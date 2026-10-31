Зеленський прибув до Стамбула на переговори з Ердоганом 31 жовтня 2026

Президент України Володимир Зеленський прибув до турецького стамбула на переговори. Заплановано зустріч з турецьким колегою Реджепом Тапом Ердоганом, Вселенським Патріархом Варфоломієм, повідомив Глава держави 31 жовтня, пише УНН.

Прибули з командою до Стамбула. Попереду важливі перемовини з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Працюємо для зміцнення захисту наших людей, міждержавного партнерства з Туреччиною та реальних дипломатичних перспектив. Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі. Також запланована зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Дякую всім, хто з Україною