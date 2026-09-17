Враг реактивной "Геранью" атаковал "Эпицентр" в Харькове, есть пострадавшая
Киев • УНН
Российский ударный дрон атаковал торговый центр в Харькове. 65-летняя работница получила острую реакцию на стресс, прокуратура расследует атаку.
В Харькове враг, предварительно, атаковал "Эпицентр" реактивным дроном "Герань-4", пострадала 65-летняя женщина, прокуратура начала расследование, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 17 сентября около 09:50 российские военные атаковали с применением ударного беспилотного летательного аппарата торговый центр в Основянском районе г. Харькова.
По предварительным данным, враг применил реактивный БПЛА "Герань-4".
Пострадала 65-летняя работница ТЦ. Медики диагностировали у женщины острую реакцию на стресс.
Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Россия вечером атаковала 3 района Харькова, есть пострадавшие и попадание в многоэтажку09.09.26, 23:34 • 12368 просмотров