Лига наций: Украина сыграла вничью с Грузией и сохранила лидерство в группе
Киев • УНН
Украина завершила матч Лиги наций с Грузией вничью. После двух туров команда набрала четыре очка и возглавляет группу.
Сборная Украины по футболу сыграла вничью в матче второго тура Лиги наций против сборной Грузии, передает УНН.
Детали
Сборная Грузии могла открыть счет уже на 3-й минуте после ошибки Валерия Бондаря, однако Отар Китеишвили пробил в руки Трубину. Уже через пару минут Матвей Пономаренко вышел на оперативный простор, однако пробил мимо дальнего угла Георгия Мамардашвили.
В середине тайма Трубин отбил удар Георгия Чакветадзе в верхний угол. Первый удар нашей сборной состоялся лишь на 46-й минуте, когда Александр Зубков пробил по центру прямо в Мамардашвили.
После второго тайма Грузия продолжала больше владеть мячом, а "сине-желтые" искать возможности во время контратак.
Лишь на 63-й минуте Кварацхелия после передачи Чакветадзе с острого угла пробил в ближний угол ворот Трубина, но Анатолий отбил этот удар, а затем "пожар" потушил Бондарь.
В дальнейшем игра не изменилась — Грузия пыталась атаковать, а Украина играла от обороны, пытаясь убегать в контратаки.
Отметим, это уже 4-я ничья в официальных матчах между Грузией и Украиной. Ранее национальная команда праздновала 11 побед. Следующий матч наша команда проведет в пятницу, 2 октября, против сборной Северной Ирландии "дома".
На данный момент наша команда после двух туров занимает первое место с четырьмя очками.
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