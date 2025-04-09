Forbes оценил, что после введения пошлин, состояние Трампа уменьшилось на $500 млн, достигнув $4,2 млрд. Наибольшие потери понесла Trump Media и коммерческая недвижимость.
Из-за политики Трампа туристы отменяют поездки в США. Канада, Австралия, Европа меняют направления путешествий из-за ухудшения гуманитарной политики.
Андриана Пущак, проживающая в США с начала войны, примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе. Она будет представлять штат Иллинойс в категории 30+ и ростом до 167 см.
Четвертая часть фильма о Человеке-пауке получила название "Spider-Man: Brand New Day", премьера запланирована на 31 июля 2026 года. Съемки начнутся этим летом.
Сэм Мендес представил актерский состав: Пол Мескал, Харрис Дикинсон, Джозеф Куинн и Барри Кеоган сыграют участников группы. Каждый фильм будет посвящен отдельному участнику Beatles.
Пэм Бонди заявила, что серия нападений на дилерские центры Tesla является актами терроризма, направленными против Илона Маска. Вандалы повредили автомобили и здания компании в нескольких городах.
Водитель Tesla Cybertruck использовал ChatGPT для планирования взрыва возле отеля Trump International в Лас-Вегасе. Следствие установило, что инцидент был актом самоубийства 37-летнего военнослужащего спецназа.
Дженсен Хуанг заявил, что развитие ИИ-чипов Nvidia опережает темпы закона Мура. Новый суперчип компании в 30 раз быстрее предыдущего поколения в задачах искусственного интеллекта.
Правоохранительные органы Вашингтона усиливают безопасность из-за трех важных событий в течение 15 дней. Среди них - утверждение результатов выборов, похороны Картера и инаугурация Трампа.
37-летний спецназовец Мэтью Ливелсбергер взорвал Tesla Cybertruck возле отеля в Лас-Вегасе и погиб. В предсмертной записке он назвал свой поступок «звонком для пробуждения» страны.
Илон Маск может подать в суд на СМИ из-за сообщения о взрыве Tesla Cybertruck возле отеля в Лас-Вегасе. Следствие установило, что инцидент был актом самоубийства военного, а не неисправностью автомобиля.
Следствие установило, что взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе 1 января был актом самоубийства. Водителем, вероятно, был 37-летний военнослужащий спецназа Мэтью Ливелсбергер, который застрелился перед взрывом.
37-летний офицер спецназа «зеленых беретов» Мэтью Ливелсбергер погиб в арендованном Tesla Cybertruck возле отеля Трампа в Лас-Вегасе. Инцидент произошел во время его отпуска, причины взрыва расследуются.
Неизвестный открыл огонь возле ночного клуба Amazura в Квинсе, ранив 11 человек, в основном подростков. Полиция разыскивает серый Infiniti, все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
Водитель-террорист въехал в толпу на Бурбон-стрит в Новом Орлеане, убив 15 человек. ФБР расследует возможную связь между этим нападением и взрывом Tesla Cybertruck возле отеля Trump Hotel в Лас-Вегасе.
В Лас-Вегасе произошел взрыв Tesla Cybertruck, который мог быть вызван фейерверком или бомбой. Илон Маск связывает инцидент с терактом в Новом Орлеане, а Байден поручил провести расследование.
Грузовик Tesla Cybertruck загорелся возле отеля "Trump International Beach Resort" в Лас-Вегасе. Полиция расследует причины инцидента, о пострадавших информации нет.
Дженнифер Лопес опубликовала видео с самыми яркими моментами 2024 года, где не упомянула своего мужа Бена Аффлека. В ролике показаны ее карьерные достижения, личные моменты и кадры из нового фильма.
Дженнифер Лопес поделилась размышлениями о своем разводе с Беном Аффлеком в интервью Vogue. Певица рассказала, что воспринимает разрыв как важный жизненный урок, который помог ей стать сильнее.
Александр Смирнов заключил соглашение о признании вины по делу о фальсификации доказательств против Джо и Хантера Байденов. Ему грозит от 4 до 6 лет заключения за ложные показания и уклонение от налогов.
Ферстаппен досрочно завоевал четвертый подряд титул чемпиона мира «Формулы-1». Голландец сравнялся по количеству чемпионств с легендарными Аленом Простом и Себастьяном Феттелем.
Легендарная певица Шер издает первую часть своих мемуаров «Cher: The Memoir - Part One». Книга охватывает период от детства до разрыва с Сонни Боно, вторая часть ожидается в следующем году.
Таиланд готовит законопроект о легализации казино в 2025 году для привлечения иностранных инвестиций. Ожидается, что годовой доход от азартных игр достигнет 9,1 млрд долларов, что сделает страну третьим крупнейшим рынком в мире.
38-летняя актриса Меган Фокс сообщила, что ждет четвертого ребенка от музыканта Machine Gun Kelly. Новость появилась через год после того, как пара пережила потерю ребенка из-за выкидыша.
Вице-президент США Камала Харрис объявит своего кандидата в вице-президенты 5 июля. Первый совместный митинг состоится 6 августа в Филадельфии, после чего они посетят еще шесть городов.
Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19 после мероприятия в Лас-Вегасе. Президент США вакцинирован, имеет легкие симптомы и самоизолируется дома в Делавэре, продолжая выполнять свои обязанности.