Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Полиция Лас-Вегаса получила крупнейший парк Tesla Cybertrucks в США благодаря пожертвованию миллионера

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Полиция Лас-Вегаса начала использовать Tesla Cybertrucks стоимостью до 115 тысяч долларов каждый. Автопарк из десяти бронированных автомобилей стал возможным благодаря пожертвованию в 2,7 миллиона долларов от соучредителя венчурной компании Андриссена Горовица и его жены.

Полиция Лас-Вегаса получила крупнейший парк Tesla Cybertrucks в США благодаря пожертвованию миллионера

В Соединенных Штатах Tesla Cybertrucks начнут патрулировать улицы Лас-Вегаса. Транспортные средства, стоимость которых составляет более 100 000 долларов, поступили благодаря миллионным пожертвованиям от влиятельных представителей Кремниевой долины. Передает УНН со ссылкой на FoxNews.

Детали

В штате Невада будет развернут крупнейший полицейский парк Tesla Cybertrucks в Соединенных Штатах. Департамент полиции Лас-Вегаса (LVMPD) будет использовать десять черно-белых пуленепробиваемых Cybertrucks, для управления которыми уже прошли обучение 400 офицеров.

"Добро пожаловать в будущее полиции", – сказал шериф округа Кларк Кевин Макмахилл во время недавней пресс-конференции. Соответствующее заявление руководитель правоохранительных органов округа штата Невада сделал на фоне кружащих дронов и полицейского вертолета.

Автопарк транспортных средств, стоимость которых составляет от 80 000 до 115 000 долларов каждый, стал доступен полиции Лас-Вегаса благодаря пожертвованиям влиятельных меценатов. Соучредитель венчурной компании Андриссен Горовиц и его жена, как сообщается, пожертвовали LVMPD около 2,7 миллиона долларов.

Дополнение

Пожертвование вызвало обеспокоенность среди экспертов по государственному надзору относительно влияния частных доноров на государственные ведомства и их поддержки бренда Tesla. Другие города США обратились к моделям Tesla, даже несмотря на то, что компания Илона Маска по производству электромобилей столкнулась с критикой за свою работу в начале этого года

Напомним

Tesla отзывает 6197 пикапов Cybertruck, что составляет около 10% от всех существующих, из-за неправильного использования клея в креплении аксессуара "Off Road Lightbar". Это может привести к отсоединению световой панели во время движения, создавая опасность на дороге.

Компании Илона Маска SpaceX и xAI покупают непроданные Cybertruck от Tesla14.10.25, 08:59

Игорь Тележников

