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Financial Times
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Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії

Київ • УНН

 • 1964 перегляди

Суд у США залишив Ендрю та Трістана Тейтів під вартою через ризик втечі. Британія розшукує їх за звинуваченнями, зокрема у зґвалтуванні.

Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії

Суд у США відмовив інфлюенсерам Ендрю та Трістану Тейт у звільненні під заставу, поки вони оскаржують можливу екстрадицію до Великої Британії. Там братів розшукують за низкою серйозних звинувачень, зокрема у зґвалтуванні, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Суддя Лорен Луїс дійшла висновку, що фінансові можливості братів та їхні часті міжнародні поїздки створюють значний ризик втечі.

Хоча вони насправді можуть не володіти тими екстравагантними активами, якими вихваляються в Інтернеті, записи свідчать про те, що вони мають виняткову здатність втекти з юрисдикції

– зазначила суддя.

За що братів Тейт хоче судити Британія

39-річного Ендрю Тейта та 38-річного Трістана Тейта заарештували в Маямі 18 липня після запиту Великої Британії про їхню екстрадицію. Британська сторона висунула їм звинувачення, зокрема у зґвалтуванні, нападі та сприянні торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Брати заперечують будь-які правопорушення.

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Прокурори США також виступили проти їхнього звільнення, заявивши, що брати можуть становити небезпеку для суспільства. Адвокати Тейтів натомість наполягали, що через їхню надзвичайну публічність втеча практично неможлива.

Окремі кримінальні провадження проти братів тривають у Румунії. 4 вересня румунські прокурори висунули Ендрю Тейту звинувачення, зокрема у торгівлі неповнолітніми та відмиванні грошей, а Трістану – у співучасті. Вони відкидають і ці звинувачення.

Велика Британія має до 16 вересня подати повний запит на екстрадицію до Державного департаменту США. Сам процес вирішення питання про передачу братів британській владі може тривати кілька місяців.

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Степан Гафтко

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Reuters
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