Днепр (река)

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28196 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 41213 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 47587 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54420 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66725 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56410 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55673 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119291 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81643 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225995 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
60%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86746 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19934 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16856 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15663 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17286 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86967 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119290 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225992 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403092 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395532 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10865 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15816 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17011 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20086 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75068 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Днепр (река)

Новости по теме

В Херсонской области оккупанты тренируются на гражданских FPV-дронах, охотятся на детей - Силы обороны Юга

В островной зоне Херсонщины россияне обустроили центр подготовки операторов FPV-дронов и используют гражданских, в частности детей, для тренировок, охотясь на них.

Война • 31 марта, 08:00 • 20737 просмотра

"россия высмеивает миротворческие усилия мира": Зеленский показал последствия ночной атаки рф дронами

Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф дронами. Массированный удар пришелся по Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областям.

Война • 29 марта, 09:29 • 22233 просмотра

Европа рассматривает различные варианты относительно контингента в Украине, в том числе "где-то вдоль реки Днепр" - AP

Европейские военные планируют варианты развертывания контингента в Украине, включая размещение вдоль реки Днепр. Численность сил может составлять от 10 000 до 30 000 военнослужащих.

Война • 27 марта, 10:59 • 27199 просмотра

В Киеве частично ограничат движение транспорта по Южному мосту: что известно

С 28 марта по 1 августа частично ограничат движение транспорта по Южному мосту с левого берега на правый. Ограничения связаны с ремонтом правобережной эстакады.

Общество • 26 марта, 15:09 • 41009 просмотра

Увидел лебедя и бросился к нему: в Киеве спасатели вытащили собаку из ледяной воды

На заливе Собачье устье в Оболонском районе Киева пес, увидев лебедя, выбежал на тонкий лед и провалился в воду. Водолазы ГСЧС успешно спасли животное и передали его благодарной хозяйке.

Киев • 18 февраля, 13:45 • 33722 просмотра

Работа транспорта во время тревог в Киеве: что решили в КГВА

КГВА рассматривает изменение режима движения общественного транспорта во время воздушной тревоги из-за транспортного коллапса. Создана рабочая группа для разработки новых алгоритмов действий для пассажиров и водителей.

Общество • 6 февраля, 18:28 • 102620 просмотра

В Киеве обломки сбитого дрона упали в водоем: что известно об инциденте

В Днепровском районе Киева обломки сбитого дрона упали в водоем, предварительно без пожара и пострадавших. В соцсетях распространяется видео дрона, плавающего в Днепре.

Война • 21 января, 19:37 • 68504 просмотра

Почти вся островная зона Днепра на Херсонщине под огневым контролем Сил обороны

Почти вся островная зона Днепра на Херсонщине находится под огневым контролем ВСУ. Ежедневно оккупанты осуществляют 5-7 попыток высадки на островах, в частности на острове Казацкий, но безуспешно.

Война • 25 декабря, 14:52 • 22397 просмотра

рф на Запорожье готовит штурмовиков к проведению атак на некоторых участках - "Юг"

Оккупанты проводят ротацию и тренируют штурмовиков на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. За сутки враг потерял 68 военных, технику и совершил 7 неудачных попыток штурма в устье Днепра.

Война • 9 декабря, 08:32 • 18944 просмотра

Силы обороны отбили на Покровском направлении 21 атаку, продолжается 11 боестолкновений

На Покровском направлении оккупанты совершили 32 атаки в районах 5 населенных пунктов. Всего за сутки произошло 119 боевых столкновений, самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях.

Война • 6 декабря, 14:39 • 21696 просмотра

российские военные тонут, пытаясь высадиться на островах Днепра в Херсоне - партизаны

Двое военных из 61-й бригады морской пехоты рф погибли после атаки дрона возле острова Белогрудый. Партизаны сообщают о частых случаях гибели россиян из-за плохой подготовки и сложных условий.

Война • 5 декабря, 08:41 • 19599 просмотра

В районе Антоновского моста обострилась ситуация: есть ли риск форсирования Днепра

У Антоновского моста в Херсоне обострилась ситуация из-за тренировки россиян по форсированию реки малыми группами. Силы обороны юга сообщают о ежедневных боевых столкновениях, но масштабного форсирования не ожидается.

Война • 27 ноября, 14:02 • 20327 просмотра

Подавляющее большинство островов в районе Херсона под контролем Сил обороны

Силы обороны Украины удерживают под контролем большинство островов в районе Херсона. Враг ежедневно пытается высадиться и захватить плацдарм на правом берегу Днепра.

Война • 29 октября, 18:51 • 24777 просмотра

Генштаб: 166 боев на фронте, треть - на Покровском направлении

За сутки произошло 166 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 104 авиаудара и более 4500 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных участках фронта.

Война • 23 октября, 05:19 • 24234 просмотра

Оккупанты в основном обстреливают Кривой Рог баллистикой - РВА

Оккупанты обстреливают Кривой Рог преимущественно баллистическими ракетами из Крыма. После отступления врага за Днепр прекратились обстрелы артиллерией и РСЗО, сообщил председатель Криворожского РОА.

Война • 20 октября, 10:56 • 25463 просмотра

На Запорожье часть военных рф отказывается выполнять боевые задачи - «АТЕШ»

Партизаны «АТЕШ» сообщают о неповиновении солдат 70-го мотострелкового полка РФ на Запорожском направлении. Причины - поборы со стороны командования, отсутствие надлежащего снаряжения и насилие над теми, кто отказывается платить.

Война • 15 октября, 11:28 • 13250 просмотра

В Киеве после употребления алкоголя подросток упал в Днепр. Его вытащили и передали медикам

15-летний юноша после употребления алкоголя упал в Днепр и поплыл по течению. Прохожие сняли это на видео, вызвали полицию и вытащили парня из воды.

Криминал и ЧП • 10 октября, 14:34 • 17163 просмотра

россияне отправляют на Днепровские острова неподготовленных мобилизованных и срочников - «АТЕШ»

Группировка «Днепр» направляет неподготовленных мобилизованных и срочников на Днепровские острова. По данным движения «АТЕШ», это делается для сокрытия реальных потерь, многие солдаты погибают еще на подходах.

Война • 6 октября, 14:45 • 21282 просмотра

В оккупированном Энергодаре аварийное отключение электроэнергии

В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за неполадок за пределами города. Причина отключения неизвестна.

Война • 5 октября, 14:59 • 21135 просмотра

Гибель командира 186 батальона Гриба: проводится служебное расследование

123 бригада теробороны ВСУ проводит служебное расследование обстоятельств гибели командира 186 батальона Игоря Гриба. Журналист заявил о самоубийстве комбата после отступления батальона из Угледара.

Война • 5 октября, 12:41 • 31773 просмотра

Уже прошла около 30 тысяч морских миль вокруг Европы: казацкая чайка прибыла в Лондон

Украинская лодка XVIII века прибыла в королевские доки Лондона после 30 тысяч миль путешествия. На борту будут проводиться экскурсии и культурные мероприятия для всех желающих.

Культура • 2 октября, 18:20 • 18549 просмотра

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

В Броварском Университете третьего возраста есть расписание занятий, здесь дают домашние задания и даже отчисляют за пропуски лекций без уважительных причин.

Общество • 2 октября, 16:57 • 140909 просмотра

Украина объявила первый онлайн-аукцион по распределению квоты для "зеленой" энергетики

Минэнерго сообщило о первом онлайн-аукционе по распределению квоты поддержки "зеленой" энергетики. Аукцион состоится 31 октября 2024 года, максимальная цена - 9 евроцентов за 1 кВт-ч.

Экономика • 27 сентября, 08:24 • 16251 просмотра

На фронте произошло 226 боев за сутки, армия рф сбросила 27 КАБов на курщину - Генштаб

За сутки произошло 226 боевых столкновений на фронте. Самые активные атаки были на Кураховском и Покровском направлениях. Российская авиация нанесла 18 ударов по курской области, сбросив 27 управляемых авиабомб.

Война • 20 сентября, 05:37 • 16158 просмотра

Силы обороны уничтожили «Град» на левобережье Херсонщины - Лиховий

Украинские силы уничтожили РСЗО «Град» возле села Раденск на оккупированной части Херсонщины. На левобережье Днепра происходит две трети всех штурмов, которые фиксируют украинские военные.

Война • 16 августа, 07:29 • 29299 просмотра

Лиховой про плацдарм на левом берегу Днепра возле Крынок: там происходит много событий

Украинские подразделения успешно отражают очередные атаки противника на левом берегу Днепра в Херсонской области. Дмитрий Лиховой сообщил об активизации противника и сложностях удержания позиций из-за особенностей местности.

Война • 15 августа, 08:38 • 25283 просмотра

Движение по Днепровской ГЭС в Запорожье ограничат в воскресенье из-за ремонта

18 августа с 08:00 до 18:00 движение по Днепровской ГЭС будет ограничено из-за ремонтных работ. Объезд будет осуществляться через Арочный мост на о. Хортица, Новые мосты и мост Преображенского.

Общество • 14 августа, 09:07 • 17331 просмотра

В собственность государства вернули 35 га земли на Киевщине, связанных с экс-лидером ОПЗЖ

Киевская областная прокуратура отсудила 35 га леса стоимостью 840 млн грн в Обуховском районе. Земли принадлежали компаниям, связанным с бывшим депутатом и соучредителем ОПЗЖ.

Криминал и ЧП • 13 августа, 11:19 • 16399 просмотра

Ночью над Украиной можно полюбоваться полярным сиянием

В ночь на 13 августа 2024 года над Днепром и другими регионами Украины было замечено полярное сияние. Это редкое оптическое явление возникает в верхних слоях атмосферы под воздействием заряженных частиц.

Общество • 13 августа, 00:07 • 28193 просмотра

россияне передислоцируют некоторые подразделения с юга Украины в курскую область - ОСУВ "Таврия"

Представитель ОСУВ 'Таврия' сообщил о перемещении российских подразделений из Приднепровья в курскую область. Это привело к оживлению боевых действий на левобережье Днепра, причины которого еще выясняются.

Война • 12 августа, 15:45 • 28881 просмотра