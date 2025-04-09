Днепр (река)

В островной зоне Херсонщины россияне обустроили центр подготовки операторов FPV-дронов и используют гражданских, в частности детей, для тренировок, охотясь на них.
Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф дронами. Массированный удар пришелся по Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областям.
Европейские военные планируют варианты развертывания контингента в Украине, включая размещение вдоль реки Днепр. Численность сил может составлять от 10 000 до 30 000 военнослужащих.
С 28 марта по 1 августа частично ограничат движение транспорта по Южному мосту с левого берега на правый. Ограничения связаны с ремонтом правобережной эстакады.
На заливе Собачье устье в Оболонском районе Киева пес, увидев лебедя, выбежал на тонкий лед и провалился в воду. Водолазы ГСЧС успешно спасли животное и передали его благодарной хозяйке.
КГВА рассматривает изменение режима движения общественного транспорта во время воздушной тревоги из-за транспортного коллапса. Создана рабочая группа для разработки новых алгоритмов действий для пассажиров и водителей.
В Днепровском районе Киева обломки сбитого дрона упали в водоем, предварительно без пожара и пострадавших. В соцсетях распространяется видео дрона, плавающего в Днепре.
Почти вся островная зона Днепра на Херсонщине находится под огневым контролем ВСУ. Ежедневно оккупанты осуществляют 5-7 попыток высадки на островах, в частности на острове Казацкий, но безуспешно.
Оккупанты проводят ротацию и тренируют штурмовиков на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. За сутки враг потерял 68 военных, технику и совершил 7 неудачных попыток штурма в устье Днепра.
На Покровском направлении оккупанты совершили 32 атаки в районах 5 населенных пунктов. Всего за сутки произошло 119 боевых столкновений, самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях.
Двое военных из 61-й бригады морской пехоты рф погибли после атаки дрона возле острова Белогрудый. Партизаны сообщают о частых случаях гибели россиян из-за плохой подготовки и сложных условий.
У Антоновского моста в Херсоне обострилась ситуация из-за тренировки россиян по форсированию реки малыми группами. Силы обороны юга сообщают о ежедневных боевых столкновениях, но масштабного форсирования не ожидается.
Силы обороны Украины удерживают под контролем большинство островов в районе Херсона. Враг ежедневно пытается высадиться и захватить плацдарм на правом берегу Днепра.
За сутки произошло 166 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 104 авиаудара и более 4500 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных участках фронта.
Оккупанты обстреливают Кривой Рог преимущественно баллистическими ракетами из Крыма. После отступления врага за Днепр прекратились обстрелы артиллерией и РСЗО, сообщил председатель Криворожского РОА.
Партизаны «АТЕШ» сообщают о неповиновении солдат 70-го мотострелкового полка РФ на Запорожском направлении. Причины - поборы со стороны командования, отсутствие надлежащего снаряжения и насилие над теми, кто отказывается платить.
15-летний юноша после употребления алкоголя упал в Днепр и поплыл по течению. Прохожие сняли это на видео, вызвали полицию и вытащили парня из воды.
Группировка «Днепр» направляет неподготовленных мобилизованных и срочников на Днепровские острова. По данным движения «АТЕШ», это делается для сокрытия реальных потерь, многие солдаты погибают еще на подходах.
В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за неполадок за пределами города. Причина отключения неизвестна.
123 бригада теробороны ВСУ проводит служебное расследование обстоятельств гибели командира 186 батальона Игоря Гриба. Журналист заявил о самоубийстве комбата после отступления батальона из Угледара.
Украинская лодка XVIII века прибыла в королевские доки Лондона после 30 тысяч миль путешествия. На борту будут проводиться экскурсии и культурные мероприятия для всех желающих.
В Броварском Университете третьего возраста есть расписание занятий, здесь дают домашние задания и даже отчисляют за пропуски лекций без уважительных причин.
Минэнерго сообщило о первом онлайн-аукционе по распределению квоты поддержки "зеленой" энергетики. Аукцион состоится 31 октября 2024 года, максимальная цена - 9 евроцентов за 1 кВт-ч.
За сутки произошло 226 боевых столкновений на фронте. Самые активные атаки были на Кураховском и Покровском направлениях. Российская авиация нанесла 18 ударов по курской области, сбросив 27 управляемых авиабомб.
Украинские силы уничтожили РСЗО «Град» возле села Раденск на оккупированной части Херсонщины. На левобережье Днепра происходит две трети всех штурмов, которые фиксируют украинские военные.
Украинские подразделения успешно отражают очередные атаки противника на левом берегу Днепра в Херсонской области. Дмитрий Лиховой сообщил об активизации противника и сложностях удержания позиций из-за особенностей местности.
18 августа с 08:00 до 18:00 движение по Днепровской ГЭС будет ограничено из-за ремонтных работ. Объезд будет осуществляться через Арочный мост на о. Хортица, Новые мосты и мост Преображенского.
Киевская областная прокуратура отсудила 35 га леса стоимостью 840 млн грн в Обуховском районе. Земли принадлежали компаниям, связанным с бывшим депутатом и соучредителем ОПЗЖ.
В ночь на 13 августа 2024 года над Днепром и другими регионами Украины было замечено полярное сияние. Это редкое оптическое явление возникает в верхних слоях атмосферы под воздействием заряженных частиц.
Представитель ОСУВ 'Таврия' сообщил о перемещении российских подразделений из Приднепровья в курскую область. Это привело к оживлению боевых действий на левобережье Днепра, причины которого еще выясняются.