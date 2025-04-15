США та рф домовились про нову зустріч після переговорів у Стамбулі

У Стамбулі відбулися 6,5-годинні переговори між делегаціями США та РФ щодо діяльності дипломатичних місій. Сторони визначили конкретні кроки для стабілізації роботи посольств та домовились про наступну зустріч.