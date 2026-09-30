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Дроны атаковали Харьков: повреждены дома и автомобили, пострадал ребёнок

Киев • УНН

 • 3332 просмотра

Вечером 29 сентября дроны атаковали два района Харькова. Повреждены жилые дома и автомобили, ребёнок получил острую реакцию на стресс.

Дроны атаковали Харьков: повреждены дома и автомобили, пострадал ребёнок

Враг вечером во вторник, 29 сентября, атаковал Харьков дронами. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, под удар сразу попали два района — Салтовский и Шевченковский.

Имеем информацию о попадании вражеского дрона в многоэтажный жилой дом в Киевском районе. ... Враг атаковал дроном Салтовский район. ... Повреждены окна в частном доме и автомобиль. Один ребенок получил острую реакцию на стресс.

— написал Терехов.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Киевском районе областного центра вражеский дрон упал возле многоэтажного жилого дома.

"Повреждены оконное остекление квартиры и кондиционер. Обошлось без пострадавших", — добавил Синегубов.

Напомним

Количество пострадавших в результате атаки рф на Харьков в ночь на 28 сентября достигло 35 человек.

Враг реактивной "Геранью" атаковал "Эпицентр" в Харькове, есть пострадавшая17.09.26, 13:47 • 17580 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков