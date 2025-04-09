Днепр (река)

Движение по Днепровской ГЭС в Запорожье ограничат в воскресенье из-за ремонта

18 августа с 08:00 до 18:00 движение по Днепровской ГЭС будет ограничено из-за ремонтных работ. Объезд будет осуществляться через Арочный мост на о. Хортица, Новые мосты и мост Преображенского.