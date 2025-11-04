Полиция Лас-Вегаса получила крупнейший парк Tesla Cybertrucks в США благодаря пожертвованию миллионера

В Соединенных Штатах Tesla Cybertrucks начнут патрулировать улицы Лас-Вегаса. Транспортные средства, стоимость которых составляет более 100 000 долларов, поступили благодаря миллионным пожертвованиям от влиятельных представителей Кремниевой долины. Передает УНН со ссылкой на FoxNews.

Детали

В штате Невада будет развернут крупнейший полицейский парк Tesla Cybertrucks в Соединенных Штатах. Департамент полиции Лас-Вегаса (LVMPD) будет использовать десять черно-белых пуленепробиваемых Cybertrucks, для управления которыми уже прошли обучение 400 офицеров.

"Добро пожаловать в будущее полиции", – сказал шериф округа Кларк Кевин Макмахилл во время недавней пресс-конференции. Соответствующее заявление руководитель правоохранительных органов округа штата Невада сделал на фоне кружащих дронов и полицейского вертолета.

Автопарк транспортных средств, стоимость которых составляет от 80 000 до 115 000 долларов каждый, стал доступен полиции Лас-Вегаса благодаря пожертвованиям влиятельных меценатов. Соучредитель венчурной компании Андриссен Горовиц и его жена, как сообщается, пожертвовали LVMPD около 2,7 миллиона долларов.

Дополнение

Пожертвование вызвало обеспокоенность среди экспертов по государственному надзору относительно влияния частных доноров на государственные ведомства и их поддержки бренда Tesla. Другие города США обратились к моделям Tesla, даже несмотря на то, что компания Илона Маска по производству электромобилей столкнулась с критикой за свою работу в начале этого года

Напомним

Tesla отзывает 6197 пикапов Cybertruck, что составляет около 10% от всех существующих, из-за неправильного использования клея в креплении аксессуара "Off Road Lightbar". Это может привести к отсоединению световой панели во время движения, создавая опасность на дороге.

Компании Илона Маска SpaceX и xAI покупают непроданные Cybertruck от Tesla