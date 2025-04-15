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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 5680 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 5084 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 8442 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30830 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161402 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139463 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142197 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136382 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136168 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196739 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Цього тижня: Зеленський анонсував зустрічі щодо безпекового контингенту

Володимир Зеленський повідомив про підготовку з партнерами безпекового контингенту, який підтримуватиме мир після війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо цього контингенту.

Війна • 14 квітня, 18:41 • 5366 перегляди

Сила дипломатії проти військового параду кремля: європейських чиновників запрошують до Києва на 9 травня

Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня, щоб протистояти параду перемоги путіна в Москві. Зеленський готовий прийняти лідерів "Коаліції охочих" для гарантій безпеки.

Політика • 14 квітня, 12:25 • 7464 перегляди
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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

В Туреччині відбудеться технічна зустріч за участю України та партнерів для створення морського компонента «коаліції охочих». рф у зустрічі не бере участі.

Політика • 14 квітня, 08:15 • 76897 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

В МЗС України спростували інформацію про зустріч з росією в Анкарі 15-16 квітня. Раніше турецькі ЗМІ повідомляли про переговори щодо безпеки в Чорному морі.

Війна • 14 квітня, 07:56 • 95872 перегляди

У Туреччині обговорять безпеку Чорного моря, представників росії не очікують

В Анкарі відбудеться зустріч військових представників іноземних держав для обговорення військово-морських планів у Чорному морі. Російських офіційних осіб серед учасників не буде.

Війна • 14 квітня, 05:35 • 3798 перегляди

Інформація про переговори України та росії в Анкарі є фейком - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга спростував інформацію про перемовини з росією 15-16 квітня в Анкарі. Він ініціюватиме розмову з держсекретарем США щодо удару по Сумах.

Війна • 13 квітня, 20:10 • 4886 перегляди

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

В Анкарі 15-16 квітня делегації України та росії обговорять безпеку судноплавства в Чорному морі. Українська сторона наполягає на припиненні вогню по портах.

Війна • 13 квітня, 12:53 • 8000 перегляди

Вербна неділя, День гри "Ерудит", Міжнародний день поцілунків: що можна відзначити 13 квітня

13 квітня відзначають Вербну неділю, Міжнародний день поцілунків, День гри "Ерудит" і вшановують пам’ять святого Артемона. Віряни несуть до храму вербові гілки та вітають один одного.

Суспільство • 13 квітня, 03:30 • 4153 перегляди

У Туреччині найсильніші морози з 2014 року пошкодили посіви

Туреччина переживає один із найсильніших періодів похолодання з 2014 року. Різке зниження температури до -15°C завдало шкоди посівам, що може призвести до зростання цін на продукти.

Новини Світу • 12 квітня, 23:18 • 4665 перегляди

Гамбія призначила послом за сумісництвом в Україні дипломата, акредитованого в Анкарі, а не в москві – Сибіг

Гамбія призначила послом в Україні дипломата з Туреччини, а не з росії. Сибіга наголосив на важливості підтримки Африки у досягненні справедливого миру.

Політика • 11 квітня, 22:11 • 3883 перегляди

Контакт-центр з питань захисту інтелектуальної власності допоможе БЕБ швидше реагувати на обіг підроблених товарів - Олександр Ткачук

У БЕБ презентували контакт-центр для правовласників. Він допоможе швидше реагувати на обіг підроблених товарів. З початку року вилучено контрафакту на понад 480 млн грн.

Економіка • 11 квітня, 11:45 • 6352 перегляди

Україна та Сомалі встановили дипломатичні відносини

Андрій Сибіга та Алі Мохамед Омар підписали протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Сомалі. Також Україна надала допомогу Сомалі в рамках програми "Зерно з України".

Політика • 11 квітня, 10:56 • 3767 перегляди

Українська збірна змагається за золоті нагороди на чемпіонаті Європи з боротьби в Словаччині

Українська збірна, представлена 30 спортсменами, змагається на чемпіонаті Європи в Словаччині. 10 українок вже пробилися до фіналів змагань.

Спорт • 11 квітня, 07:39 • 3653 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

Велика Британія та Франція планують посилити військову підтримку України. Зокрема, розглядаються гарантії безпеки та відновлення Збройних Сил України.

Війна • 10 квітня, 23:43 • 28500 перегляди

У Чечні кадирівці виставили тіло вбитого підлітка на показ - росЗМІ

У Чечні кадирівці вбили 17-річного підлітка, який напав на поліцейських. Його тіло виставили на площі, куди зігнали бюджетників і школярів.

Новини Світу • 10 квітня, 09:56 • 10890 перегляди

"Важливо бачити на власні очі": Сибіга показав іноземним дипломатам наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.

Війна • 9 квітня, 12:47 • 9148 перегляди

Агросектор забезпечив понад половину експорту України у березні: основні товари та партнери

У березні 2025 року експорт агропродукції становив 58% від усього експорту України, досягнувши 2,1 млрд доларів. Найбільше експортували кукурудзу та соняшникову олію, збільшився експорт продуктів переробки.

Економіка • 9 квітня, 09:25 • 6169 перегляди

Українці здобули перемоги на тенісних турнірах в Анталії та Єгипті

Олексій Крутих виграв турнір M25 в Анталії, перемігши узбекистанця у фіналі. Вадим Урсу став чемпіоном турніру M15 у Шарм-еш-Шейху, здолавши британця у трьох сетах.

Спорт • 9 квітня, 01:57 • 73043 перегляди

Німеччина призупинила прийом біженців за програмою переселення ООН

Німеччина тимчасово припинила прийом біженців за програмою ООН через переговори щодо нової коаліції. У 2024-2025 роках країна зобов'язалася прийняти 13 100 біженців.

Новини Світу • 8 квітня, 13:45 • 7146 перегляди

Березень цього року став найтеплішим в Європі за всю історію спостережень - дослідження

За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.

Суспільство • 8 квітня, 09:22 • 9413 перегляди

Кандидат у президенти Румунії Понта обіцяє припинити експорт зерна з України - Reuters

Віктор Понта заявив, що припинить експорт українського зерна через порти Румунії, щоб захистити місцевих фермерів. Він також планує збільшити витрати на оборону та підтримати Молдову у разі агресії.

Політика • 7 квітня, 19:11 • 10207 перегляди

Туреччина призупиняє вивезення лимонів за кордон

Туреччина припиняє експорт лимонів, зокрема в Україну, з 8 квітня через несприятливу погоду та заморозки. Це рішення спрямоване на підтримку внутрішнього ринку та цін.

Економіка • 7 квітня, 10:48 • 8935 перегляди

Глава МЗС Туреччини: Мирна угода між Україною та рф краща за смерті та руйнування

Хакан Фідан заявив, що будь-яка мирна угода між Україною та росією буде краще, ніж смерті. Туреччина підтримує ініціативу США щодо припинення війни.

Війна • 4 квітня, 21:05 • 11749 перегляди

Ердоган підтвердив, що Туреччина буде серед гарантерів безпеки для України – Зеленський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що його країна буде одним із гарантів безпеки для України.

Політика • 4 квітня, 19:11 • 9029 перегляди

Яйця у США перед Великоднем так подорожчали, що американці фарбують картоплю

В США перед Великоднем рекордно зросли ціни на яйця через пташиний грип. Через це американці почали шукати альтернативи, фарбуючи картоплю та інші продукти.

Економіка • 4 квітня, 13:48 • 109416 перегляди

Світові ціни на рослинну олію і масло у березні різко злетіли - ФАО

У березні світові ціни на олію та масло зросли через скорочення виробництва та високий попит. Індекс цін на продовольство ФАО перевищив торішній показник на 6,9%.

Економіка • 4 квітня, 12:35 • 9876 перегляди

У п'ятизірковому готелі поблизу турецького курорту Мармарис сталася пожежа

У готелі в районі Мармарису сталася пожежа, шестеро людей отруїлися димом. Всіх 680 мешканців евакуювали та розмістили в інших готелях.

Новини Світу • 4 квітня, 09:51 • 10736 перегляди

У Туреччині 648 людей отруїлися донер-кебабом

У Коджаелі 648 людей госпіталізували після вживання донер-кебабу. Двох власників бізнесу заарештовано, а заклад опечатано через невідповідність продукції харчовим нормам.

Новини Світу • 4 квітня, 05:35 • 5713 перегляди

Українські параатлети вибороли 22 медалі на чемпіонаті Європи у Фінляндії

Українська збірна посіла друге місце, виборовши 7 золотих, 9 срібних та 6 бронзових медалей на чемпіонаті Європи у Фінляндії. Найбільше відзначились Людмила Даниліна та Руслана Муравська.

Спорт • 3 квітня, 00:02 • 7534 перегляди

Рада Європи стурбована арештом мера Стамбула: заплановано спецмісію до Туреччини щодо питань демократії

Рада Європи направить місію до Туреччини через арешт мера Стамбула, який викликає занепокоєння щодо демократії в країні. З 2016 року в Туреччині звільнено 150 мерів, часто замінених ставлениками уряду.

Новини Світу • 2 квітня, 16:05 • 14386 перегляди