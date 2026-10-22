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The Economist

Украина и Финляндия подписали 7 соглашений на 300 млн евро — детали нового пакета поддержки

Киев • УНН

 • 1400 просмотра

Украина и Финляндия подписали семь соглашений на 300 млн евро. Пакет усилит оборону, спутниковые возможности, логистику и энергетику.

Украина и Финляндия подписали 7 соглашений на 300 млн евро — детали нового пакета поддержки

Украина и Финляндия заключили семь новых соглашений на общую сумму 300 миллионов евро, которые предусматривают усиление обороны, энергетики и логистики. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Сегодня у нас продолжение нашей работы с Финляндией — очень содержательное. Предметно работаем с правительством Финляндии — с господином премьер-министром Петтери Орпо. Благодарю за это сотрудничество и такой уровень отношений между нашими странами. Есть новый пакет поддержки для Украины от Финляндии, и дополнительно — соглашения, которые расширяют наши возможности для сотрудничества. Подписаны семь документов, общий объем сегодняшних договоренностей — 300 миллионов евро", — отметил глава государства.

По словам Зеленского, отдельное внимание во время переговоров уделили укреплению украинской обороны благодаря финским спутниковым технологиям.

"Договорились, что будем использовать больше спутниковых возможностей Финляндии. Это важно для нашей обороны, для устойчивости Украины. Договорились об этом с Nokia и ICEYE", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, финская сторона поможет Украине защитить ключевые объекты инфраструктуры, которые остаются приоритетными целями для российских атак.

"Благодарю за готовность поддержать нашу логистику и энергетику — это ключевые мишени для России сейчас, и то, что у нас будет больше локомотивов, больше энергетического оборудования и средств для защиты энергетики, — это действительно поддержит", — подытожил Президент.

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Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
ICEYE
Петтери Орпо
Финляндия
Владимир Зеленский
Украина