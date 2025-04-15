Спецпосланець Трампа, Стів Віткофф, зустрінеться з путіним для обговорення припинення вогню в Україні. Трамп погрожує новими санкціями проти росії, якщо прогресу не буде досягнуто.
Делегації США та росії в Стамбулі домовились про стабільність банківських послуг для дипмісій. США стурбовані забороною найму місцевого персоналу посольством США в москві.
Переговори між представниками США і росії завершилися в Стамбулі, вони тривали майже шість годин у закритому форматі. рф планувала обговорити авіасполучення та дипвласність.
росія та США проводять другий раунд консультацій у Стамбулі для нормалізації роботи дипмісій. Російська сторона планує порушити питання відновлення авіасполучення.
На зустрічі в Стамбулі росія планує підняти питання відновлення авіасполучення з США. Також обговорять банківське обслуговування дипмісій та візи для дипломатів.
Представники США та росії зустрінуться в Стамбулі для обговорення двосторонніх місій. Питання України не будуть розглядатися, зустріч зосереджена на роботі посольств.
пєсков анонсував нові перемовини між рф і США на рівні зовнішньополітичних відомств. Зустріч відбудеться 10 квітня в Стамбулі, але інші деталі поки невідомі.
Рада Європи направить місію до Туреччини через арешт мера Стамбула, який викликає занепокоєння щодо демократії в країні. З 2016 року в Туреччині звільнено 150 мерів, часто замінених ставлениками уряду.
Влада засудила заклики до бойкоту, організовані опозицією після арешту мера Стамбула. Міністр торгівлі назвав це спробою підірвати економічну стабільність країни.
Муніципальна рада Стамбула обрала тимчасового мера після ув'язнення Екрема Імамоглу. Влада США висловила стурбованість арештом та масовими протестами в Туреччині.
Президент Туреччини заявив, що CHP спровокувала насильство під час протестів через арешт мера Стамбула. Він пообіцяв притягнути їх до відповідальності за поранення поліцейських.
Під час протестів проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу, затримано 1133 особи, включно з десятьма журналістами. Влада заявляє про 123 постраждалих поліцейських.
Соціальна мережа X Ілона Маска призупинила дію опозиційних акаунтів в Туреччині через масові заворушення. Протести почалися після арешту мера Стамбула, головного опонента Ердогана.
Екрем Імамоглу закликав громадян Туреччини вийти на вулиці, щоб боротися за свої права після арешту. Він назвав судовий процес "позасудовою стратою" та закликав захищати майбутнє країни.
У Туреччині відбулися найбільші за останні десять років вуличні протести, після арешту опозиційного мера Стамбула. Міністр заявив про арешт понад 340 протестувальників.
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Влада Туреччини затримала 37 осіб через публікації в соцмережах про затримання Екрема Імамоглу. Їх звинувачують у розпалюванні ненависті та злочинності щодо влади.
Студенти по всій Туреччині вийшли на протести через арешт Екрема Імамоглу - головного політичного суперника президента Ердогана. Його звинувачують у корупції та допомозі терористам, що викликало обурення опозиції.
Мера Стамбула Екрема Імамоглу затримали за звинуваченнями, включаючи корупцію та допомогу терористам. Опозиція назвала це спробою перевороту проти майбутнього президента.
Стамбульський університет скасував науковий ступінь мера Стамбула Екрема Імамоглу через порушення. Тепер політик не може балотуватися в президенти, але він оскаржуватиме це рішення.
пєсков підтвердив, що розмова путіна з Трампом відбудеться з 16 по 18 годину за московським часом.
У Стамбулі відбулися російсько-американські консультації щодо роботи дипломатичних представництв. росія запропонувала відновити пряме авіасполучення та обговорила повернення шести об'єктів нерухомості в США.
У Стамбулі відбулися 6,5-годинні переговори між делегаціями США та РФ щодо діяльності дипломатичних місій. Сторони визначили конкретні кроки для стабілізації роботи посольств та домовились про наступну зустріч.
У Стамбулі завершилися 6,5-годинні переговори між делегаціями РФ та США щодо роботи посольств. Зустріч пройшла в резиденції генконсула США без коментарів для преси.
У резиденції американського генконсула в Стамбулі стартували переговори між представниками США та рф. Зустріч присвячена обговоренню проблем роботи посольств двох країн.
Лавров анонсував зустріч представників РФ та США 27 лютого в Стамбулі щодо роботи дипломатичних представництв. Це відбувається після нещодавніх переговорів у Саудівській Аравії.
Глава МЗС рф лавров заявив, що росія припинить бойові дії лише після досягнення "твердих" домовленостей. Він відкинув варіант негайного припинення вогню без конкретних угод.
Президент Туреччини заявив про підтримку дипломатичної ініціативи США щодо завершення війни шляхом переговорів. Ердоган наголосив, що Туреччина готова стати приймаючою стороною для переговорів між Україною, РФ та США.
Тарас Степаненко, який нещодавно покинув "Шахтар", уклав контракт з "Еюпспором" до літа 2026 року. Турецький клуб, який наразі посідає 4-те місце в Суперлізі, очікує від досвідченого українця значного внеску в розвиток команди.
Міністерство культури і туризму Туреччини планує закрити 17% готелів країни через невідповідність вимогам. Найбільше закриттів торкнеться Стамбула - 767 об'єктів, Ізміра - 515 та Сакар'ї - 499.