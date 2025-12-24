$42.100.05
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
13:26 • 5726 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
11:46 • 15526 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 13384 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 16222 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 33174 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 48803 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
23 декабря, 15:15 • 66613 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 73245 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 42454 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
Обходят Коростень: 15 поездов меняют движение накануне Сочельника
24 декабря, 06:43 • 7208 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машин
24 декабря, 06:59 • 16756 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко
24 декабря, 07:35 • 17326 просмотра
Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"
24 декабря, 08:30 • 4538 просмотра
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях
09:23 • 6130 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдера
15:00 • 4 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила
13:26 • 5734 просмотра
13:26 • 5734 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:46 • 15530 просмотра
11:46 • 15530 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 15:15 • 66617 просмотра
23 декабря, 15:15 • 66617 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"
23 декабря, 14:58 • 41197 просмотра
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрута
14:00 • 1066 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машин
24 декабря, 06:59 • 16809 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"
23 декабря, 20:27 • 7082 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезоном
23 декабря, 09:59 • 33186 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"
23 декабря, 08:10 • 30180 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдера

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Сайт StopOdrex, созданный родными умерших пациентов клиники "Одрекс", возобновил работу после блокировки. Хостинг-провайдер HOSTiQ выразил соболезнования и предложил поддержку платформе.

"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдера

Сайт StopOdrex, созданный родственниками умерших пациентов и людьми, пострадавшими от лечения в одесской частной клинике "Одрекс", возобновил свою работу после временной блокировки. Об этом сообщила соучредитель платформы Кристина Тоткайло, сообщает УНН.

Сайт StopOdrex снова доступен и продолжает принимать обращения – как открыто, так и анонимно. И как пишет Кристина, количество этих обращений и новых историй от бывших пациентов клиники и семей умерших в Odrex увеличивается каждый день.

Мы продолжаем собирать реальные истории и жалобы людей, пострадавших от действий одесской клиники "Одрекс". Пишите нам свои истории – открыто или анонимно. Каждый голос важен. Каждая история важна. Не дадим закрыть нам рты!

- написала в Facebook Кристина Тоткайло.

Кроме того, после ее публичного поста о ситуации с блокировкой сайта с Кристиной напрямую связались представители хостинг-провайдера HOSTiQ.

Они объяснили, что техническая блокировка домена была осуществлена не по решению HOSTiQ, а на уровне следующей инфраструктурной инстанции – доменного провайдера. В то же время компания HOSTiQ выразила соболезнования пострадавшим и предложила платформе StopOdrex поддержку в виде услуг хостинга.

Однако, как подчеркнула Тоткайло, принципиальным остается другое: блокировка сайта с историями и жалобами людей произошла именно после обращения компании DIM MEDICINE LLC – правообладателя торговой марки. Этот факт, по ее словам, подтвержден в ответе хостинг-провайдера.

То есть причина блокировки не исчезла и не изменилась. Это была попытка остановить работу платформы, где родственники погибших и пострадавшие пациенты открыто говорят о своем опыте лечения. Формально – через процедуры. Фактически – через содержание и неудобную для клиники правду

- подчеркнула она.

Активисты подчеркивают: StopOdrex является некоммерческой и неполитической инициативой, созданной для публичного фиксирования историй пациентов, взаимной поддержки и мониторинга хода уголовных производств в рамках так называемого "Дела Odrex".

Напомним

В августе 2024 года Кристина Тоткайло узнала, что у ее отца рак. Семья живет в Киеве, поэтому сначала они обратились в больницу "Феофания". Консилиум врачей, по словам Кристины, решил, что агрессивная химиотерапия в случае ее отца слишком опасна и не должна проводиться до радикального хирургического вмешательства.

На консилиуме присутствовал хирург Игорь Белоцерковский. Кристина рассказывает, что он лично предложил вариант лечения в одесской клинике "Одрекс", где работает его жена – онколог Марина Белоцерковская. Именно там, по его словам, отцу Кристины должны были спасти гортань и голос.

Это моя жена. Она квалифицированный врач. Езжай. Он звонит ей и спрашивает, может ли она взять такого пациента. Она отвечает: "да, без проблем, могу". Но перед тем, как ехать, нужно оплатить консультацию, не консультируясь. Я спросила: как так, я же могу приехать и проконсультироваться на месте? Он говорит: нет, это нужно делать заранее, платить нужно за воздух. Именно так мне и сказали

- вспоминает Кристина.

Уже тогда у женщины возникли сомнения, однако, по ее словам, когда речь идет о жизни близкого человека – ты цепляешься за малейший шанс.

В "Одрексе", по словам Кристины, пообещали "вытащить" отца: назначили пятидневный курс химиотерапии и запланировали второй. Мужчине установили гастростому (систему для питания, которая должна была требовать постоянного ухода ред.). Кристина просила проверять и менять повязки, но, как говорит, врачи ее не услышали: за пять дней лечения гастростому нормально не осматривали. Прибор достали лишь за два часа до выписки – когда в области гастростомы уже образовалось сквозное отверстие, через которое вытекало все, что попадало в желудок.

Вернувшись в Киев, они столкнулись с резким ухудшением состояния отца. У него начали отказывать почки, появились раны во рту. На сообщения об этом, утверждает Кристина, помощница врача Белоцерковской ответила: "Сегодня выходной, набирайте в понедельник".

Женщина рассказывает, что пыталась выяснить, что давали отцу для печени, для почек, на что услышала от врача: "Зачем вы задаете такие вопросы?".

Кристина убеждена, что в ситуации, когда даже в киевских клиниках отказывались от такой химиотерапии на этой стадии, назначение агрессивного курса в "Одрексе" было грубой врачебной ошибкой. Семья заплатила более 250 тысяч гривен, но спасти отца не удалось. Он умер.

Лилия Подоляк

Киев