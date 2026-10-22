Зупинка по лінії фронту - це вже межа компромісу для України: Зеленський про заклики Трампа

Згода на припинення вогню та зупинку по лінії фронту є найвищою межею компромісу, на яку може піти Україна після всіх скоєних Росією воєнних злочинів. Про це у Telegram заявив Володимир Зеленський, реагуючи на заклики Дональда Трампа, пише УНН.

Деталі

"Коли Президент Трамп каже: "Треба знайти компроміс", ми живемо з цим. Припинення вогню і сідати за стіл перемовин – це великий компроміс", — наголосив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що після скоєних воєнних злочинів пробачення неможливе, а проста зупинка на поточних позиціях уже є крайньою поступкою з боку українського суспільства.

"Ніхто ж не може влізти в душу всім людям, діти яких були закатовані. І ви не можете змусити людей пробачити. А як ви змусите? Катували їхню дитину. Як ви пробачите? Неможливо. Я дуже хочу, щоб була справедливість. Я просто дуже хочу. Я знаю, що багатьом людям вирвали серце і нового серця не буде. Тому і кажемо, що припинення вогню – єдиний крок. Бо у людей ненависть нікуди не дінеться. Потрібен час і справедливість. І тому це великий компроміс. Я пробував багато разів сказати Президенту Сполучених Штатів: "Зрозумійте нас. Це великий компроміс – просто стати, де ми стоїмо"", — зауважив Глава держави.

Водночас Зеленський зазначив, що Вашингтон має важелі для примусу Кремля до переговорного процесу.

"Трамп може дуже просто посадити Путіна за стіл перемовин. Так, як Президент Трамп говорить про мене, він повинен почати таку риторику про Путіна", — підсумував Президент.

росія посилила атаки касетною балістикою та продовжує нищити енергетику України - Зеленський