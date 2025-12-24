"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдера

Сайт StopOdrex, созданный родственниками умерших пациентов и людьми, пострадавшими от лечения в одесской частной клинике "Одрекс", возобновил свою работу после временной блокировки. Об этом сообщила соучредитель платформы Кристина Тоткайло, сообщает УНН.

Сайт StopOdrex снова доступен и продолжает принимать обращения – как открыто, так и анонимно. И как пишет Кристина, количество этих обращений и новых историй от бывших пациентов клиники и семей умерших в Odrex увеличивается каждый день.

Мы продолжаем собирать реальные истории и жалобы людей, пострадавших от действий одесской клиники "Одрекс". Пишите нам свои истории – открыто или анонимно. Каждый голос важен. Каждая история важна. Не дадим закрыть нам рты! - написала в Facebook Кристина Тоткайло.

Кроме того, после ее публичного поста о ситуации с блокировкой сайта с Кристиной напрямую связались представители хостинг-провайдера HOSTiQ.

Они объяснили, что техническая блокировка домена была осуществлена не по решению HOSTiQ, а на уровне следующей инфраструктурной инстанции – доменного провайдера. В то же время компания HOSTiQ выразила соболезнования пострадавшим и предложила платформе StopOdrex поддержку в виде услуг хостинга.

Однако, как подчеркнула Тоткайло, принципиальным остается другое: блокировка сайта с историями и жалобами людей произошла именно после обращения компании DIM MEDICINE LLC – правообладателя торговой марки. Этот факт, по ее словам, подтвержден в ответе хостинг-провайдера.

То есть причина блокировки не исчезла и не изменилась. Это была попытка остановить работу платформы, где родственники погибших и пострадавшие пациенты открыто говорят о своем опыте лечения. Формально – через процедуры. Фактически – через содержание и неудобную для клиники правду - подчеркнула она.

Активисты подчеркивают: StopOdrex является некоммерческой и неполитической инициативой, созданной для публичного фиксирования историй пациентов, взаимной поддержки и мониторинга хода уголовных производств в рамках так называемого "Дела Odrex".

Напомним

В августе 2024 года Кристина Тоткайло узнала, что у ее отца рак. Семья живет в Киеве, поэтому сначала они обратились в больницу "Феофания". Консилиум врачей, по словам Кристины, решил, что агрессивная химиотерапия в случае ее отца слишком опасна и не должна проводиться до радикального хирургического вмешательства.

На консилиуме присутствовал хирург Игорь Белоцерковский. Кристина рассказывает, что он лично предложил вариант лечения в одесской клинике "Одрекс", где работает его жена – онколог Марина Белоцерковская. Именно там, по его словам, отцу Кристины должны были спасти гортань и голос.

Это моя жена. Она квалифицированный врач. Езжай. Он звонит ей и спрашивает, может ли она взять такого пациента. Она отвечает: "да, без проблем, могу". Но перед тем, как ехать, нужно оплатить консультацию, не консультируясь. Я спросила: как так, я же могу приехать и проконсультироваться на месте? Он говорит: нет, это нужно делать заранее, платить нужно за воздух. Именно так мне и сказали - вспоминает Кристина.

Уже тогда у женщины возникли сомнения, однако, по ее словам, когда речь идет о жизни близкого человека – ты цепляешься за малейший шанс.

В "Одрексе", по словам Кристины, пообещали "вытащить" отца: назначили пятидневный курс химиотерапии и запланировали второй. Мужчине установили гастростому (систему для питания, которая должна была требовать постоянного ухода ред.). Кристина просила проверять и менять повязки, но, как говорит, врачи ее не услышали: за пять дней лечения гастростому нормально не осматривали. Прибор достали лишь за два часа до выписки – когда в области гастростомы уже образовалось сквозное отверстие, через которое вытекало все, что попадало в желудок.

Вернувшись в Киев, они столкнулись с резким ухудшением состояния отца. У него начали отказывать почки, появились раны во рту. На сообщения об этом, утверждает Кристина, помощница врача Белоцерковской ответила: "Сегодня выходной, набирайте в понедельник".

Женщина рассказывает, что пыталась выяснить, что давали отцу для печени, для почек, на что услышала от врача: "Зачем вы задаете такие вопросы?".

Кристина убеждена, что в ситуации, когда даже в киевских клиниках отказывались от такой химиотерапии на этой стадии, назначение агрессивного курса в "Одрексе" было грубой врачебной ошибкой. Семья заплатила более 250 тысяч гривен, но спасти отца не удалось. Он умер.