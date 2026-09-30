Дроны атаковали Харьков: повреждены дома и автомобили, пострадал ребёнок
Киев • УНН
Вечером 29 сентября дроны атаковали два района Харькова. Повреждены жилые дома и автомобили, ребёнок получил острую реакцию на стресс.
Враг вечером во вторник, 29 сентября, атаковал Харьков дронами. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, под удар сразу попали два района — Салтовский и Шевченковский.
Имеем информацию о попадании вражеского дрона в многоэтажный жилой дом в Киевском районе. ... Враг атаковал дроном Салтовский район. ... Повреждены окна в частном доме и автомобиль. Один ребенок получил острую реакцию на стресс.
В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Киевском районе областного центра вражеский дрон упал возле многоэтажного жилого дома.
"Повреждены оконное остекление квартиры и кондиционер. Обошлось без пострадавших", — добавил Синегубов.
Напомним
Количество пострадавших в результате атаки рф на Харьков в ночь на 28 сентября достигло 35 человек.
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