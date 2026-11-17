Фото: ДСНС України

У понеділок, 16 листопада, та у вівторок, 17 листопада, російські окупанти здійснили масовані обстріли різних регіонів України. Зокрема, постраждали Дніпропетровська і Запорізька області, повідомляє УНН.

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Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про 10 постраждалих через ранкову ворожу атаку на Дніпро.

Двох чоловіків 41 і 43 років та 35-річну жінку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості - написав він.

До того він повідомляв про семеро постраждалих через ранкову ворожу атаку на приватний сектор та кондитерську фабрику у Дніпрі.

Четверо жінок та один чоловік у лікарні у стані середньої тяжкості. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Двоє жінок від госпіталізації відмовилися - повідомляв тоді він.

Водночас начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив про 31 постраждалу людину внаслідок ворожих атак.

Нагадаємо

Унаслідок комбінованої російської атаки на Київ загинули двоє людей, ще одну постраждалу врятували з-під завалів.