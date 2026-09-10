В Хмельницком во время повторной детонации на месте российской атаки пострадали 4 спасателя

В Хмельницком 4 спасателя пострадали в результате повторной детонации во время ликвидации последствий российской атаки на территории одного из рынков. Всех пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Подробности

Ранее глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщал, что после сбития воздушной цели силами ПВО обломки упали на территории одного из рынков Хмельницкого. В результате этого возник пожар.

Когда подразделения ГСЧС прибыли на место и начали разворачивать силы и средства, произошла повторная детонация.

В результате взрыва были травмированы 4 спасателя: их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести – сообщили в ГСЧС.

Пожар на территории рынка ликвидировали. К работам привлекли 45 спасателей и 8 единиц пожарно-спасательной техники.

В Хмельницком после падения обломков загорелся рынок — ОВА