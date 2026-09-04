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Британія і Франція обговорили запуск в Україні виробництва ракет SCALP

Київ • УНН

 • 10578 перегляди

Лідери Британії та Франції обговорили локалізацію складання далекобійних ракет SCALP в Україні. Строки й обсяги виробництва не уточнили.

Британія і Франція обговорили запуск в Україні виробництва ракет SCALP

Прем'єр-міністр Великої Британії та президент Франції Еммануель Макрон обговорили наступні кроки щодо створення в Україні місцевих складальних ліній для далекобійних ракет SCALP, у яких використовуються британські технології. Про це повідомили в Офісі прем'єр-міністра Великої Британії за підсумками зустрічі лідерів на Даунінг-стріт, пише УНН.

Деталі

Під час переговорів сторони окремо зупинилися на підтримці України. Лідери обговорили подальшу роботу над локалізацією складання SCALP безпосередньо в Україні, а також згадали зустріч Коаліції охочих, яка відбулася в Києві минулого тижня.

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SCALP належать до далекобійних крилатих ракет, які Україна вже використовує у війні проти росії. У повідомленні британського уряду не уточнили можливі строки запуску складальних ліній або обсяги майбутнього виробництва.

Про що ще говорили Макрон і британський прем'єр

Окрім України, лідери обговорили боротьбу з нелегальною міграцією через Ла-Манш, відносини Великої Британії з Європою та можливі наслідки європейської політики "Зроблено в Європі" для британської промисловості.

Також сторони говорили про ситуацію на Близькому Сході, необхідність деескалації в Ормузькій протоці та дії Ізраїлю щодо поселення E1, які британський прем'єр назвав неприйнятними.

Україна отримала дозвіл Британії та Франції виробляти ракети SCALP - Зеленський25.08.26, 14:54 • 4649 переглядiв

Степан Гафтко

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