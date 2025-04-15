Крилата ракета Storm Shadow

Експерт про можливе рішення щодо дозволу бити вглиб рф: затягнули майже на рік

Військові експерти прокоментували можливий дозвіл США на використання далекобійних ракет проти рф. За їх словами, росіяни вже встигли адаптуватися та перемістити важливі об'єкти далі від кордону.