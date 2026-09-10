У Хмельницькому під час повторної детонації на місці російської атаки постраждали 4 рятувальники
Київ • УНН
Уламки збитої повітряної цілі спричинили пожежу на ринку Хмельницького. Під час ліквідації наслідків повторна детонація поранила чотирьох рятувальників.
У Хмельницькому 4 рятувальники постраждали внаслідок повторної детонації під час ліквідації наслідків російської атаки на території одного з ринків. Усіх травмованих госпіталізували з ушкодженнями різного ступеня тяжкості, повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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Раніше голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомляв, що після збиття повітряної цілі силами ППО уламки впали на території одного з ринків Хмельницького. Внаслідок цього виникла пожежа.
Коли підрозділи ДСНС прибули на місце та почали розгортати сили і засоби, сталася повторна детонація.
Унаслідок вибуху травмовані 4 рятувальники: їх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості
Пожежу на території ринку ліквідували. До робіт залучили 45 рятувальників та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
У Хмельницькому після падіння уламків загорівся ринок - ОВА09.09.26, 23:17 • 1144 перегляди