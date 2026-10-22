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Financial Times

Остановка по линии фронта — это уже предел компромисса для Украины: Зеленский о призывах Трампа

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

Зеленский заявил, что прекращение огня и переговоры являются пределом компромисса Украины после военных преступлений России. Он призвал Трампа давить на Путина.

Остановка по линии фронта — это уже предел компромисса для Украины: Зеленский о призывах Трампа

Согласие на прекращение огня и остановку по линии фронта является высшим пределом компромисса, на который может пойти Украина после всех совершённых Россией военных преступлений. Об этом в Telegram заявил Владимир Зеленский, реагируя на призывы Дональда Трампа, пишет УНН.

Детали

"Когда президент Трамп говорит: "Нужно найти компромисс", мы живём с этим. Прекратить огонь и сесть за стол переговоров — это большой компромисс", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что после совершённых военных преступлений прощение невозможно, а простая остановка на текущих позициях уже является крайней уступкой со стороны украинского общества.

"Никто же не может проникнуть в душу всех людей, чьи дети были замучены. И вы не можете заставить людей простить. А как вы заставите? Пытали их ребёнка. Как вы простите? Невозможно. Я очень хочу, чтобы была справедливость. Я просто очень хочу. Я знаю, что многим людям вырвали сердце и нового сердца не будет. Поэтому и говорим, что прекращение огня — единственный шаг. Потому что ненависть у людей никуда не денется. Нужны время и справедливость. И поэтому это большой компромисс. Я много раз пытался сказать президенту Соединённых Штатов: "Поймите нас. Это большой компромисс — просто остановиться там, где мы стоим"", — отметил глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что Вашингтон располагает рычагами для принуждения Кремля к переговорному процессу.

"Трамп может очень просто посадить Путина за стол переговоров. Так же, как президент Трамп говорит обо мне, он должен начать такую риторику в отношении Путина", — подытожил президент.

Россия усилила атаки кассетными баллистическими ракетами и продолжает уничтожать энергетику Украины — Зеленский22.10.26, 16:44 • 8760 просмотров

Ольга Розгон

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