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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 3102 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 6324 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30013 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160692 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138968 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141809 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136253 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136041 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196720 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77731 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Спецпосланець Трампа, Стів Віткофф, зустрінеться з путіним для обговорення припинення вогню в Україні. Трамп погрожує новими санкціями проти росії, якщо прогресу не буде досягнуто.

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США та росія домовились про банківські послуги для своїх дипмісій

Делегації США та росії в Стамбулі домовились про стабільність банківських послуг для дипмісій. США стурбовані забороною найму місцевого персоналу посольством США в москві.

Новини Світу • 10 квітня, 15:38 • 11775 перегляди

У Стамбулі завершились переговори США та росії, що тривали майже шість годин - росЗМІ

Переговори між представниками США і росії завершилися в Стамбулі, вони тривали майже шість годин у закритому форматі. рф планувала обговорити авіасполучення та дипвласність.

Політика • 10 квітня, 13:12 • 9394 перегляди

У Стамбулі стартував новий раунд переговорів між рф та США

росія та США проводять другий раунд консультацій у Стамбулі для нормалізації роботи дипмісій. Російська сторона планує порушити питання відновлення авіасполучення.

Новини Світу • 10 квітня, 07:19 • 9310 перегляди

Відновлення прямого авіасполучення і не тільки: про що представники рф планують говорити з американською делегацією в Стамбулі

На зустрічі в Стамбулі росія планує підняти питання відновлення авіасполучення з США. Також обговорять банківське обслуговування дипмісій та візи для дипломатів.

Політика • 9 квітня, 13:56 • 7924 перегляди

Держдеп: Україна не на порядку денному зустрічі США-росія у Стамбулі

Представники США та росії зустрінуться в Стамбулі для обговорення двосторонніх місій. Питання України не будуть розглядатися, зустріч зосереджена на роботі посольств.

Політика • 9 квітня, 10:12 • 9600 перегляди

У кремлі анонсували нові переговори між рф та США на 10 квітня "за лінією мзс"

пєсков анонсував нові перемовини між рф і США на рівні зовнішньополітичних відомств. Зустріч відбудеться 10 квітня в Стамбулі, але інші деталі поки невідомі.

Політика • 8 квітня, 11:29 • 7774 перегляди

Рада Європи стурбована арештом мера Стамбула: заплановано спецмісію до Туреччини щодо питань демократії

Рада Європи направить місію до Туреччини через арешт мера Стамбула, який викликає занепокоєння щодо демократії в країні. З 2016 року в Туреччині звільнено 150 мерів, часто замінених ставлениками уряду.

Новини Світу • 2 квітня, 16:05 • 14386 перегляди

У Туреччині продовжуються протести після арешту мера Стамбула: що кажуть влада і опозиція

Влада засудила заклики до бойкоту, організовані опозицією після арешту мера Стамбула. Міністр торгівлі назвав це спробою підірвати економічну стабільність країни.

Політика • 2 квітня, 10:33 • 15003 перегляди

В Стамбулі обрали тимчасового мера після ув’язнення Імамоглу, протести розширюються

Муніципальна рада Стамбула обрала тимчасового мера після ув'язнення Екрема Імамоглу. Влада США висловила стурбованість арештом та масовими протестами в Туреччині.

Новини Світу • 27 березня, 07:31 • 31616 перегляди

"Рух насильства": Ердоган звинуватив опозицію через масові протести проти арешту Імамоглу

Президент Туреччини заявив, що CHP спровокувала насильство під час протестів через арешт мера Стамбула. Він пообіцяв притягнути їх до відповідальності за поранення поліцейських.

Політика • 25 березня, 02:47 • 20171 перегляди

Влада Туреччини затримала 1133 особи через протести на підтримку мера Стамбула

Під час протестів проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу, затримано 1133 особи, включно з десятьма журналістами. Влада заявляє про 123 постраждалих поліцейських.

Новини Світу • 24 березня, 14:08 • 9689 перегляди

Соцмережа X заблокувала акаунти опозиції в Туреччині

Соціальна мережа X Ілона Маска призупинила дію опозиційних акаунтів в Туреччині через масові заворушення. Протести почалися після арешту мера Стамбула, головного опонента Ердогана.

Новини Світу • 24 березня, 01:23 • 42087 перегляди

Мер Стамбула після арешту закликав турків до масових протестів

Екрем Імамоглу закликав громадян Туреччини вийти на вулиці, щоб боротися за свої права після арешту. Він назвав судовий процес "позасудовою стратою" та закликав захищати майбутнє країни.

Новини Світу • 23 березня, 15:15 • 95222 перегляди

У Туреччині затримано понад 340 людей через протести на підтримку головного суперника Ердогана

У Туреччині відбулися найбільші за останні десять років вуличні протести, після арешту опозиційного мера Стамбула. Міністр заявив про арешт понад 340 протестувальників.

Новини Світу • 22 березня, 11:15 • 32210 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

Від драми до детективу: добірка захопливих турецьких серіалів для незабутнього дозвілля. Відкрийте для себе нові історії!

Суспільство • 21 березня, 18:19 • 469989 перегляди

У Туреччині затримали 37 людей через публікації в соцмережах про затриманого мера Стамбула

Влада Туреччини затримала 37 осіб через публікації в соцмережах про затримання Екрема Імамоглу. Їх звинувачують у розпалюванні ненависті та злочинності щодо влади.

Новини Світу • 20 березня, 10:52 • 12872 перегляди

У Туреччині масові протести через затримання мера Стамбула - опозиціонера Екрема Імамоглу

Студенти по всій Туреччині вийшли на протести через арешт Екрема Імамоглу - головного політичного суперника президента Ердогана. Його звинувачують у корупції та допомозі терористам, що викликало обурення опозиції.

Новини Світу • 19 березня, 14:06 • 16454 перегляди

Влада Туреччини затримала головного суперника Ердогана

Мера Стамбула Екрема Імамоглу затримали за звинуваченнями, включаючи корупцію та допомогу терористам. Опозиція назвала це спробою перевороту проти майбутнього президента.

Новини Світу • 19 березня, 07:42 • 14150 перегляди

Супернику Ердогана Імамоглу заборонили балотуватися на виборах у Туреччині

Стамбульський університет скасував науковий ступінь мера Стамбула Екрема Імамоглу через порушення. Тепер політик не може балотуватися в президенти, але він оскаржуватиме це рішення.

Новини Світу • 18 березня, 19:20 • 24297 перегляди

У кремлі назвали час розмови путіна і Трампа

пєсков підтвердив, що розмова путіна з Трампом відбудеться з 16 по 18 годину за московським часом.

Війна • 18 березня, 09:11 • 28077 перегляди

росія запропонувала США відновити пряме авіасполучення

У Стамбулі відбулися російсько-американські консультації щодо роботи дипломатичних представництв. росія запропонувала відновити пряме авіасполучення та обговорила повернення шести об'єктів нерухомості в США.

Політика • 28 лютого, 11:30 • 23349 перегляди

США та рф домовились про нову зустріч після переговорів у Стамбулі

У Стамбулі відбулися 6,5-годинні переговори між делегаціями США та РФ щодо діяльності дипломатичних місій. Сторони визначили конкретні кроки для стабілізації роботи посольств та домовились про наступну зустріч.

Політика • 28 лютого, 07:23 • 24878 перегляди

У Стамбулі завершилися 6,5-годинні переговори між США та рф

У Стамбулі завершилися 6,5-годинні переговори між делегаціями РФ та США щодо роботи посольств. Зустріч пройшла в резиденції генконсула США без коментарів для преси.

Політика • 27 лютого, 13:57 • 37679 перегляди

США та рф розпочали нові переговори у Стамбулі

У резиденції американського генконсула в Стамбулі стартували переговори між представниками США та рф. Зустріч присвячена обговоренню проблем роботи посольств двох країн.

Війна • 27 лютого, 07:19 • 124379 перегляди

москва анонсувала нову зустріч з США на 27 лютого у Стамбулі

Лавров анонсував зустріч представників РФ та США 27 лютого в Стамбулі щодо роботи дипломатичних представництв. Це відбувається після нещодавніх переговорів у Саудівській Аравії.

Політика • 26 лютого, 10:44 • 22092 перегляди

У рф назвали умови припинення агресії проти України

Глава МЗС рф лавров заявив, що росія припинить бойові дії лише після досягнення "твердих" домовленостей. Він відкинув варіант негайного припинення вогню без конкретних угод.

Війна • 24 лютого, 09:17 • 66896 перегляди

Туреччина підтримує дипломатичну ціль, яку розпочав Трамп для швидкого завершення війни шляхом перемовин - Ердоган

Президент Туреччини заявив про підтримку дипломатичної ініціативи США щодо завершення війни шляхом переговорів. Ердоган наголосив, що Туреччина готова стати приймаючою стороною для переговорів між Україною, РФ та США.

Війна • 18 лютого, 14:59 • 30971 перегляди

Степаненко підписав контракт із турецьким "Еюпспором"

Тарас Степаненко, який нещодавно покинув "Шахтар", уклав контракт з "Еюпспором" до літа 2026 року. Турецький клуб, який наразі посідає 4-те місце в Суперлізі, очікує від досвідченого українця значного внеску в розвиток команди.

Спорт • 31 січня, 15:43 • 27951 перегляди

Туреччина закриває тисячі готелів

Міністерство культури і туризму Туреччини планує закрити 17% готелів країни через невідповідність вимогам. Найбільше закриттів торкнеться Стамбула - 767 об'єктів, Ізміра - 515 та Сакар'ї - 499.

Новини Світу • 30 січня, 21:04 • 69446 перегляди