Зеленський прибув до Стамбула на переговори з Ердоганом 31 жовтня 2026

$45.530.0650.680.09
ukenru
11:30 • 6950 перегляди
Fire Point не робитиме нових крилатих ракет, бо "Фламінго" достатньо: Штілерман в ефірі марафону пояснив заяву ТерехVideo
10:55 • 10577 перегляди
"Невдовзі будемо вдома": Лубінець показав перші кадри з евакуйованими з ОлешокVideo
10:18 • 11296 перегляди
Fire Point вже виготовляє зброю, якій для ударів по рф не потрібен Starlink - Ірина ТерехVideo
08:23 • 13834 перегляди
Літаки з евакуйованими з Олешок прибули до білорусі - Арахамія
06:39 • 13426 перегляди
Кожен другий запущений рф дрон реактивний: скільки знищили за ніч
31 жовтня, 03:25 • 65890 перегляди
Усик повертається у крузервейт у 2027 році заради абсолюту - менеджер
31 жовтня, 01:22 • 90088 перегляди
Протести біля Конституційного трибуналу Польщі набирають обертів - у Навроцького заявляють про спробу державного переворотуVideo
30 жовтня, 23:49 • 33932 перегляди
"Сильне рішення": Зеленський закликав США прискорити передачу Україні 500 ракет для Patriot
30 жовтня, 23:18 • 29358 перегляди
росія атакувала Харків реактивними "шахедами": є влучання у трьох районах
30 жовтня, 22:16 • 28482 перегляди
Три удари в один обʼєкт критичної інфраструктури: частина Києва без води та електрики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярнi новини
На Хмельниччині в автомобілі, піднятому з річки, знайшли тіла трьох дітейPhoto31 жовтня, 02:43 • 24187 перегляди
Навроцький попри опір увійшов до будівлі Конституційного трибуналу ПольщіVideo31 жовтня, 02:56 • 23014 перегляди
Удар по Харкову пошкодив 10 будинків, постраждали троє людей31 жовтня, 04:30 • 15477 перегляди
Десятки тисяч італійців протестували проти цін і військових витратPhotoVideo31 жовтня, 05:18 • 8900 перегляди
Spotify готує ШІ-сервіс для реміксів і каверів - FT31 жовтня, 06:10 • 17526 перегляди
Публікації
Сподіваємося пройти зиму без критичних ситуацій - у Мінінфраструктури розповіли, як підготували КиївщинуPhoto12:00 • 1994 перегляди
Топ-10 рослин, які захищають оселі від негативу та невдач09:59 • 7328 перегляди
Усі сім фіналістів «Автомобіля року 2027» виявилися електрокарамиPhoto30 жовтня, 17:27 • 39943 перегляди
Від найпотужнішого флоту до “роззброєння за газ” - як Україна втрачала стратегічну авіаціюPhotoVideo
Ексклюзив
30 жовтня, 14:03 • 49241 перегляди
Розірвання шлюбу: що необхідно врахувати до звернення до суду
Ексклюзив
30 жовтня, 09:52 • 52588 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Давид Арахамія
Кароль Навроцький
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Варшава
Польща
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Із нової Call of Duty після критики виріжуть кадри трагедії в Сеулі10:28 • 3132 перегляди
Кейн - 9-й, Мбаппе навіть не у топ-10: як Україна голосувала за "Золотий м'яч-2026"09:00 • 5464 перегляди
iPhone Duo за $1999 у центрі уваги через тріщини за кілька днів після релізу - чи є реакція Apple07:24 • 6560 перегляди
Spotify готує ШІ-сервіс для реміксів і каверів - FT31 жовтня, 06:10 • 17570 перегляди
Кіноновинки тижня: сім прем’єр, які варто побачити на великому екраніVideo30 жовтня, 19:30 • 30885 перегляди
Актуальне
Опалення
Фільм
MIM-104 Patriot
Нептун (крилата ракета)
БМ-27 «Ураган»

Зеленський прибув до Стамбула на переговори з Ердоганом 31 жовтня 2026

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Президент України прибув до Стамбула для переговорів із Реджепом Ердоганом і зустрічі з патріархом Варфоломієм. Обговорять Чорне море.

Зеленський прибув до Стамбула на переговори з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський прибув до турецького стамбула на переговори. Заплановано зустріч з турецьким колегою Реджепом Тапом Ердоганом, Вселенським Патріархом Варфоломієм, повідомив Глава держави 31 жовтня, пише УНН.

Прибули з командою до Стамбула. Попереду важливі перемовини з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Працюємо для зміцнення захисту наших людей, міждержавного партнерства з Туреччиною та реальних дипломатичних перспектив. Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі. Також запланована зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Дякую всім, хто з Україною

- написав Зеленський у соцмережах.

Зеленський 31 жовтня відвідає Туреччину - офіс Ердогана30.10.26, 16:55 • 29244 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Стамбул
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна