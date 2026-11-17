Масовані атаки рф: у Дніпрі та Запоріжжі постраждали понад 40 людей
Київ • УНН
російські війська 16–17 листопада атакували Дніпропетровщину й Запоріжжя. У Дніпрі постраждали 10 людей, у Запоріжжі — 31.
У понеділок, 16 листопада, та у вівторок, 17 листопада, російські окупанти здійснили масовані обстріли різних регіонів України. Зокрема, постраждали Дніпропетровська і Запорізька області, повідомляє УНН.
Деталі
Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про 10 постраждалих через ранкову ворожу атаку на Дніпро.
Двох чоловіків 41 і 43 років та 35-річну жінку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості
До того він повідомляв про семеро постраждалих через ранкову ворожу атаку на приватний сектор та кондитерську фабрику у Дніпрі.
Четверо жінок та один чоловік у лікарні у стані середньої тяжкості. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Двоє жінок від госпіталізації відмовилися
Водночас начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив про 31 постраждалу людину внаслідок ворожих атак.
Нагадаємо
Унаслідок комбінованої російської атаки на Київ загинули двоє людей, ще одну постраждалу врятували з-під завалів.