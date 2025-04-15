Крилата ракета Storm Shadow

США заборонили Британії передавати розвіддані Україні для наведення ракет Storm Shadow. Це може суттєво знизити ефективність використання британських крилатих ракет для ударів по російських цілях.
Президент окреслив пріоритетні напрямки роботи українських дипломатів на 2025 рік. Серед них - посилення військової підтримки, інтеграція до ЄС і НАТО, санкції проти РФ та запуск е-Консула.
Перші три винищувачі Mirage 2000-5F надійдуть в Україну до 20 січня 2025 року. Загалом ЗСУ отримає близько десяти літаків, оснащених ракетами SCALP-EG та Storm Shadow.
Французька програма навчання українських пілотів та механіків на Mirage 2000-5F завершилася через пів року. Поставка винищувачів, озброєних ракетами Scalp і бомбами AASM, запланована на перший квартал 2025 року.
Хоссейн Шамхані організував схему бартеру іранської зброї на російську нафту через мережу підставних компаній. Його фірми контролюють понад 25% поставок зброї з Ірану до росії в обхід санкцій.
Президент України провів відеорозмову з Олександром Усиком напередодні бою за всі чемпіонські пояси. Боксер розповів про підготовку та пообіцяв "тримати український дух" під час поєдинку.
Міноборони рф стверджує про атаку на об'єкти СБУ та КБ "Луч" у відповідь на удар по "Комбінату Кам'янський". Втім ППО України збила всі 5 балістичних ракет "Іскандер-М", випущених по Києву.
Повітряні Сили ЗСУ опублікували фотографії запуску ракет Storm Shadow та Scalp у бік росії. Удари були здійснені по об'єктах у Ростовській області.
Французький президент запропонував розмістити іноземні війська в Україні до вступу в НАТО. Експерти обговорюють різні формати присутності - від поліцейських місій до бойових контингентів.
Президент України має намір зв'язатися з Джо Байденом для обговорення можливого запрошення в НАТО. Зеленський наголосив, що хоча Україна зараз не може бути в Альянсі, питання запрошення залишається актуальним.
Нік Поуп, колишній керівник відділу НЛО Міноборони Британії, припускає причетність Росії чи Китаю до появи дронів над авіабазами RAF. Інциденти могли бути пов'язані з розміщенням ядерної зброї та запуском ракет Storm Shadow.
Російські джерела повідомляють про атаку близько 40 БПЛА та ракет на Крим, зокрема на аеродром "Бельбек". У Севастополі спостерігали дим та чули вибухи.
фсб звинуватила британського дипломата Едварда Прайора у наданні неправдивої інформації та підривній розвідувальній роботі. Дипломату наказано покинути росію протягом двох тижнів, а британського посла викликали до мзс рф.
Велика Британія таємно поставила Україні десятки крилатих ракет Storm Shadow до скасування обмежень на їх використання. Це перша поставка ракет за прем'єрства Кіра Стармера.
Унаслідок ракетного удару по санаторію в Курській області загинули 18 російських військових, включно з генерал-лейтенантом Солодчуком. Також повідомляється про поранення 33 військовослужбовців рф і загибель 500 північнокорейських солдатів.
МЗС України підтверджує потребу в німецьких ракетах Taurus та продовжує діалог з ФРН щодо їх отримання. Німеччина залишається другим найбільшим постачальником військової допомоги після США.
Британський уряд відмовився коментувати дозвіл на використання ракет Storm Shadow по цілях в рф. Міністр оборони Гілі заявив про нестабільність лінії фронту та посилення підтримки України.
Міністр оборони Угорщини наказав розгорнути засоби ППО в північно-східній частині країни. Рішення пов'язане зі змінами в ядерній доктрині рф та дозволом Заходу на удари по російській території.
Міністр оборони України відмовився коментувати повідомлення про застосування британських ракет Storm Shadow. Умєров заявив, що Україна використовує всі доступні засоби для захисту.
Україна вперше застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території РФ. Дозвіл на використання ракет надано у відповідь на залучення Росією північнокорейських військ.
Прем'єр Британії Кір Стармер натякнув на можливе зняття обмежень щодо використання ракет Storm Shadow по рф. Зміна позиції відбулась після аналогічного рішення США щодо далекобійних ракет.
Париж веде переговори з Лондоном щодо подальших поставок, оскільки Британія має більший арсенал ракет Scalp/Storm Shadow.
Прем'єр Британії Кір Стармер заявив про намір надати Україні необхідну зброю для перемоги, але відмовився розкривати деталі. Він наголосив на важливості підтримки України та неприпустимості перемоги рф у війні.
Джо Байден надав дозвіл Україні застосовувати американську далекобійну зброю для ударів по об'єктах в росії. За словами помічника держсекретаря США, це може змусити рф піти на мирні переговори.
Президент Франції схвалив дозвіл США на використання Україною американської зброї по території рф. Рішення ухвалене у відповідь на ескалацію з боку росії та залучення нею північнокорейських військових.
Джон Хілі анонсував тристоронні переговори щодо військової підтримки України. Міністр відмовився коментувати питання про далекобійні ракети, наголошуючи на безпеці військових операцій.
Адміністрація Байдена надала дозвіл Україні використовувати зброю дальністю до 300 км на території рф. Зброю планують використовувати проти російських і північнокорейських військ у курській області.
Глава МЗС Італії підтвердив, що італійська зброя може використовуватися лише на території України. Таяні також підтримав ідею мирної конференції за участі РФ, Китаю, Індії та Бразилії.
Військові експерти прокоментували можливий дозвіл США на використання далекобійних ракет проти рф. За їх словами, росіяни вже встигли адаптуватися та перемістити важливі об'єкти далі від кордону.
Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек заявив про намір переглянути рішення Шольца щодо TAURUS, якщо стане канцлером. Раніше аналогічну обіцянку дав кандидат від ХДС Фрідріх Мерц.