F-1: Гран-при Сингапура — история спринта, расписание заездов

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В эти выходные, с 9 по 11 октября, состоится Гран-при Сингапура 2026 — самый изнурительный и жаркий этап Formula-1, который впервые в истории пройдет в формате спринтерского уик-энда. Зрителей ждут три дня бескомпромиссной борьбы на культовой трассе «Марина-Бей», где пилоты теряют до трех килограммов веса за дистанцию гонки, пишет УНН.

Детали

Первая в истории F1 ночная гонка в 2026 году превратится в спринтерский уик-энд — «Марина-Бей» под прожекторами, с возможностью набирать очки на протяжении всех трех дней.

Гонка в Сингапуре является самой физически требовательной за весь год: влажность превышает 90 %, температура превышает 50 °C, а также почти два часа непрерывной концентрации без единой паузы. Сочетание спринтового формата и трассы, где появление автомобиля безопасности практически гарантировано, делает этот уик-энд одним из самых непредсказуемых в стратегическом плане за весь сезон.

Трасса «Марина-Бей»

«Марина-Бей» — это первая ночная гонка F1 и самая физически изнурительная. Характерными особенностями трассы являются узкие уличные коридоры, многочисленные повороты под углом 90 градусов, постоянные торможения и разгоны. Пилоты преодолевают 62 круга в жарких и влажных условиях, при искусственном освещении, что делает Сингапур одной из самых физически изнурительных гонок сезона.

Пилоты теряют до трех килограммов веса за дистанцию гонки и описывают последние 20 кругов как испытание чистой силы воли. В результате реконструкции трассы в 2023 году были удалены четыре поворота вдоль набережной, но 19 остались, большинство из которых — безжалостные уличные повороты под углом 90 градусов.

Трасса проложена против часовой стрелки. Формально обгоны возможны в трех поворотах — 1, 7 и 14, но на деле бороться за позицию в Сингапуре крайне сложно, поэтому важны хороший результат в квалификации, удачный старт и успешная стратегия.

Скорость в самом медленном повороте — 75 км/ч, в самом быстром — 275 км/ч. Вероятность появления машины безопасности — 100 %, команды учтут этот фактор при разработке стратегии.

Рекорд круга на трассе в Сингапуре принадлежит Льюису Хэмилтону — 1:33.808 (2025 год).

История спринта в Сингапуре

Гран-при Сингапура 2008 года стало первой ночной гонкой в истории чемпионата мира, и его дебютный заезд вошел в историю с дурной славой. 28 сентября 2008 года Флавио Бриаторе приказал Нельсону Пике врезаться в стену, чтобы у Фернандо Алонсо была идеальная стратегия и он смог выиграть гонку.

На Гран-при Сингапура-2008 Фернандо Алонсо стартовал лишь 15-м после проблем в квалификации и очень рано заехал на пит-лейн. Вскоре его напарник Нельсон Пике-младший намеренно разбил Renault, вызвав появление сейфти-кара именно в момент, который идеально сыграл на стратегию Алонсо. В результате испанец прорвался вперед и выиграл первую ночную гонку в истории F1.

Почти год все выглядело просто как странное совпадение. Но после увольнения из Renault Пике рассказал, что авария была запланирована. Расследование установило, что Флавио Бриаторе, технический директор Пэт Симондс и Пике сговорились организовать намеренный краш, чтобы помочь Алонсо.

Последствия были серьезными: Бриаторе получил бессрочное отстранение, Симондс — пятилетнее, Renault — условную двухлетнюю дисквалификацию, а Пике избежал наказания в обмен на сотрудничество со следствием.

Сингапур славится тем, что сразу после того, как победитель пересекает финишную черту, запускаются фейерверки. Они заполняют горизонт города и создают чрезвычайно эффектное празднование, которое не только отлично выглядит по телевидению, но и придает зрелищу особый колорит.

Победители выходят из своих болидов на фоне ярких, насыщенных цветов, разрывающих ночное небо за их спинами. Это стало настолько важным событием для организаторов гонки, что есть даже болельщики, которые снимают это зрелище как отдельное мероприятие.

Фейерверки запускают как возле трассы, так и на воде в заливе Марина-Бей, и подобные фейерверочные шоу после гонок с тех пор стали привычным явлением на нескольких других ночных гонках, в частности в Бахрейне, Абу-Даби и Лас-Вегасе.

Формат гонки

Формат спринта 2026 года — это захватывающий стресс-тест: физическая нагрузка, эквивалентная двум гонкам, за один уик-энд на самой требовательной трассе сезона. Машины безопасности появлялись в подавляющем большинстве гонок в Сингапуре, поэтому команды, разрабатывающие стратегию, рассматривают перерыв как неизбежность, на которую следует рассчитывать, а не как возможность. Под прожекторами болиды движутся в более прохладном вечернем воздухе, чем во время дневной гонки, но влажность никогда не спадает.

Перед этапом в зачёте пилотов лидирует Андреа Кими Антонелли (Mercedes) — 302 очка. Второй — Джордж Расселл (Mercedes) с 236 очками. В то же время в Mercedes подтвердили, что Расселл стартует с пит-лейна из-за замены силовой установки.

Если Андреа Кими Антонелли проведёт безошибочный уик-энд и финиширует в районе топ-3 в обеих гоночных сессиях, то отрыв от Расселла может увеличиться почти до 100 очков за 6 этапов до завершения сезона.

Главная интрига в зачёте пилотов заключается в том, кто завершит сезон вторым. Как отмечалось, эту позицию удерживает Расселл, однако ему в спину дышит ряд пилотов, среди которых гонщики Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, действующий чемпион мира Ландо Норрис из McLaren и Макс Ферстаппен, который в Малайзии одержал для Red Bull первую победу в сезоне.

Интересно, что Ферстаппен никогда не побеждал в Сингапуре, а за всю историю этапа лидировал на этой трассе только на протяжении трёх кругов.

Расписание:

пятница, 9 октября: 11:30–12:30 — первая практика, 15:30–16:14 — спринт-квалификация;

суббота, 10 октября: 12:00–13:00 — спринт, 16:00–17:00 — квалификация.

Отметим, что сама гонка состоится в 20:00 по местному времени (15:00 по Киеву) в воскресенье, 11 октября. Прежде всего такое позднее время объясняется тем, чтобы её транслировали в прайм-тайм в Европе, а также это даёт дополнительное преимущество в виде несколько более прохладных условий на трассе.

Прямую трансляцию квалификации, спринта и непосредственно гонки Гран-при Сингапура в Украине покажет телеканал Setanta Sports Ukraine+.