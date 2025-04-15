Володимир Зеленський повідомив про підготовку з партнерами безпекового контингенту, який підтримуватиме мир після війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо цього контингенту.
Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня, щоб протистояти параду перемоги путіна в Москві. Зеленський готовий прийняти лідерів "Коаліції охочих" для гарантій безпеки.
В Туреччині відбудеться технічна зустріч за участю України та партнерів для створення морського компонента «коаліції охочих». рф у зустрічі не бере участі.
В МЗС України спростували інформацію про зустріч з росією в Анкарі 15-16 квітня. Раніше турецькі ЗМІ повідомляли про переговори щодо безпеки в Чорному морі.
В Анкарі відбудеться зустріч військових представників іноземних держав для обговорення військово-морських планів у Чорному морі. Російських офіційних осіб серед учасників не буде.
Глава МЗС України Андрій Сибіга спростував інформацію про перемовини з росією 15-16 квітня в Анкарі. Він ініціюватиме розмову з держсекретарем США щодо удару по Сумах.
В Анкарі 15-16 квітня делегації України та росії обговорять безпеку судноплавства в Чорному морі. Українська сторона наполягає на припиненні вогню по портах.
13 квітня відзначають Вербну неділю, Міжнародний день поцілунків, День гри "Ерудит" і вшановують пам’ять святого Артемона. Віряни несуть до храму вербові гілки та вітають один одного.
Туреччина переживає один із найсильніших періодів похолодання з 2014 року. Різке зниження температури до -15°C завдало шкоди посівам, що може призвести до зростання цін на продукти.
Гамбія призначила послом в Україні дипломата з Туреччини, а не з росії. Сибіга наголосив на важливості підтримки Африки у досягненні справедливого миру.
У БЕБ презентували контакт-центр для правовласників. Він допоможе швидше реагувати на обіг підроблених товарів. З початку року вилучено контрафакту на понад 480 млн грн.
Андрій Сибіга та Алі Мохамед Омар підписали протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Сомалі. Також Україна надала допомогу Сомалі в рамках програми "Зерно з України".
Українська збірна, представлена 30 спортсменами, змагається на чемпіонаті Європи в Словаччині. 10 українок вже пробилися до фіналів змагань.
Велика Британія та Франція планують посилити військову підтримку України. Зокрема, розглядаються гарантії безпеки та відновлення Збройних Сил України.
У Чечні кадирівці вбили 17-річного підлітка, який напав на поліцейських. Його тіло виставили на площі, куди зігнали бюджетників і школярів.
Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.
У березні 2025 року експорт агропродукції становив 58% від усього експорту України, досягнувши 2,1 млрд доларів. Найбільше експортували кукурудзу та соняшникову олію, збільшився експорт продуктів переробки.
Олексій Крутих виграв турнір M25 в Анталії, перемігши узбекистанця у фіналі. Вадим Урсу став чемпіоном турніру M15 у Шарм-еш-Шейху, здолавши британця у трьох сетах.
Німеччина тимчасово припинила прийом біженців за програмою ООН через переговори щодо нової коаліції. У 2024-2025 роках країна зобов'язалася прийняти 13 100 біженців.
За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.
Віктор Понта заявив, що припинить експорт українського зерна через порти Румунії, щоб захистити місцевих фермерів. Він також планує збільшити витрати на оборону та підтримати Молдову у разі агресії.
Туреччина припиняє експорт лимонів, зокрема в Україну, з 8 квітня через несприятливу погоду та заморозки. Це рішення спрямоване на підтримку внутрішнього ринку та цін.
Хакан Фідан заявив, що будь-яка мирна угода між Україною та росією буде краще, ніж смерті. Туреччина підтримує ініціативу США щодо припинення війни.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що його країна буде одним із гарантів безпеки для України.
В США перед Великоднем рекордно зросли ціни на яйця через пташиний грип. Через це американці почали шукати альтернативи, фарбуючи картоплю та інші продукти.
У березні світові ціни на олію та масло зросли через скорочення виробництва та високий попит. Індекс цін на продовольство ФАО перевищив торішній показник на 6,9%.
У готелі в районі Мармарису сталася пожежа, шестеро людей отруїлися димом. Всіх 680 мешканців евакуювали та розмістили в інших готелях.
У Коджаелі 648 людей госпіталізували після вживання донер-кебабу. Двох власників бізнесу заарештовано, а заклад опечатано через невідповідність продукції харчовим нормам.
Українська збірна посіла друге місце, виборовши 7 золотих, 9 срібних та 6 бронзових медалей на чемпіонаті Європи у Фінляндії. Найбільше відзначились Людмила Даниліна та Руслана Муравська.
Рада Європи направить місію до Туреччини через арешт мера Стамбула, який викликає занепокоєння щодо демократії в країні. З 2016 року в Туреччині звільнено 150 мерів, часто замінених ставлениками уряду.