Норвегия не планирует выходить из Оттавской конвенции и критикует Финляндию за намерение сделать это. У Норвегии современная
система обороны, поэтому она не беспокоится об изменениях.
Финляндия намерена выйти из Оттавской конвенции о запрещении мин, чтобы гибко реагировать на изменения в сфере безопасности. Также
страна планирует увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году.
Владимир Зеленский провел встречу с Петтери Орпо, где обсудили оборонную поддержку Украины, в частности усиление ПВО, артиллерию и
инвестиции в производство оружия.
Владимир Зеленский прибыл в Финляндию для встречи с президентом Стуббом. Обсудят поддержку Украины и шаги для прекращения
российской агрессии.