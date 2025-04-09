Таиланд планирует легализовать казино: это может сделать его конкурентом Макао и Лас-Вегаса

Таиланд готовит законопроект о легализации казино в 2025 году для привлечения иностранных инвестиций. Ожидается, что годовой доход от азартных игр достигнет 9,1 млрд долларов, что сделает страну третьим крупнейшим рынком в мире.