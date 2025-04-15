Крилата ракета Storm Shadow

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 14964 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 34815 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164571 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141189 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143894 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136631 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136771 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196838 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Британські Storm Shadow можуть стати марними для України через блокування розвідданих США - ЗМІ

США заборонили Британії передавати розвіддані Україні для наведення ракет Storm Shadow. Це може суттєво знизити ефективність використання британських крилатих ракет для ударів по російських цілях.

Війна • 6 березня, 15:24 • 14616 перегляди

Зеленський дав українським дипломатам 7 пріоритетних завдань на 2025 рік

Президент окреслив пріоритетні напрямки роботи українських дипломатів на 2025 рік. Серед них - посилення військової підтримки, інтеграція до ЄС і НАТО, санкції проти РФ та запуск е-Консула.

Політика • 13 січня, 09:16 • 27264 перегляди

Україна отримає перші винищувачі Mirage від Франції у січні - ЗМІ

Перші три винищувачі Mirage 2000-5F надійдуть в Україну до 20 січня 2025 року. Загалом ЗСУ отримає близько десяти літаків, оснащених ракетами SCALP-EG та Storm Shadow.

Війна • 4 січня, 10:32 • 63149 перегляди

Українські пілоти завершили підготовку на Mirage 2000-5F: що далі

Французька програма навчання українських пілотів та механіків на Mirage 2000-5F завершилася через пів року. Поставка винищувачів, озброєних ракетами Scalp і бомбами AASM, запланована на перший квартал 2025 року.

Війна • 25 грудня, 13:05 • 20179 перегляди

Зброя в обмін на нафту: як постачається зброя до росії оминаючи санкції

Хоссейн Шамхані організував схему бартеру іранської зброї на російську нафту через мережу підставних компаній. Його фірми контролюють понад 25% поставок зброї з Ірану до росії в обхід санкцій.

Економіка • 24 грудня, 17:42 • 22076 перегляди

"Не сильно там, щоб Storm Shadow не заборонили": Зеленський побажав перемоги Усику

Президент України провів відеорозмову з Олександром Усиком напередодні бою за всі чемпіонські пояси. Боксер розповів про підготовку та пообіцяв "тримати український дух" під час поєдинку.

Спорт • 20 грудня, 16:06 • 23720 перегляди

В Міноборони рф прокоментували удар по Києву: заявили про атаку "у відповідь"

Міноборони рф стверджує про атаку на об'єкти СБУ та КБ "Луч" у відповідь на удар по "Комбінату Кам'янський". Втім ППО України збила всі 5 балістичних ракет "Іскандер-М", випущених по Києву.

Війна • 20 грудня, 08:40 • 20035 перегляди

Повітряні сили показали запуск ракети Scalp & Storm Shadow у напрямку рф

Повітряні Сили ЗСУ опублікували фотографії запуску ракет Storm Shadow та Scalp у бік росії. Удари були здійснені по об'єктах у Ростовській області.

Війна • 18 грудня, 20:04 • 16537 перегляди
Ексклюзив

Розміщення іноземних військ в Україні: які формати розглядаються

Французький президент запропонував розмістити іноземні війська в Україні до вступу в НАТО. Експерти обговорюють різні формати присутності - від поліцейських місій до бойових контингентів.

Війна • 10 грудня, 14:12 • 126537 перегляди

Зеленський хоче подзвонити Байдену, щоб обговорити запрошення України в НАТО

Президент України має намір зв'язатися з Джо Байденом для обговорення можливого запрошення в НАТО. Зеленський наголосив, що хоча Україна зараз не може бути в Альянсі, питання запрошення залишається актуальним.

Політика • 9 грудня, 12:24 • 14514 перегляди

Як причетні росія, Китай та ядерна зброя до невідомих дронів над Британією - експерт

Нік Поуп, колишній керівник відділу НЛО Міноборони Британії, припускає причетність Росії чи Китаю до появи дронів над авіабазами RAF. Інциденти могли бути пов'язані з розміщенням ядерної зброї та запуском ракет Storm Shadow.

Політика • 1 грудня, 03:26 • 61919 перегляди

У рф заявили про атаку дронів і ракет в окупованому Криму: під ударом аеродром "Бельбек"

Російські джерела повідомляють про атаку близько 40 БПЛА та ракет на Крим, зокрема на аеродром "Бельбек". У Севастополі спостерігали дим та чули вибухи.

Війна • 27 листопада, 09:55 • 22683 перегляди

росія висилає британського дипломата: яку причину називає

фсб звинуватила британського дипломата Едварда Прайора у наданні неправдивої інформації та підривній розвідувальній роботі. Дипломату наказано покинути росію протягом двох тижнів, а британського посла викликали до мзс рф.

Новини Світу • 26 листопада, 13:46 • 17104 перегляди

Британія таємно передала Україні нову партію Storm Shadow: що відомо про поставку

Велика Британія таємно поставила Україні десятки крилатих ракет Storm Shadow до скасування обмежень на їх використання. Це перша поставка ракет за прем'єрства Кіра Стармера.

Новини Світу • 26 листопада, 05:08 • 17539 перегляди

Удар Storm Shadow по Курській області: загинув генерал-лейтенант рф і сотні північнокорейських солдатів

Унаслідок ракетного удару по санаторію в Курській області загинули 18 російських військових, включно з генерал-лейтенантом Солодчуком. Також повідомляється про поранення 33 військовослужбовців рф і загибель 500 північнокорейських солдатів.

Війна • 23 листопада, 13:47 • 37110 перегляди

Україна веде переговори з Німеччиною щодо ракет Taurus: що відомо

МЗС України підтверджує потребу в німецьких ракетах Taurus та продовжує діалог з ФРН щодо їх отримання. Німеччина залишається другим найбільшим постачальником військової допомоги після США.

Політика • 21 листопада, 18:43 • 24903 перегляди

У Британії відмовились підтвердити дозвіл на використання Україною Storm Shadow проти цілей в рф: заявили про "пропорційну" підтримку

Британський уряд відмовився коментувати дозвіл на використання ракет Storm Shadow по цілях в рф. Міністр оборони Гілі заявив про нестабільність лінії фронту та посилення підтримки України.

Війна • 21 листопада, 12:05 • 19630 перегляди

Угорщина розмістить системи ППО біля кордону з Україною

Міністр оборони Угорщини наказав розгорнути засоби ППО в північно-східній частині країни. Рішення пов'язане зі змінами в ядерній доктрині рф та дозволом Заходу на удари по російській території.

Війна • 21 листопада, 09:22 • 19845 перегляди

Умєров про використання Storm Shadow: не будемо вдаватися в подробиці

Міністр оборони України відмовився коментувати повідомлення про застосування британських ракет Storm Shadow. Умєров заявив, що Україна використовує всі доступні засоби для захисту.

Війна • 21 листопада, 06:26 • 19025 перегляди

ЗСУ вдарили по росії британськими Storm Shadow - Bloomberg

Україна вперше застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території РФ. Дозвіл на використання ракет надано у відповідь на залучення Росією північнокорейських військ.

Війна • 20 листопада, 14:58 • 21815 перегляди

Британія, ймовірно, зняла заборону на удари Storm Shadow по території рф - ЗМІ

Прем'єр Британії Кір Стармер натякнув на можливе зняття обмежень щодо використання ракет Storm Shadow по рф. Зміна позиції відбулась після аналогічного рішення США щодо далекобійних ракет.

Війна • 20 листопада, 11:21 • 182160 перегляди

Франція має обмежені запаси ракет Scalp для передачі Україні - Le Monde

Париж веде переговори з Лондоном щодо подальших поставок, оскільки Британія має більший арсенал ракет Scalp/Storm Shadow.

Війна • 20 листопада, 08:58 • 17152 перегляди

Україна отримає правильну зброю, щоб перемогти путіна - прем’єр Британії

Прем'єр Британії Кір Стармер заявив про намір надати Україні необхідну зброю для перемоги, але відмовився розкривати деталі. Він наголосив на важливості підтримки України та неприпустимості перемоги рф у війні.

Війна • 19 листопада, 17:04 • 29122 перегляди

Помічник Блінкена підтвердив дозвіл США бити далекобійною зброєю по рф

Джо Байден надав дозвіл Україні застосовувати американську далекобійну зброю для ударів по об'єктах в росії. За словами помічника держсекретаря США, це може змусити рф піти на мирні переговори.

Війна • 19 листопада, 09:43 • 17304 перегляди

Макрон: США ухвалили "хороше рішення" скасувати обмеження на використання ракет Україною

Президент Франції схвалив дозвіл США на використання Україною американської зброї по території рф. Рішення ухвалене у відповідь на ескалацію з боку росії та залучення нею північнокорейських військових.

Війна • 19 листопада, 07:45 • 61011 перегляди

Міністр оборони Британії проведе термінові переговори зі США та Україною

Джон Хілі анонсував тристоронні переговори щодо військової підтримки України. Міністр відмовився коментувати питання про далекобійні ракети, наголошуючи на безпеці військових операцій.

Війна • 18 листопада, 20:16 • 39292 перегляди

США дозволили Україні бити по рф ракетами дальністю до 300 км - Боррель

Адміністрація Байдена надала дозвіл Україні використовувати зброю дальністю до 300 км на території рф. Зброю планують використовувати проти російських і північнокорейських військ у курській області.

Війна • 18 листопада, 19:24 • 30023 перегляди

Позиція Італії не змінюється: Таяні про використання Україною італійської зброї по території рф

Глава МЗС Італії підтвердив, що італійська зброя може використовуватися лише на території України. Таяні також підтримав ідею мирної конференції за участі РФ, Китаю, Індії та Бразилії.

Війна • 18 листопада, 17:19 • 30976 перегляди
Ексклюзив

Експерт про можливе рішення щодо дозволу бити вглиб рф: затягнули майже на рік

Військові експерти прокоментували можливий дозвіл США на використання далекобійних ракет проти рф. За їх словами, росіяни вже встигли адаптуватися та перемістити важливі об'єкти далі від кордону.

Війна • 18 листопада, 09:08 • 153852 перегляди

Кандидат у канцлери Німеччини від "зелених" пообіцяв Україні TAURUS

Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек заявив про намір переглянути рішення Шольца щодо TAURUS, якщо стане канцлером. Раніше аналогічну обіцянку дав кандидат від ХДС Фрідріх Мерц.

Війна • 18 листопада, 08:26 • 19182 перегляди