвили. 

В середине тайма Трубин отбил удар Георгия Чакветадзе в верхний угол. Первый удар нашей сборной состоялся лишь на 46-й минуте, когда Александр Зубков пробил по центру прямо в Мамардашвили. 

После второго тайма Грузия продолжала больше владеть мячом, а "сине-желтые" искать возможности во время контратак. 

Лишь на 63-й минуте Кварацхелия после передачи Чакветадзе с острого угла пробил в ближний угол ворот Трубина, но Анатолий отбил этот удар, а затем "пожар" потушил Бондарь. 

В дальнейшем игра не изменилась — Грузия пыталась атаковать, а Украина играла от обороны, пытаясь убегать в контратаки. 

Отметим, это уже 4-я ничья в официальных матчах между Грузией и Украиной. Ранее национальная команда праздновала 11 побед. Следующий матч наша команда проведет в пятницу, 2 октября, против сборной Северной Ирландии "дома".

На данный момент наша команда после двух туров занимает первое место с четырьмя очками. 

Украина победила Венгрию на старте Лиги наций 2026/202725.09.26, 23:52 • 25363 просмотра

Павел Башинский

Спорт
Украина
Грузия