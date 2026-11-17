Фото: ГСЧС Украины

В понедельник, 16 ноября, и во вторник, 17 ноября, российские оккупанты осуществили массированные обстрелы различных регионов Украины. В частности, пострадали Днепропетровская и Запорожская области, сообщает УНН.

Подробности

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о 10 пострадавших в результате утренней вражеской атаки на Днепр.

Двух мужчин 41 и 43 лет и 35-летнюю женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести - написал он.

До этого он сообщал о семерых пострадавших в результате утренней вражеской атаки на частный сектор и кондитерскую фабрику в Днепре.

Четыре женщины и один мужчина находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Две женщины от госпитализации отказались - сообщал он тогда.

В то же время начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин сообщил о 31 пострадавшем в результате вражеских атак.

Напомним

В результате комбинированной российской атаки на Киев погибли два человека, еще одну пострадавшую спасли из-под завалов.